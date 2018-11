400 de locuri de parcare din Gheorgheni vor dispărea

Primăria Cluj Napoca a anunțat că 400 de parcare din cartierul Gheorgheni, de pe strada Nicolae Titulescu, vor fi desființate.

Viceprimarului Clujului, Dan Tarcea, a prezentat, joi, la un post de radio, situația străzii Observatorului unde s-au desființat peste 100 de locuri de parcare, precizând că la fel se va proceda și pe strada Nicolae Titulescu din Gheorgheni.

“Am remodelat strada Observatorului. Am instituit un sens unic de circulație pe strada Rapsodiei, tronsonul cuprins între Observatorului și strada Lunii. Toți cei care locuiesc în cartierul Europa și în Zorilor pe partea stângă să poată să iasă mai ușor din cartier. Am luat în evidență aproximativ 42 de locuri de parcare pe strada Rapsodiei, pe tronsonul în care am făcut sens unic. De asemenea, prelungit sensul unic existent de pe strada Meteor. Am desființat 108 locuri de parcare. Din cele 108 locuri de parcare, 67 doar au fost cu abonament și am reușit să înlocuim din cele 108 locuri de parcare am făcut aproximativ 90 de locuri de parcare. Toți cei care au avut abonament pe Observatorului au primit locuri de parcare în proximitate”, a spus Tarcea.

Întrebat ce vor face cei care au treabă în zonă, Tarcea a replicat: “Să folosească mijloacele de transport în comun”.

„Pe Viilor, pe Rapsodiei, pe Jupiter sunt locuri de parcare disponibile unde își pot parca mașinile pentru 5 minute, dar strada Observatorului nu a fost proiectată să fie cu locuri de parcare. Strada Observatorului a fost proiectată să asigure o fluență a traficului și să nu stai pe un bulevard cu două benzi pe sens să funcționeze doar o singură bandă și mijloacele de transport în comun și cei care vor să tranziteze stau în trafic pentru că cineva blochează strada. Nu a fost proiectată așa, nu a fost menirea străzii Observatorului să fie sub această formă, nici menirea străzii Pata nu este să fie cu 400 de mașini parcate pe Bulevardul Nicolae Titulescu. Și acolo avem un proiect să desființăm locuri de parcare și să le punem în spatele blocurilor”, a mai spus viceprimarul Clujului.

Potrivit lui Tarcea, în Gheorgheni vor răsări 7 noi parkinguri.

“Avem un PUZ de regenerare urbană unde am identificat 7 locuri pentru parkinguri atât pe partea dreaptă a străzii, cât și pe partea stângă. De asemenea, am identificat și niște platforme de garaje pe care le vom desființa și vom crea locuri de parcare suplimentare. Prin instituirea sensurilor unice în Gheorgheni, pe strada Iugoslaviei și pe celelalte străzi adiacente, vom crea și acolo noi locuri de parcare. Astăzi, dacă vrei să ieși din Gheorghei, pe Nicolae Titulescu, poți să pierzi până la jumătate de oră. Nu vom desființa locurile de parcare înainte să le dăm oamenilor alternative. Pe viitor, asta îi așteaptă”, a mai spus Tarcea.