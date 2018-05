5 produse de folosit pentru un machiaj de seara rezistent!

Pentru inceput, este necesar sa iti achizitionezi o baza de machiaj. Chiar daca pana acum nu ai folosit, afla ca aceasta chiar joaca un rol esential in rezistenta unui make-up de seara. Daca vrei una care are la baza ingrediente naturale, alege

Bineinteles, pe langa aceasta, vei avea nevoie si de o baza pentru machiajul ochilor. Pentru a evita ca tusul sa ti se intinda si fardul sa-si piarda culoarea, cauta un astfel de produs cosmetic. In ceea ce priveste culorile fardurilor, cel mai bine este sa mergi pe o paleta nude, intrucat nu te va limita in functie de tinuta. De asemenea, pentru machiajul ochilor, tine cont si de sprancene, care trebuie frumos conturate. In acest scop,

vezi online