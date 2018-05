3 tipuri de rochii de ocazie recomandate de stilisti anul acesta

A inceput sezonul nuntilor si al petrecerilor, iar cea mai mare preocupare a unei fete este alegerea tinutei perfecte. Cel mai probabil, nu de putine ori ti-ai petrecut ore intregi in magazine pentru a descoperi rochia ideala pentru tine, care pur si simplu sa te faca sa stralucesti. Cu ajutorul specialistilor am identificat trendurile pentru vara 2018, si tot ce iti ramane de facut este sa descoperi ce ti se potriveste si sa mergi la cumparaturi.

Iata care sunt cele 3 tipuri de tinute recomandate de stilisti anul acesta:

Rochia eleganta lunga de tip sirena

Daca iti doresti ca tinuta ta sa fie una sexy, alege fara sa stai pe ganduri o rochie eleganta de seara tip sirena si nu vei regreta. Felul in care aceasta este croita iti va pune in valoare formele si vei arata ca o printesa moderna. De obicei, acestea au si un decolteu generos, care completeaza imaginea perfectiunii. Da, ai citit bine, a perfectiunii, pentru ca, din pacate, rochiile de tip sirena sunt extrem de pretentioase si trebuie sa fii una dintre norocoasele posesoare ale unui trup fara cusur pentru a purta o astfel de creatie.

Daca esti o impatimita a cumparaturilor in mediul virtual, este indicat ca, dupa ce identifici online rochia de ocazie ideala pentru tine, sa mergi sa o probezi sau sa te asiguri ca o poti schimba daca nu ti se potriveste.

Materialele folosite la aceste rochii lungi de ocazie sunt de obicei elastice si iti permit sa te misti in voie. Tinuta de tip sirena se afla pe primul loc in topul recomandarilor stilistilor pentru primavara-vara anului 2018. Culorile vii sau imprimeurile din paiete sunt, de asemena, in tendinte. Indrazneste si alege o rochie care te va face sa arati ca o diva!

2. Rochia de ocazie scurta tip baby doll

Tinutele de tip baby doll sunt la moda si anul acesta, in special cele confectionate din tulle. Ele amintesc de printesele din povestile copilariei si te fac sa te simti speciala.

Daca credeai ca rochile de ocazie scurte sunt doar pentru femei extrem de slabe, afla ca nu e chiar asa. Aceste rochii avantajeaza orice tip de corp si in plus sunt extrem de feminine. Fusta voluminoasa se formeaza direct din talie si astfel iti ascunde partile abdominale. Prin urmare, te poti bucura linistita de petrecere fara sa fii nevoita sa iti tii respiratia sau sa iti ascunzi burtica.

Rochiile elegante scurte din tulle sunt gandite, de obicei, in culori vii si placute. Anul acesta culorile rosu, negru si alb nu mai sunt un must have la evenimentele formale. Ele au fost inlocuite de tendinte indraznete, de combinatii de culori si materiale fresh, cum ar fi fuchsia, verde mint, peach, accesorizate cu paiete, dantela si catifea.

3. Rochia neagra de ocazie, solutia salvatoare in orice moment

Rochia neagra nu se demodeaza niciodata si reprezinta o alegere confortabila pentru orice tip de eveniment. Poti opta pentru modele mai simple sau sofisticate si le poti adapta in functie de dress code, folosind o incaltaminte potrivita.

Mai exact, alege o rochie neagra vaporoasa pe care o poti face sa arate extraordinar de eleganta, asortand o pereche de sandale cu toc inalt si subtire si un clutch. Daca mergi la o petrecere de zi, pe plaja sau in gradina, poti opta pentru sandale fara toc, o geanta plic supradimensionata si vei arata minunat.

Foarte multi stilisti considera ca este obligatoriu sa ai in garderoba cel putin o rochie neagra la care sa apelezi ori de cate ori se iveste spontan un eveniment.

Daca iti doresti o tinuta sofisticata, nu doar confortabila, ar trebui sa optezi pentru o rochie de seara lunga, eleganta, aleasa special pentru evenimente pretentioase. Tinutele mulate din catifea sunt in voga anul acesta. Ai grija, insa, sa alegi modelul potrivit pentru tipul tau de silueta, ca sa te asiguri ca vei arata extraordinar!

Rochia perfecta te ajuta sa nu treci neobservata, sa emani frumusete si incredere, motiv pentru care este important sa acorzi atentie pieselor din garderoba ta. Specialistii ti-au pregatit aceste recomandari pentru ca tu sa arati fabulos la evenimentele la care vei merge vara aceasta!