Abuzul in serviciu DEZINCRIMINAT. Prima decizie definitivă si irevocabilă

Decizie bomba in Justitie, care demonstreaza ca toti condamnatii pentru abuz in serviciu trebuie pusi de indata in libertate, precum si faptul ca protestele de strada din Capitala si alte mari orase sunt o diversiune uriasa pusa la cale de minti bolnave. Care doresc sa distruga Guvernul PSD prin orice mijloace si care au vrut sa impiedice ca Ordonanta 13/2017 sa intre in vigoare pentru ca infractiunea de abuz in serviciu si sa poata fi pedepsita, arată cei de la Luju.ro.

La o saptamana dupa ce Lumeajustitiei.ro a publicat articolul intitulat: “ABUZUL IN SERVICIU A FOST DEZINCRIMINAT TACIT – Conform Legii 47/1992:“Dispozitiile din legile si ordonantele constatate neconstitutionale isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei”, daca legiuitorul nu le modifica. De la decizia CCR din 15 iunie 2016, Guvernul Ciolos nu a reglementat abuzul in serviciu declarat contrar Comisiei de la Venetia. Dosarele de abuz in serviciu pot fi inchise pe temeiul “fapta nu e prevazuta de legea penala”, Curtea de Apel Alba Iulia a certificat rationamentul prezentat de noi si a pronuntat o decizie istorica recunoscand ca infractiunea de abuz in serviciu prevazuta si pedepsita de art. 297 Cod penal a fost dezincriminata.

Prin decizia penala definitiva nr. 20 din 9 februarie 2017 (Dosar nr. 4754/97/2016), Curtea de Apel Alba Iulia a admis contestatia la executare formulata de condamnatul Daniel Dan si a dispus incetarea imediata a executarii pedepsei de 3 ani de inchisoare cu suspendare, retinand:”Constata dezincriminata fapta prevazuta de art. 297 alin.1 C.pen. raportat la art.13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 pentru care a fost condamnat contestatorul in dosarul nr.3230/97/2015”.

Iata si minuta integrala:

“Hotarare 20/2017 din 9.02.2017 – DECIDE Admite contestatia formulata de condamnatul Dan Daniel impotriva incheierii penale nr. 154/16.11.2016 pronuntata de Tribunalul Hunedoara in dosarul nr.4754/97/2016, pe care o desfiinteaza in totalitate si, procedand la solutionarea cauzei: in baza art.595 alin.1 C.proc.pen. Rap. la art.4 teza a II-a C.pen. constata dezincriminata fapta prevazuta de art. 297 alin.1 C.pen. rap.la art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 pentru care a fostcondamnat contestatorul in dosarul nr. 3230/97/2015 prin sentinta penala nr. 133/21.10.2015 pronuntata de Tribunalul Hunedoara, definitiva prin decizia penala nr. 338/5.04.2016 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia si in consecinta:Dispune incetarea executarii pedepsei de 3 ani inchisoare, a pedepsei complementare a interzicerii exercitarii pe 2 ani a drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice si de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat, prevazuta de art .66 alin.1 lit. a, b, art. 66 al .2 C. pen. si a pedepsei accesorii a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de art. 66 alin.1 lit.a, b, C. pen., aplicate prin sentinta penala nr. 133/21.10.2015 pronuntata de Tribunalul Hunedoara, definitiva prin decizia penala nr. 338/5.04.2016 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia. In baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica azi, 9.02.2017”.

Citeste continuarea pe Luju.ro