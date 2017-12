22 de clienți NTT DATA Romania au împlinit în acest an 10 ani de utilizare Clarvision

Cele peste 3650 de zile de în care 22 dintre clienții NTT DATA Romania utilizează cu succes Clarvision ERP reiterează atributele de bază care definesc echipa: rezultate și performanță.

De la aspectele financiar-contabile, managementul resurselor umane și calcul salarial, la gestionarea procesului de producție, sistemul 100%românesc, gândit nemțește din punct de vedere calitativ sub așteptările exigente ale lui Daniel Metz – CEO, NTT DATA Romania și dezvoltat pentru eficiență specific japoneză, Clarvision ERP trece cu brio testul timpului având mărturia a zeci de clienți multumiți pe piața națională. Cu peste 15 ani de experiență în domeniu, consultanții NTT DATA Romania au implementat cu succes soluția Clarvision în peste 180 de companii care activează în peste 20 de ramuri industriale. Acoperind o gamă variată de industrii, sistemul ERP vine în sprijinul tuturor companiilor cu profil de producție din România, de la industriile grele de construcții de mașini și utilaje, a prelucrării lemnului și continuând cu linii de producție de unelte, mobilă, materiale de construcții, produse de mecanică, plastic și cauciuc.

În toate aceste industrii activează firme care acum zece ani au făcut aceeași alegere pentru automatizare, optimizare și progres: Clarvision ERP. Clienții noștri au obținut primele locuri în top profit Romania, firme cu 90 de ani de experiență pe piață; firme stabile și solide, firme cu viziune, care au apelat toate la serviciile NTT DATA Romania. Companii precum AVIVA, Asco Tools, Trinom, RG Holz, Electromecanica Ploiești au pariat pe NTT DATA Romania și au câștigat pe un parteneriat de succes și de lungă durată.

“Suntem mândri să putem spune că NTT DATA Romania a jucat prin sistemul Clarvision, rolul de facilitator în drumul acestor firme spre succes. Rămânem fideli propriei strategii de continuous improvement și privim totodată încrezători înspre viitorul digitalizat.” Maria Metz – Deputy CEO NTT DATA Romania

Fără îndoială sistemul Clarvision ERP este orientat spre viitor: prin plasarea focusului pe digitalizare prin tehnologia înglobată de Industrial Internet of Things (IIoT) sau SmartFactory, NTT DATA Romania își propune să creeze o soluție integrată nativ cu Clarvision ERP, ceea ce va oferi un insight în inima procesului de producție, notificând utilizatorul în legătură cu tot ce se întamplă în fabrică: de la date acurate și specifice despre produse până la previziuni de mentenanță pentru utilaje.

Despre NTT DATA Romania

NTT DATA este un furnizor mondial de servicii IT de top şi un partener în inovaţie. Sediul central al NTT DATA se află în Tokyo şi are operaţiuni de afaceri în peste 50 de ţări. NTT DATA pune accent pe angajamentul pe termen lung în relaţie cu clienţii săi şi oferă servicii profesionale, ce variază de la consultanţă şi dezvoltare de sisteme, la outsourcing. Aflat în topul mondial al furnizorilor IT, NTT DATA este un partener inovativ, beneficiind de o rază de acoperire globală, dar şi de competențe locale.

Cu o experienţă de peste 17 ani, NTT DATA Romania s-a impus pe piaţa locală ca partener de succes în domeniul soluţiilor ERP, furnizor al propriului produs ERP Clarvision.

NTT DATA Romania a înregistrat în primele 10 luni ale anului 2017 o cifră de afaceri de 43,3 mil EUR, în creștere cu 50,22% față de aceeași perioadă a anului anterior. O creștere semnificativă de peste 70% a fost înregistrată pe piața locală, unde la sfârșitul lunii octombrie erau înregistrate venituri de peste 10,6 mil EUR.