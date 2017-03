Angela Merkel nu se îngrijorează în ceea ce privește iesirea unor noi țări din UE

Cancelarul german Angela Merkel a declarat pentru un ziar german ca nu se ingrijoreaza in privinta faptului ca noi tari vor iesi din Uniunea Europeana dupa Brexit, conform Hotnews.

„Statele membre individuale au, bineinteles, idei diferite in legatura cu cum sa ne modelam viitorul, dar, in ansamblu, calea inainte este clara: mai multa cooperare”, a subliniat ea.

Privincipalele domenii de cooperare sunt apararea, controlul granitelor externe ale UE, politica economica si lupta impotriva islamistilor, din punctul ei de vedere.

Merkel a dat asigurari ca lansarea oficiala a Brexit miercuri nu va umbri summitul aniversar al UE.

„Munca in urmatorii ani va merge in ambele directii. Pe de o parte, negocierile de iesire cu Marea Brutanie, iar pe de alta analiza pentru a face UE in 27 de membri pregatita pentru viitor”, a adaugat ea in interviul publicat vineri.

Intrebata daca negocierile cu Turcia pentru aderarea la UE ar trebui rupte, Merkel a raspuns: „Ar trebui sa asteptam votul de la referendumul din Turcia si tot restul”.

Turcia organizeaza pe 16 aprilie un referendum pentru modificarea Constitutiei in sensul extinderii prerogativelor presedintelui Recep Tayyip Erdogan.

Merkel a insistat ca ia in serios raportul legal european care descrie proiectul de modificare a Constitutiei un regres important pentru democratie. Ankara a respins acest raport.

In ceea ce priveste relatiile cu Statele Unite, Merkel s-a concentrat pe relatiile comerciale si a mintit ca a insistat in cursul vizitei sale la Washington, de saptamana trecuta, asupra amplorii investitiilor germane in tara de peste ocean.

„Acordurile comerciale ar trebui sa le aduca beneficii ambelor parti si trebuie sa negociem acest lucru”, a explicat ea. „Acum va trebui sa vedem daca putem reinvia negocierile privind acordul nostru comercial si de investitii TTIP”, a adaugat cancelarul.

Oficialii germani au declarat anterior ca negocierile pentru TTIP sunt „la gheata”, dar ar putea fi reluate, daca SUA sunt interesate.