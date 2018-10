5 lucruri IMPORTANTE pe care trebuie să le faci înainte de finalizarea anului 2018

In primele zile din an, aproape orice persoana si-a facut un plan despre lucrurile pe care vrea sa le faca pe parcursul anului 2018 sau si-a stabilit anumite proiectii si rezolutii pentru anul ce va sa vina. Daca nu ai reusit inca sa bifezi majoritatea aspectelor pe care trebuia sa le rezolvi pana la aceasta perioada, este momentul sa te concentrezi asupra celor mai importante.

Iata cateva lucruri pe care ar trebui sa le faci inainte de sfarsitul anului!

Fa o verificare masinii tale

Poate cel mai important aspect de care ar trebui sa te ocupi inainte de finalizarea acestui ciclu ar fi sa programezi o revizie tehnica pentru autovehiculul tau, pentru a te asigura ca totul este in ordine. Mai ales daca, in ultima perioada, masina ta nu a functionat la standardele dorite, cu atat mai mult ar fi necesar sa grabesti procedura. In cazul in care au fost detectate anumite probleme, nu uita ca este necesar sa iei masurile indicate si sa inlocuiesti anumite componente ce au fost uzate sau prezinta un grad ridicat de uzura. Acumulatorul poate fi unul dintre ele. Inainte de a face orice achizitie, verifica ofertele de sezon la bateriile Volkswagen pentru a profita de cele mai multe preturi. Chiar daca schimbarea bateriei nu ti se pare a fi un amanunt important, odata cu venirea iernii, vei constata ca acesta investitie a fost de fapt in avantajul tau.

Cursuri pe care ti le-ai dorit sa le urmezi



Ar trebui sa te axezi pe propria persoana, sa investeti in tine pentru a putea avea parte atat de implinire personala, cat si de realizari pe plan profesional. Daca nu ai gasit inca timpul necesar sa faci toate demersurile pentru a urma modulele sau cursurile dorite, acum este timpul sa ideal pentru a iti pune in practica toate dorintele, fara sa le mai amani. In plus, in aceasta perioada a anului este foarte posibil sa prinzi si anumite reduceri sau oferte, care sa constituie un bonus, un motiv in plus pentru a fi mai motivat.

Fa mai mult sport



La inceput de an, cel mai probabil, la fel ca majoritatea persoanelor, ti-ai propus sa fii intr-o forma de invidiat vara aceasta si, la fel de posibil, nu ti-ai dus la bun sfarsit planul. Doar pentru ca a trecut sezonul cald, asta nu inseamna ca nu ar trebui sa il respecti in continuare. Mai mult decat atat, daca incepi sa iti organizezi viata in asa maniera incat sa iti faci timp si pentru sport, de sarbatori o sa arati mult mai bine si o sa te simti cu mult mai energic. In plus, este recomandat sa faci in fiecare zi miscare atat pentru a avea un aspect fizic armonios, dar si pentru a iti pastra sanatatea fizica si starea psihica.

Calatoreste

Pentru aceia care nu s-au bucurat de o binemeritata vacanta, de un concediu intr-o zona sau tara preferata, desi la inceputul anului si-au propus sa nu mai lase grijiile si preocuparile de zi cu zi sa le perturbe planurile, este momentul sa isi gasesca relaxarea, profitand de o excursie.

Indeplineste cat mai multe rezolutii personale

Pe langa aceste aspecte pe care ar trebui sa le puna in practica toti oamenii, este necesar sa te preocupi si de elementele ce tin de propria persoana, asadar nu uita sa iti resetezi prioritatile si sa incerci, pe cat posibil sa le indeplinesti pana la sfarsitul anului pentru a te bucura de succes si implinire in plan personal.

Acestea sunt cele mai importante lucruri pe care ar trebui sa le faci inainte de terminarea anului. Tu pe care le-ai bifat pe lista ta deja?