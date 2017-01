Activitatea infracţională a avocatei din Baroul Cluj, Nicoleta Camelia Dan şi a soţului condamnat la închisoare

Camelia Dan, fina comisarului Zaharia Ciorbă este acuzată de complicitate alături de soţul ei, condamnatul Dan Petru de fraudare a fondurilor europene. Potrivit documentelor obţinute de Gazeta de Cluj, pe numele celor doi există denunţuri la DNA cu privire la modul fraudulos prin care au construit fabrica de polistiren de la ICLOD, dar şi despre activitatea evazionistă derulată de aceştia prin mai multe firme.

Activitatea infracţională a celor doi soţi se întinde pe mai mulţi ani, cunoscut fiind dosarul de la Bacău în care Dan Petru a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare pentru achiziţii fictive prin leasing de utilaje.

Cei doi, Nicoleta şi Petru s-au cunoscut în perioada în care femeia lucra la un magazin de pantofi din centrul oraşului Cluj-Napoca, ce aparţinea familiei comisarului Zaharia Ciorbă. La cununia celor doi, Zaharia şi soţia lui au acceptat rolul de naşi, lucru ce a întărit relaţiile dintre ei. Camelia a început studiile juridice şi simultan se ocupa de contabilitatea firmelor create de Petru Dan pentru operaţiuni economice frauduloasă.

Prin intermediul Sigma Therm SRL, Dan Petru a încercat în 2007-2008 să acceseze o finanţare europeană pentru a construi o hală. În prima fază, pentru nerespectarea condiţiilor impuse de UE, dosarul său a fost respins. Însă, în 2010-2011 a repetat procedura obţinând de această dată bani europeni.

Acel proiect s-a consolidat în actuala fabrică de polistiren de la Iclod. Potrivit surselor, soţii Dan trebuiau să facă dovada că au 30% din valoarea totală a proiectului prin finanţare proprie, iar Uniunea Europeană deconta în trei tranşe restul de 70%. Astfel că Dan Petru neavând suma respectivă s-a împrumutat de la Adrian Mînzat şi Rostaş Emanuel, doi prieteni de-ai săi. În ceea ce îl priveşte pe Rostaş Emanuel, acesta este unul dintre suspecţii procurorilor de evaziune fiscală în Dosarul CRIDOV care a explodat la Cluj în iarna anului trecut.

Adrian Uţiu Mânzat a acceptat să vorbească despre împrumuturile nerestituite pe care acesta le-a făcut soţilor Dan, dar şi despre modul în care aceştia au desfăşurat operaţiuni frauduloase pentru fabrica de polistiren de la Iclod.

„Îi duceam banii în şacoşe la Hanul Dacilor”

Potrivit spuselor lui Mînzat, Dan Petru era un om care ”tot timpul avea nevoie de bani”. Dat fiind faptul că cei doi se cunoşteau din copilărie, în repetate rânduri, Mînzat susţine că l-a ajutat pe Petru şi pe Camelia cu sume colosale de bani, care nu i-au mai fost restituiţi.

„Fabrica de polistiren de la Iclod au făcut-o pe firma Sigma Therm, însă s-au folosit de mai multe firme fantomă pentru a deconta achiziţii fictive. Eu personal i-am ajutat cu peste 150.000 euro în mai multe tranşe atât prin bancă cât şi cash. La început mi-a cerut bani pentru a plăti nişte utilaje sau materiale ce urmau să îi vină din China. Dan Petru s-a înţeles cu Dronca de la Alba să facă comanda printr-o firmă fantomă deţinută de cel din urmă şi ulterior să i le vândă lui la un preţ mai mare, pentru a le putea deconta. Proiectul prevedea ca achiziţiile respective să fie în valoare de 150.000 euro. Astfel că i-am dus în sacoşe, la Hanul Dacilor, aproximativ un miliard jumătate de lei vechi, într-o singură zi. Dan a găsit marfa la un preţ mic, undeva la 80.000 de dolari, şi chiar şi aşa, dolarul era prea puţin valorizat în acea perioadă. Dronca trebuia să facă acea comandă pe o firmă şi apoi să îi livreze lui cu facturare pe preţul impus de proiect. Diferenţa, foarte mare de altfel, o băgau ei în buzunar”, explică Adrian Mînzat.

Însă cei de la DIICOT Bacău l-au arestat între timp pe Dan Petru în dosarul cu achiziţii fictive de utilaje prin firme de leasing de pe teritoriul României. În acelaşi dosar, co-inculpat apar şi afaceriştii hunedoreni Dronca Marius şi soţia lui Daniela, cei ce trebuiau să îi aducă respectiva comandă din China.

În acel moment, Mînzat susţine că Nicoleta Camelia Dan a început să ceară împrumuturi pentru plata avocaţilor ce urmau să îl apere pe Dan în faza de urmărire penală.

„I-am dat atunci 480 de milioane de lei vechi ca Dan să se descurce la Bacău pentru că DIICOT a obţinut arestarea preventivă a acestuia. Mai târziu, când m-am prezentat împreună cu un prieten la biroul Cameliei de pe strada Dorobanţilor din Cluj-Napoca, aceasta mi-a replicat: mie nu mi-ai dat nici un ban, sumele au fost pentru Dan iar eu nu am de când să îţi dau nici un leu înapoi” şi a refuzat să îmi dea înapoi banii deşi ea era cea care i-a luat atunci. De atunci nu am mai văzut-o niciodată, nici după ce a ieşit Dan din închisoare”, mai adaugă Mînzat.

Planul B: Ilie şi soţia lui, avocata Nicoleta Iacob

Dat fiind faptul că soţii Dronca erau monitorizaţi, Camelia şi Dan au apelat la o avocată din Baroul Cluj a cărei soţ avea la rândul său avea o firmă ce i-a luat locul prin cedare creanţă SRL-ului fantomă deţinut de hunedoreni. Vorbim de Ilie şi soţia lui, avocata Cristina Nicoleta Iacob.

Ilie Iacob a înfiinţat firma YRC Star SRL, cu sediul în Comuna Jichişu de Jos. Dat fiind relaţiile de prietenie dintre soţia lui şi Camelia Dan, în momentul în care Petru a fost arestat preventiv(pe o perioadă de aproximativ şase luni, la Bacău), Iacob l-a vizitat. Atunci, Petru i-a cerut ajutorul prin preluarea comenzii din China pe firma YRC Star. Între timp, utilajele au fost achitate(un avans era dat încă de pe firma lui Dronca) şi au sosit în ţară la Dan Petru. Cel din urmă a ieşit din arest şi s-a întors la Cluj. Pentru că nu era emisă factura dintre YRC şi Sigmatherm în vederea decontării sumei de către UE, Petru l-a rugat pe Ilie să îi factureze utilajele la suma de 150.000 euro. Ilie a refuzat, însă a acceptat propunerea lui Petru de a cesiona firma(cu tot cu utilajele încărcate fiscal în gestiune) unui macedonian pe nume Despotski Pece.

„Dan Petru m-a rugat să îi aduc acele utilaje, astfel că am făcut comanda pe YRC Star pentru că ştiam ca am cui să i le vând: lui. Ulterior, când am aflat ce avea de gând cu ele, am decis să vând firma acelui macedonian. De atunci nu mai ştiu ce s-a întâmplat cu ele. Nu am vrut să mă mai am nici un amestec” relatează soţul avocatei, Ilie Iacob.

Mizeria curăţată de un inculpat din dosarul CRIDOV

Având în vedere că nu avea cum să deconteze acele utilaje şi să finalizeze proiectul obţinut pe fonduri, Dan Petru l-a abordat pe Raul Alin Luca, un alt individ ce apare în dosarul Cridov şi care a formulat un denunţ împotriva penal prin care explică modul fraudulos de închidere a proiectului european cu fabrica de polistiren Sigmatherm de la Iclod.

„Ştiu că Sigmatherm SRL trebuia să realizeze prin fonduri europene o fabrică de polistiren în Iclod, judeţul Cluj. Avea nevoie de utilaje pentru producţia de polistiren, iar acestea ştiu că proveneau din China. Iniţial de aceste utilaje trebuia să se ocupe o persoană numită Dronca, dar acesta a fost încarcerat în penitenciar după ce s-a achitat primul avans(către China). Ulterior, utilajele au fost achitate prin intermediul lui Iacob Ilie şi firma lui SC YRC SRL. Nu ştiu cu ce documente au fost aduse aceste utilaje în Romania şi nu ştiu cum au ajuns concret la Sigmatherm. Eu am facturat aceste utilaje de pe YRC Star SRL către Sigmatherm SRL şi după o perioadă de timp mergeam şi tot ridicam bani de la bancă. Utilajele erau necesare deoarece fără aceste nu putea să primească alte tranşe de bani aferente proiectului de fonduri europene. Eu am ridicat o sumă foarte mare de bani, adică peste un milion de lei. Ridicam la fiecare tranşă la bancă sume cuprinse între 20.000- 100.000 lei. (…)Pentru dovedirea faptelor pe care le-am descris există extrase de cont ce atestă ridicarea acelor sume” se arată în denunţul lui Alin Raul Luca.

Potrivit surselor, Luca a intrat în ”operaţiune” imediat după ce firma era cesionată macedonianului. Dan Petru a obţinut o procură prin care l-a împuternicit pe Luca să finalizeze operaţiunile infracţionale refuzate de Iacob Ilie. Un alt lucru important de menţionat este faptul că din momentul în care a fost arestat, apoi perioada în care Luca a efectuat operaţiunile de emitere a facturilor pentru utilajele respective şi ridicările de bani, şi până în prezent, firma Sigmatherm a aparţinut avocatei din Baroul Cluj, Nicoleta Camelia Dan. Iniţial, în 2012 aceasta a fost numită administrator al firmei, iar ulterior a ajuns asociat unic.