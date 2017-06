450.000 de euro pentru cel mai scump apartament din Cluj Napoca. Ușor negociabil!

Potrivit unui studiu imobiliar, cel mai scump apartament din Cluj Napoca costă 450.000 de euro, preț de agenție imobiliară, și se află în zona centrală.

Locuința are trei camere (plus dependințe) și este amplasată la etajul întâi al unei clădiri istorice (construcție 1941) din zona centrală a orașului. Imobilul este renovat și dispune de o suprafață utilă de 160 de metri pătrați.

Tot în zona centrală a orașului, un apartament situat la etajul întâi al unei vile interbelice are un preț solicitat de 360.000 de euro. Acesta are 145 de metri pătrați utili și este compartimentat în patru camere (plus dependințe). Locuința este renovată și modern amenajată.

Tot în centrul Clujului, un apartament amplasat într-o clădire istorică, construită în anul 1913, are o valoare de achiziție de 350.000 de euro. Acesta este amplasat la etajul trei (din patru) al imobilului, dispune de 160 de metri pătrați utili și este compartimentat în patru camere. Locuința este renovată și amenajată.