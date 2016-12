Adevărul din spatele sentinţei pe care a primit-o Horia Şulea

La sfârşitul lunii noiembrie, primarul comunei Floreşti a câştigat definitiv procesul împotriva Agenţiei Naţională de Integritate, după ce a fost acuzat de acesta ca fiind în conflict de interese pentru un loc de muncă ocupat de cumnata sa la Poliţia Locală din comună.

Mai mulţi primari din judeţul Cluj au obţinut sentinţe ce favorabile împotriva acuzaţiilor ANI din ultimii ani. Spre exemplu, Laurenţiu Tor- fostul primar de la Luna a câştigat recent în instanţă dup ce a fost acuzat că nu trebuia apeleze la Societatea Agricolă Luna pentru a rezolva situaţia de urgenţă cu care se confrunta: deszăpezirea străzilor.

Lupta cu ANI: victorie dublă

Horia Şulea a fost acuzat de ANI că ar fi comis infracţiunea de conflict de interese. Acesta a fost trimis în judecată la sesizarea Agenţiei Naţionale de Integritate, care a constatat că Şulea şi-ar fi numit cumnata în funcţia de şef serviciu în cadrul Politiei Locale Floreşti.

Astfel că, Şulea a contestat în instanţă acest raport, iar judecătorii de la Curtea de Apel Cluj i-au dat câştig de cauză. Magistraţii au admis contestaţia formulata de primarul comunei Floreşti şi au anulat raportul ANI.

Însă cum decizia nu a fost definitivă cei de la ANI au făcut recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru a schimba sentinţa. Primarul Horia Şulea a cerut şi el revocarea amenzii de 1000 de lei stabilită în decizia primei instanţe.

Astfel că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins recursul înaintat de primarul Horia Şulea, care a atacat ca neconstituţional raportul ANI. Însă a menţinut decizia luată de CA Cluj.

”DECIZIA nr. 3369/24.11.2016. Respinge cererea de sesizare a Curţii Constituţionale a României cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) teza a II-a, art. 10 lit. (f) şi ale art. 15 din Legea nr. 176/2010. Cu recurs în termen de 48 de la pronunţare la Completul de 5 judecători. Respinge recursul declarat de Şulea Horia-Petru împotriva Sentinţei nr. 346 din 17 septembrie 2014 a Curţii de Apel Cluj – Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 24 noiembrie 2016”, este decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

”În ceea ce priveşte incompatibilitatea şi ANI, lucrurile sunt simple. ANI, o instituţie a statului român, a realizat un raport, în care afirma că numitul Horia Şulea s-a aflat în stare de conflict de interese. Raportul ANI este un act de sesizare a unei autorităţi, nicidecum vreun verdict al Instanţei. Apoi, ÎN PROCESUL PRIVIND POTENŢIALUL CONFLICT DE INTERESE, JUDECĂTORII AU DECIS DEFINITIV ŞI IREVOCABIL achitarea numitului Horia Şulea, pe motiv că ”fapta nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni”, Şulea primind o simplă amendă administrativă de 1.000 de lei, în decizia Tribunalului, care însă a fost eliminată de Curtea de Apel, sancţiunea nemaiexistând în actele normative.

Apoi, Şulea a decis să atace în Instanţă Raportul ANI, ca fiind neconstituţional, întrucât făcea referire la alte persoane şi la persoană transferată în interes de serviciu în Primăria Floreşti. Sesizarea a ajuns la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a primit girul Curţii preliminare, iar apoi, pe fond, sesizarea a fost respinsă. Punctez faptul că s-a atacat neconstituţionalitatea Raportului ANI şi nicidecum veridicitatea sa, aceasta fiind deja spulberată de judecătorii de la Tribubnalul Cluj şi Curtea de Apel Cluj, care au decis achitarea lui Şulea”, a explicat primarul Horia Şulea.

Edilul din Floreşti a subliniat că ”avem un Raport al unei instituţii a statului şi o decizie a judecătorilor de la Judecătoria Cluj menţinută apoi de judecătorii de la Curtea de Apel Cluj, prin care Şulea este găsit nevinovat de cele afirmate de ANI în Raport.

„Nu doresc la nimeni să treacă prin ce am trecut eu!”

Şulea a reuşit recent să anuleze definitiv şi irevocabil, în instanţă, raportul ANI ce îl acuza de conflict de interese în perioada în care cumnata acestuia a lucrat la Poliţia Locală din localitate.

Contactat de Gazeta de Cluj pentru a se exprima cu privire la ce impact are asupra unui primar o acuzaţie lansată de inspectorii ANI în sfera publică, acesta a precizat că cel mai greu pentru un politician e să îşi facă dreptate.

Potrivit edilului, electoratul este ”cucerit” de comunicatele autorităţilor care lansează acuzaţii de suspiciune asupra politicienilor, iar în momentul în care aceştia îşi dovedesc nevinovăţia, ”pata” deja existentă e aproape imposibil de spălat „chiar şi cu două seninţe în mână”.

„Pentru mine a fost o experienţă pe care nu o doresc nimănui să o trăiasca. Mai ales că din start s-a văzut voinţa rea a celor de la ANI. Mă bucur de cele demonstrate prin deciziile celor doua instanţe de judecată: Curtea de Apel Cluj şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Am reuşit să mă lămuresc şi eu ce înseamnă administraţia în România, de cele mai multe ori incompetentă, datorită căruia, din nefericire, mulţi dintre cei ce sunt ales pe o funcţie publică sunt terfeliţi în faţa instanţelor. Din fericire, instanţele judecă mai obiectiv. În cazul meu am putut sa demonstrez adevărul pur. Nu a existat nici urma de intenţie de a face rău, ba din contra am încercat să fac în aşa fel ca administraţia din Floreşti să meargă înainte, pentru a face faţă provocărilor în folosul contribuabililor.

Nu pot să mă pronunţ pe abuzul ANI, însă adevărul este că oamenii sunt greu de convinşi in ceea ce priveşte nevinovăţia. Pe principiul că în România promovăm tot ce e rău şi dăm curs senzaţionalului, floreştenii- şi mă bucur să spun asta- au trecut peste acest tipar şi au dat curs performanţei de care am dat dovadă” declară primarul Comunei Floreşti.

În opinia edilului din Floreşti, politicienii ce încearcă să îşi exercite funcţia fără a ţine cont de ”ordine” sunt acei oameni ce deseori sunt săpaţi de către alţi funcţionari publici.

„Răutăţile continuă, din partea celor ce ocupă poziţii de demnitari publici, dar în incompetenţa lor nu pot să accepte că unii chiar îşi fac treaba şi nu vor să pună beţe în roate.

Se pare că răutatea, ura duşmănia, chiar partinică, s-au ridicat la nivel de politică de stat, cel mai dăunător fiind faptul că tot timpul trebuie să dăm în cei care fac ceva şi să găsim repere să ne înjosim şi batjocorim. Dacă cineva are curajul să nu respecte doar indicaţii de partid, are de pierdut. Din nefericire în continuare se încearcă să mi se facă rău la nivelul administraţiei Floreşti, prin şicane legislative la care trebuie să facem faţă. Vorbesc de provocări de la oameni care au demonstrat că după ei nu a rămas nimic bun, nu au realizat nimic. Daca vrei să fii primar cu adevărat obligatoriu te vor trece pe ”linie moartă”, mai adaugă Şulea.