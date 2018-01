11 prinți saudiți au schimbat Rolex-urile pe cătușe

Printii au fost arestati dupa ce au protestat impotriva masurilor de austeritate anuntate de autoritatile Arabiei Saudite, masuri care le-au taiat o serie de avantaje. Ei vor fi judecati pentru tulburarea ordinii publice, a confirmat ieri procurorul general al regatului.

Anterior, o media legata de guvernul saudit, Sabq, a anuntat sambata ca printii au fost retinuti dupa ce s-au adunat in apropierea unui palat istoric din capitala Riad, Qasr al-Hokm, nemultumiti ca guvernul a decis sa nu mai plateasca facturile la apa si electricitate membrilor familiei regale saudite. Ieri, arestarea lor a fost confirmata de procurorul general, Saud al-Mojeb. Printii reclamau si compensatii pentru condamnarea la moarte a unui var de-al lor, gasit vinovat de crima si executat in 2016, a adaugat Saud al-Mojeb, intr-un comunicat publicat de catre ministerul saudit de Informatii. ”Chiar daca au fost informati ca cererile lor nu sunt legale, cei 11 printi au refuzat sa paraseasca locul, perturband linistea si ordinea publica”, a precizat Al-Mojeb.

Printii se afla detinuti in inchisoarea de maxima securitate din Al-Hayer, la sud de Riad. Spre deosebire de alti printi, oameni de afaceri si ministri care au fost arestati in noiembrie anul trecut si care au fost inchisi in hotelul Ritz-Carlton din capitala regatului saudit. Arabia Saudita a adoptat in ultimii doi ani o serie de masuri de austeritate, pe fondul scaderii mondiale a pretului petrolului de care economia saudita este prea dependenta. In acest context de austeritate a fost declansata, in noiembrie 2017, o vasta campanie anticoruptie, soldata cu arestarea 200 de printi, la ordinul printului mostenitor Mohammed bin Salman, scrie national.ro.