7 trucuri pentru a pune la punct o locuinta moderna

Fiecare persoana isi doreste o casa confortabila, in care sa se simta cu adevarat acasa, dar din care sa nu lipseasca tehnologia de ultima ora. Nimeni nu isi mai poate inchipui existenta sa fara aparatele electrocasnice atat de utile in bucatarie, fara masina de spalat care reduce fantastic timpul destinat unor activitati gospodaresti obligatorii, fara televizorul care aduce distractia in casa doar printr-o banala apasare de buton.

Cu siguranta, iti doresti sa te bucuri si tu de o locuinta moderna, asa cum vezi poate doar pe site-urile de pe internet sau in anumite reviste. Din acest motiv, ai vrea sa gasesti cateva sfaturi utile care sa-ti aduca tehnologia si confortul de ultima ora, fara sa faci investitii prea mari, care sa-ti afecteze intr-un fel sau altul bugetul de familie. In ziua de astazi, specialistii in acest domeniu sunt langa tine pentru a-ti oferi ajutor si pentru a te invata cum sa oferi un look modern locuintei tale.

Iata cele 7 trucuri folositoare pentru tine:

Pentru inceput, trebuie sa te decizi cu privire la stilul in care vrei sa-ti decorezi fiecare camera si sa alegi ceva care sa se potriveasca cu personalitatea si caracterul tau. Desi vei fi tentat sa faci totul de capul tau, ar fi o idee foarte buna daca ai angaja un specialist in decorari interioare. Poate va costa ceva banuti, dar, cu siguranta, toate dorintele tale iti vor fi indeplinite pentru ca o persoana cu experienta in acest domeniu va sti exact ce trebuie sa faca; Orice locuinta moderna trebuie sa fie dotata cu un sistem de aer conditionat pentru ca este un aparat care reuseste cu succes sa aduca o nota de modern, dar este si foarte practic in zilele toride de vara, cand temperaturile caniculare nu-ti dau pace, sau in cele de iarna pentru ca ofera caldura casei tale;

Pentru un look modern este nevoie si de o serie de accesorii specifice: perdelele clasice vor fi inlocuite cu jaluzele verticale, se va renunta la bibelourile bunicii, la covoarele uriase si grele, la linoleumul banal. In locul lor ai putea achizitiona glastre cu aspect inedit, covorase mici asezate strategic pe un parchet lucios, in culori neutre; Aparatele electrocasnice clasice pot fi inlocuite cu unele moderne, cu clasa energetica superioara, putin consumatoare de curent electric si mult mai performante. Din bucatarie nu vor lipsi: aparatul de prajit paine, mixerul, blenderul, robotul, frigiderul, plita sau cuptorul electric. Toate aceste aparate iti sunt necesare pentru ca ele te ajuta sa prepari rapid diverse gustari, sa economisesti timp pretios si iti vor simplifica teribil treaba in bucatarie; Mobilierul deja existent poate fi depasit si ca varsta si ca stil, asa ca ai putea renunta din start la el si sa-ti cumperi alte piese in trend. Cum banii sunt mereu problema romanului, ai putea, mai degraba, sa alegi sa iti restaurezi canapeaua, scaunele, fotoliile. Foloseste o culoare la moda si doar cu un strat de vopsea noua poti face minuni. Daca nu te pricepi, atunci lasa specialistii sa dezasambleze, sa curete si sa slefuiasca in prealabil, apoi sa vada ce pot face pentru a aduce un strop de modern mobilei vechi; Peretii liberi trebuie neaparat decorati in ton cu personalitatea ta. Daca inainte se foloseau carpete cu diferite imagini, tablouri pictate de amatori sau diverse etajere traditionale, nu ar fi deloc rau sa apelezi la rame cu mesaje motivationale, cu fotografii inramate cu familia sau cu momente dragi tie sau chiar sa lipesti diferite stickere decorative;

Orice locuinta moderna trebuie sa fie dotata cu o conexiune optima de internet, sa aiba un televizor performant pentru a delecta proprietarii sau pe oaspetii acestuia si un laptop de ultima generatie.

In concluzie, daca iti doresti sa ai o locuinta moderna, diferita de productia de masa, care sa aiba personalitate si sa fie perfect utilata si functionala, atunci nu ai nevoie decat de imaginatie, un strop de original si de ajutor din partea specialistilor in domeniu.