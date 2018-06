Creatorii #rezist au ţepuit o fundaţie patronată de prinţul Charles

Societatea civilă Declic este creatoarea #rezist, iar la prima vedere pare a fi doar o comunitate ce ţipă pentru că sunt nemulţumiţi de aşa-zisa corupţie şi de toate cele care nu funcţionează în România. Lăsând la o parte manipulările protestelor (despre care vom vorbi oricum mai jos), trimisul organizaţiei Declic este Tudor Brădăţan, un clujean probabil şomer şi cu mult timp liber, un postac #rezistent foarte activ. Finanţarea acestei societăţi civile în acţiune nu ne este cunoscută, doar că mai cere susţinere financiară pentru realizarea a tot felul de bannere pentru proteste, însă, ştim că în trecut, Tudor Brădăţan şi-a falimentat afacerea ţepuindu-şi creditorii, printre care şi o fundaţie a prinţului Charles.

Ecoul SRI?

Ultimele evenimente legate de decizia CCR, prin care preşedintele Klaus Iohannis este obligat să o revoce pe Laura Codruţa Kovesi din funcţia de şefă a DNA au avut efecte şi asupra protestatarilor care acum, mai mult ca niciodată, se adună degeaba pe străzi. Un gest absurd cu atât mai mult cu cât deciziile CCR sunt obligatorii şi trebuie respectate.

Dar lăsând asta la o parte, azi poposim în culisele societăţii civile Declic care se descrie ca fiind o ”comunitate de cetăţeni ce militează pentru o societate mai dreaptă”, ce vor să pună ”puterea în mâinile oamenilor pentru a consolida democraţia din România” şi să reunească ”forţa comunităţii pentru echilibrarea balanţei de putere dintre cetăţean şi stat”. Doamne fereşte! Jurnalistul Cornel Nistorescu spunea despre aceste organizaţii că le-ar face ” un parlament separat, cu secţii la Madrid, Roma, Atena şi Londra, de unde să ne trimită rezultatul votului prin curierul special SIE, ca nu cumva să se afle conţinutul dezbaterilor”.

#Rezistenţii au avut tot felul de planuri mari şi au fost mereu la datorie şi au organizat proteste ba împotriva OUG13/2017, ba au vrut demolarea Guvernului PSD şi blocarea parcursului legislativ al Legilor Justiţiei, acum protestează faţă de decizia CCR de revocare a şefei DNA.

Unul dintre iniţiatorii acestor proteste este clujeanul Tudor Brădăţan de la Declic despre care doar bănuim în favoarea cui lucrează. Spun că protestele din România nu au apărut doar din convingere, din raţiunea civică a unor cetăţeni care s-au trezit peste noapte să protesteze, neînvăţaţi şi neorganizaţi de nimeni şi există suspiciunea ca aceste interese să nu fie să nu fie legitime. Şi mai mult, mă îndoiesc că #rezistenţii cunosc adevărata miză a protestelor…

Mai jos vă prezentăm că există ONG-uri care îi învaţă pe cei din stradă ce mesaje să afişeze pe pancarte, cum să îşi cheme cunoscuţii la proteste, cum şi unde să disemineze anumite informaţii, una dintre aceste societăţi civile fiind Declic.

Deşi protestele se vor a fi spontane, în spatele acţiunii stau aceiaşi oameni, cu probabil aceeaşi sursă de finanţare şi interese, iar unul dintre aceştia este Tudor Brădăţan.

Numele de Tudor Brădăţan este implicat în numeroase proteste, inclusiv în cele recente. Clujeanul este un trimis care spre exemplu, înaintea protestelor din noiembrie 2017 prin care s-a încercat blocarea parcursului legislativ al Legilor Justiţiei, Tudor Brădăţan este expeditorul unor mesaje prin care a invitat lumea să se alăture ”zecilor de mii de oameni” care “vor inunda străzile oraşelor din întreaga ţară” în “momentul crucial” reprezentat de “votul din Parlament privind legile justiţiei”. În cuprinsul acelui e-mail, intrat în posesia jurnaliştilor de la Lumea Justiţiei, Tudor Brădăţan mai precizează şi că ”prin efortul colectiv a 760 de membri Declic, au fost tipărite 3.000 de pancarte în formă de palmă cu scrisul “Toţi pentru Justiţie”, pancarte ce urmează să fie distribuite pentru început în Bucureşti şi Cluj”.

Întâmplător, acelaşi nume, Tudor Brădăţan apare şi într-o filmare din februarie 2017, publicată de “Declic” în care se face o transmisiune live de la “Manufactura de banderole #rezist”.

Acum, ”Declic” alături de alte ONG-uri au turat motoarele nu numai împotriva PSD, ci şi a CCR, un spirit civic nemaipomenit.

Însă, după cum spuneam şi mai sus, aceste ONG-uri sunt suspecte de manipulare, oamenii din spatele acestora au creat şi un site speciale pentru a îi învăţa cum să protesteze, există chiar un ”kit de nesupunere civică”, o listă a protestelor şi una de reguli.

Afacerist ratat?

Înainte de a deveni mare #rezistent, Tudor Brădăţan şi-a încercat norocul în afaceri, însă a eşuat lamentabil. Acesta, împreună cu Roxana Pencea au înfiinţat în 2005 firma Solaris Consulting SRL cu subvenţii guvernamentale iniţiate pe timpul mandatului de premier al lui Adrian Năstase, într-o comună din Vâlcea, afacere pe care au lichidat-o cinci ani mai târziu.

Firma avea ca obiect de activitate ”activităţi de consultanţă pentru afaceri şi mangement”, iar conform datelor de la Registrul Comerţului, Solaris Consulting SRL, firma, care a avut în permanenţă un singur angajat, a raportat cifre de afaceri de 4.500 lei în anul 2006, iar în ultimul an de funcţionare, respectiv în 2009 a avut aproximativ 13.700 lei. În 2010, cei doi au luat decizia să-şi lichideze societatea.

Au ţepuit fundaţia patronată de prinţul Charles

În 2004, Tudor Brădăţan, Roxana Pencea, alături de Sorana Zăinescu Olaru au înfiinţat firma Etno Group SRL, care, după câţiva ani de activitate în Cluj-Napoca, a intrat în faliment la propria cerere lăsând o serie de creditori cu buza umflată, dintre care cel mai răsunător este o firmă deţinută de fundaţia Mihai Eminescu Trust patronată de prinţul Charles, un îndrăgostit de Transilvania şi România. Şi alţi creditori de mici dimensiuni cum ar fi un producător de miere sau un importator de produse bio, dar şi companii şi instituţii de stat au rămas cu banii nerecuperaţi, deşi furnizaseră produse sau servicii către firma celor trei panicarzi verzi pe care aceştia le-au vândut, dar nu au mai virat banii către furnizori.

Mai mult cei trei ONG-işti verzi au fost acuzaţi că au înstrăinat active ale firmei înainte de intrarea în insolvenţă în scopul diminuării patrimoniului ce urma să fie valorificat la masa credală, fiind deschis chiar un alt proces în justiţie, aflăm de la voxpublica.

Conform datelor de la Ministerul Finanţelor Publice, afacerile Etno Grup SRL (al cărui obiect de activitate era iniţial campinguri şi alte facilitate de cazare pe termen scurt schimbat ulterior în comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun) au oscilat de la zero în anii de debut până la un maxim de jumătate de milion de lei în 2010 şi coborând la zero în anul premergător insolvenţei. Societatea nu s-a aflat niciun an pe profit înregistrând constant pierderi care au culminat în 2011 cu pierderi raportate de peste 80.000 de lei. Firma nu a avut mai mult de 1-2 angajaţi.

De-a lungul timpului firma şi-a desfăşurat activitatea în mai multe puncte de lucru din Cluj Napoca închiriate fie de la persoane fizice, fie de la entităţi religioase. De exemplu pe 14.10.2008, firma încheie cu o persoana fizică, un contract de închiriere pe o perioadă de doi ani, pentru un apartament de 86 de mp pentru numai puţin de 650 de Euro/lună. Contractul era pentru deschiderea unui punct de lucru al unui magazin pentru produse naturiste.

Un an mai târziu Roxana Pencea încheie în calitate de administrator al Etno Grup SRL un contract de subînchiriere pentru închirierea a doua apartament de pe strada Universităţii nr. 2 în suprafaţă totală de 92 de mp pentru numai 200 de Euro/lună.

Tot pentru o serie de spatii comerciale, Etno Grup a încheiat un alt contract de închiriere cu Eparhia Reformata din Ardeal un spaţiu de 99 mp în Piaţa Avram Iancu nr. 13 cu suma de 1300 Euro/lună, mai scrie voxpublica.

În final, Etno Grup SRL a intrat la cererea proprie în procedura de insolvenţă pe 16.01.2012, o procedură des folosita de firmele româneşti care vor să scape de creditori. Printre creditori s-au numărat: Gabor Simona, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Direcţia Sanitară Veterinară şi de Siguranţa Alimentelor Cluj, Douglas MC Farlane, Bio Logistic & Distribution Partner SRL, Filiala de Furnizare a Energiei Electrice, Veora Management Services SRL, TNT Romania SRL, Baby Lact SRL, Eparhia Reformata din Ardeal, SCF Pro Mihai Eminescu Trust SRL şi Tremot Dobre si Fiii SRL.

De departe cel mai mare şi mai cunoscut ţepuit al celor trei afacerişti deveniţi ulterior ONG-isti verzi şi mari protestatari a fost firma SCF Pro Mihai Eminescu Trust SRL al cărei asociat unic este Fundaţia Mihai Eminescu Trust înfiinţată în 1987 la Londra şi patronată de Prinţul Charles, moştenitorul Coroanei Regale a Marii Britanii. Fundaţia prinţului Charles cultivă în Transilvania produse bio, aceasta fiind unul din multiplele proiecte în care este implicat în România.

Când afacerile celor trei au început să scârţâie, aceştia au decis înfiinţarea unui ONG, Asociaţia Efectul Fluture, care gestionează site-ul declic.ro, prin intermediul căruia sunt derulate o serie de campanii de strângere de semnături în principal pentru diferite cauze, dar printre care sunt insinuate şi campanii sociale, iar mai nou se ocupă de iniţierea protestelor #rezist.