5 accesorii care pot aduce un plus DE EFECT unei ținute banale!

Toate fetele stiu ca este destul de greu sa concepi un outfit cap-coada, fara a avea o sursa de inspiratie ori macar sprijinui cuiva care sa isi dea obiectiv cu parerea cu privire la tinuta creata. Acesta este si motivul pentru care foarte multe dintre reprezentantele sexului feminin afiseaza un look anost, lipsit de viata si caruia ii lipseste, de fapt, o mica tusa de efect.

Din graba, din lipsa de inspiratie ori chiar stare de spirit, foarte multe outfit-uri pot fi extrem de banale, chiar daca piesele in sine sunt frumoase si ar arata extrem de bine mixate altfel. Insa orice tinuta poate fi salvata daca stii cum sa ii adaugi un plus de stil. Cu alte cuvinte, este vorba despre acele accesorii in voga menite sa aduca un aer fresh intregului look. Citeste, in continuare, randurile urmatoare pentru a descoperi care sunt acestea!

5 item-uri in trend pe care sa le ai la indemana

Nu iesi niciodata din casa fara o poseta. Nu ai idee cat efect poate aduce unei tinute simple la prima vedere. Designerii fashion au venit anul acesta cu propuneri cel putin interesante de genti pe care sa le porti, asa ca tot ce ai de facut este sa dai o raita prin magazine ori sa alegi unul dintre modelele de genti de dama de la Meli Melo Paris , create special pentru a asigura un styling impecabil. Sezonul acesta indrazneste culori si forme inedite, pentru a iesi din tipare. Ochelarii cat-eye sunt la mare cautare, iar daca alegi unii cu rame albe si lentile negre vei iesi, cu siguranta, din anonimat, orice tinuta ai purta. Indiferent ca adopti un outfit office ori ca iti doresti sa incerci o rochita delicata si feminina, ochelarii cat-eye reprezinta cel mai potrivit accesoriu pe care sa il porti. Din pacate, foarte multe doamne si domnisoare uita sa isi puna bijuterii, riscand sa afiseze un look lipsit de stralucire. O pereche de cercei cu personalitate ori un colier rafinat te vor pune in centrul atentiei, mai ales daca te asiguri ca alegi modele in trend anul acesta. Incearca site-ul de aici https://melimeloparis.ro/produse/bijuterii.html pentru bijuterii de calitate, ideale pentru a le mixa cu piesele vestimentare propuse de designeri in 2018. Un accesoriu pentru par ales inspirat poate face diferenta intre o tinuta banala si una bine gandita. O esarfa ori o bentita cu print floral si parul prins neglijent la spate vor reprezenta exact efectul care lipseste outfit-ului tau. Incearca! Rochita pe care o porti ti se pare prea simpla? Adauga o centura lata in talie si te vei bucura de doua avantaje: in primul rand iti vei delimita talia si o vei pune, astfel, in evidenta si, in al doilea rand, vei oferi tinutei tale un aer chic.

Noteaza-ti toate tips-urile de mai sus caci, fara indoiala, iti vor fi extrem de utile atunci cand te vei confrunta cu una dintre zilele in care te simti lipsita de orice fel de imaginatie.