Acuzatul de omor din culpă, Teofil Pop, incapabil să-şi susţină cauza

Medicul Teofil Pop, director general al Centrului Medical Interservisan, a fost dat în judecată în 2007 de către urmaşii lui Constantin Costea, pacient al lui Teofil Pop care a murit în urma unei intervenţii chirurgicale pentru scoaterea polipilor. La ultimul termen de judecată, spiritele s-au încins între avocatul apărării şi judecător, astfel audierea inculpatului a fost amânată din cauza circumstanţelor create.

Dosarul în care Teofil Pop este acuzat de ucidere din culpă a făcut prima pagină a ziarelor, după ce, în data de 7 februarie 2007, Constantin Costea s-a prezentat la Clinica Interservisan, deoarece avea probleme de respiraţie, decedând la doar o lună, ca urmare a unui şoc septic şi a unei meningite care nu a mai putut fi tratată.

Operaţia de polipi a fost efectuată de către medicul ORL-ist Teofil Pop, la Clinica Interservisan din Cluj-Napoca. Constantin Costea, în vârstă de 68 de ani, fusese operat pe 8 februarie 2007 şi a intrat în comă patru zile mai târziu. Pacientul a fost internat din nou la Clinica de Neurochirurgie din Cluj Napoca, cu diagnosticul “şoc septic şi meningo-encefalită”. Pacientul este, apoi, reoperat de alţi doi medici, Silviu Albu şi Tiberiu Maior, care au constatat că osul etmoid, situat la baza craniului, fusese rupt în timpul operaţiei efectuate de medicul Teofil Pop, fapt ce a permis intrarea aerului în cutia craniană. După deces, procurorii au deschis o anchetă faţă de medicul Teofil Pop. Din lipsă de probe, dosarul a fost însă închis. Familia victimei nu s-a lăsat şi a cerut o expertiză medico-legală, eliberată în 31 august 2011, la mai bine de trei ani de la decesul bărbatului. Documentul arată că există o cauzalitate între operaţia de polipi efectuată de dr. Pop şi decesul pacientului. Pe baza acestei expertize, ancheta penală pe numele medicului a fost redeschisă.

După mai multe termene în care au avut loc abţineri, sesizări la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi mai multe amânări, judecătorii clujeni au dispus în septembrie 2016, în mod definitiv, faptul că plângerea formulată de către persoana vătămată Bizo Costea Marinela a fost în mod corect admisă, dispunându-se trimiterea în judecată, după ce judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

Fostul şef al Poliţiei Române, noul avocat al lui Teofil Pop

Avocatul ce-l reprezenta pe Teofil Pop era Eugen Iordăchescu care a anunţat cu trei zile înaintea ultimului termen că nu mai reprezintă interesele lui Teofil Pop în această speţă. Cel care i-a luat locul lui Iordăchescu este avocatul Pavel Abraham, fost chestor de poliţie care a îndeplinit funcţia de inspector general al Poliţiei Române.

La termenul de judecată din 18 mai, judecătorul programase audierea lui Teofil Pop, lucru realizat doar parţial din cauza unui ”conflict” dintre judecătorul Lucian Buta şi avocatul Pavel Abraham.

Încă de la începutul şedinţei de judecată a avut loc un schimb de replici între aceştia. Avocatul apărării a solicitat schimbarea ordinii cercetării judecătoreşti. În replică, judecătorul i-a răspuns avocatului că nu se poate schimba ordinea cercetării după bunul plac, cercetarea făcându-se după reguli procedurale, motiv pentru care a respins cererea.

Apărarea lui Teofil Pop

În continuare, judecătorul i-a enumerat lui Teofil Pop acuzaţiile aduse de către familia Costea care afirmă că diagnosticul stabilit ar fi impus investigaţii amănunţite (CT, RMN, control endoscopic) care ar fi ajutat la stabilirea exactă a unui diagnostic. Pe lângă aceste investigaţii care ar fi trebuit făcute, se adaugă şi lipsa autopsiei medico-legală. De asemenea, Teofil Pop este acuzat de indiferenţă crasă şi atitudinea pasivă după ce starea pacientului Costea s-a înrăutăţit.

Inculpatul este rugat de judecător să răspundă acestor acuzaţii, însă avocatul apărării intervine:

”Pot să am o discuţie de 30 de secunde cu dânsul (n.r. Teofil Pop)?”, spune Abraham înainte ca inculpatul să declare ceva.

Sfătuit de avocat, patronul de la Interservisan îşi începe declaraţia spunând că ”sunt foarte multe neadevăruri”, după care rosteşte câteva rânduri ce par desprinse din CV: ”Sunt medic primar chirurgie cervico-facială şi profesor universitar. Am efectuat aproximativ 83.000 de operaţii”.

Referitor la cazul pacientului Costea, Teofil Pop spune că în cursul anului 2007 a fost solicitat de către una din fiicele pacientului să-l examineze şi să-l opereze pe Constantin Costea.

”L-am examinat şi am spus familiei că situaţia este foarte gravă, pacientul avea multiple afecţiuni existente. Am comunicat fiicei pacientului, dată fiind starea bolnavului, să efectueze câteva analize medicale. După efectuarea tuturor analizelor cerute, urma să decid dacă voi hotărî să intervin chirurgical sau nu. Fac precizarea că la momentul respectiv în Cluj nu exista niciun aparat RMN. Am insistat prin efectuarea examenului CT, însă familia mi-a comunicat că nu au bani pentru o astfel de investigaţie la care eu am solicitat măcar realizarea radiografiei sinusurilor anterioare. Menţionez că această radiografie am plătit-o eu pentru că era necesară, iar familia nu avea bani să o plătească. În urma evaluării analizelor medicale am ajuns la concluzia că intervenţia chirurgicală poate fi efectuată cu riscurile pe care le-am comunicat familiei. Familia a acceptat riscurile şi a semnat consimţământul pentru intervenţie.

Referitor la acuzaţia reţinută în sarcina mea, potrivit căreia nu am efectuat un control endoscopic, arăt că în condiţiile unei polipoze nazale ca şi cea în speţă (precizez că polipii acestui pacient depăşeau limita nazală, fiind vizibil cu ochiul liber), o astfel de investigaţie nu se poate efectua fiind imposibil din punct de vedere mecanic. Se impunea de urgenţă extirparea polipilor respectivi şi eventual ulterior se putea recurge la o astfel de investigaţie”, a declarat în faţa instanţei Teofil Pop.

Pavel Abraham: ”E o aberaţie, atâta spuneţi”

Judecătorul l-a întrebat pe Teofil Pop despre lipsa protocolului anatomo-patologic, însă avocatul apărării nu s-a abţinut nici de această dată să-l sfătuiască pe inculpat înainte de a vorbi. ”E o aberaţie, atâta spuneţi”, îl îndeamnă avocatul Abraham pe Teofil.

Inculpatul adaugă că acest protocol nu a fost realizat de el, ci de doamna Magdalena Petrescu care era medic primar şi şeful Serviciului de Anatomie Patologică. De altfel, culmea, doamna Magdalena, cea care a efectuat autopsia cadavrului este singura care a fost condamnată în acest caz. Judecătorii au găsit-o vinovată de faptul că a efectuat autopsia fostului pacient al dr. Pop, la 11 ore de la deces, deşi legea impunea un termen de minim de 24 de ore.

Spiritele s-au încins în sala de judecată

Pe lângă faptul că discuţia dintre medicul Teofil Pop şi judecător a fost descentrată, în sensul că inculpatul nu răspundea la obiect întrebărilor adresate, avocatul apărării, Pavel Abraham l-a întrerupt pe judecătorul Lucian Buta de nenumărate ori. Deşi i s-a atras atenţia de către preşedintele completului de judecată şi a fost rugat să nu mai întrerupă declaraţia inculpatului, în caz contrar îi va fi aplicată o amendă judiciară, Abraham a continuat să deranjeze audierea lui Teofil Pop, motivându-şi pe un ton ridicat intervenţia: ”Mă simt dator să nu vă las să greşiţi”.

Au urmat acuze la adresa lui Lucian Buta din partea avocatului Abraham care, pe un ton mai ridicat, i-a reproşat judecătorului că nu cunoaşte conţinutul dosarului. Spiritele s-au încins apoi şi mai tare în sala de judecată şi a urmat replica lui Lucian Buta: ”1.500 de lei amendă. Vă rog ieşiţi afară din sală!”.

”Declaraţia inculpatului nu poate fi întreruptă prin susţinerile avocatului apărării care potrivit legii urmează să aibă cuvântul la sfârşit pentru a adresa întrebări. Preşedintele completului pune în vedere apărătorului că dacă va mai întrerupe declaraţia inculpatului, îi va aplica o amendă judiciară. Audierea se reia şi este întreruptă din nou de către avocatul apărării, motiv pentru care instanţa aplică acestuia amenda judiciară de 500 de lei. Apărătorul inculpatului arată în continuare că ” judecătorul nu cunoaşte dosarul”, motiv pentru care îi aplică amendă de 1.000 lei”, se consemnează în şedinţa de judecată.

Deşi, în primă fază, s-a opus să iasă din sală, Pavel Abraham s-a îndreptat spre ieşire spunând, pe acelaşi ton ridicat: ”Nu mai dăm declaraţii. Ne abţinem!”.

Astfel, audierea inculpatului Teofil Pop va continua data viitoare…

”Sper să reevaluăm situaţia mai calm, pornind de la premisele bunului simţ”, încheie şedinţa judecătorul Lucian Buta.