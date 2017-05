Accidentat grav în parcarea de la Leroy Merlin Cluj! Victima a călcat într-o rigolă neprotejată! EXCLUSIV

Gheorghe Urian, un meşter din Cluj-Napoca a intenţionat să-şi cumpere, luni, 8 mai o unealtă, „decupir”, din „raiul meseriaşilor” de la magazinul Leroy Merlin de pe Calea Turzii. Însă, la coborârea din maşină a călcat într-o rigolă şi a căzut, accidentându-se grav la mână. Acesta, aflat deocamdată pentru o lungă perioadă, cu mâna în ghips – şi în imposibilitate să-şi mai câştige pâinea zilnică ameninţă că va da magazinul în judecată pentru a-şi recupera daunele. Reprezentanţii Leroy Merlin declară că nu sunt vinovaţi cu nimic, ci firma aflată în subcontractare care n-a intervenit la timp ca să instaleze acoperitoarea rigolei!

Bărbatul în vârstă de 49 de ani spune că a muncit prin străinătăţuri, în cele mai dificile condiţii – pe blocuri, schele şi prin alte locuri periculoase – dar nu credea să se accidenteze atât de grav tocmai pe loc drept, acasă, în magazinul Leroy Merlin de pe Calea Turzii din Cluj-Napoca! „Luni, în jurul orei 10.30, aveam nevoie urgentă de un „decupir”, pentru o lucrare contractată, şi am coborât din maşină cu gând să inztru în magazin. Însă, în secunda următoare am fost la pământ deoarece mi-a intrat piciorul în rigolă. M-am lovit rău la mână, dar şi la picior. Apoi, cu mâna inertă – dar neştiind că-s atât de grav lovit – am anunţat body-gurad-ul magazinului să le spună şefilor săi să repare deficienţa, cât mai grabnic, ca să nu păţească şi alţii ce am păţit eu. După câteva ore, deja cu mâna în ghips, după ce mi s-a pus mâna în ghips, la „Ortopedie”, m-am întors pe Calea Turzii, la magazin, şi am cerut să vorbesc cu directorul acestuia. Când m-a văzut, acesta s-a mulţumit însă doar să dea din umeri şi să spună: „Doamne fereşte”! Dar, încă un amănunt: abia miercuri, 10 mai, aceştia şi-au luat oarecari măsuri de prevedere şi au umplut cu nisip rigola în care am căzut eu”. Declară că de-acum e nevoit să meargă în justiţie împotriva firmei, deoarece din cauza accidentului a pierdut un contract serios, fiind blocat „la mantinelă” pentru o lungă perioadă de timp. De altfel – după ce l-au consultat pe bărbat, câteva minute mai târziu – medicii i-au recomandat acestuia, într-o primă instanţă, 45 de zile de îngrijiri.

Punctul de vedere al reprezentanţilor Leroy Merlin:

„Pot deocamdată să vă spun că ştim de acest incident, lucrările ce urmau a fi făcute acolo erau luate în considerare, doar că firma care trebuia să facă reparaţiile, o firmă subcontractoare, a întârziat să vină, aşa că aceasta este situaţia deocamdată. Noi, până la venirea lor am acoperit cu nisip acel gol, ca să nu se repete incidentul şi cu altcineva”, ne-a declarat un domn, care s-a recomandat Adrian, de la „permanenţă”.