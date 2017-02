Adina Daria Lupea-Aghinița de la Curtea de Apel Cluj: „Poarta un iz de neconstituționalitate de te izbește in plex…

Continua reactiile critice ale magistratilor fata de „Ordonanta Prunei” prin care a fost reinviata Directia a VI-a Cercetari Penale a Securitatii si prin care SRI a fost transformat in organ de cercetare penala. Nu este vorba doar despre reactii ale asociatiilor profesionale, ci si despre luari de pozitii individuale care condamna ordonanta de urgenta adoptata in urma cu cateva zile de Guvernul Ciolos.

Judecatoarea Adina Daria Lupea-Aghinita de la Curtea de Apel Cluj, unul dintre cei mai curajosi magistrati din Romania, care nu s-a ferit niciodata sa semnaleze derapajele din sistem, reclama „Ordonanta Prunei”, despre care afirma ca „poarta un iz de neconstitutionalitate ce te izbeste in plex”. Iar in acest sens, intr-o postare pe Facebook, de miercuri 16 martie 2016, Lupea-Aghinita atrage atentia ca nu se poate modifica o lege organica printr-o ordonanta de urgenta.

De asemenea, judecatoarea de la Curtea de Apel Cluj tine sa sublinieze ca are datoria sa apere, asa cum a jurat cand a intrat in profesie, respectarea drepturilor cetatenilor. Nu in ultimul rand, Adina Daria Lupea-Aghinita atrage atentia ca tacerea fiecaruia dintre noi echivaleaza cu lasatul armelor jos.

Iata postarea judecatoarei Adina Daria Lupea-Aghinita:

„Am citit azi doar azi recunosc decizia CCR legata de interceptari. Pe alocuri usor haotica, vine peste ea o OUG (m-am plictist si eu si altii sa spunem ca nu poate modifica o OUG o lege organica, pentru ca simplu nu ii vad urgenta) care ne califica SRI ca si structura speciala care intervine atentie…numai pentru infractiuni cuprinse in Titllul X al Codului penal, respectiv numai pentru infractiuni impotriva sigurantei nationale. In rest…nimic.

Traiesc vremuri in care ne intalnim judecatorii de curti de apel nauci incercand sa se interpreteze sintagma ‘alte structuri speciale’ si nu imi pot reprima gandul daca toata lumea ne crede prosti. Ca a venit o OUG.

Acea OUG poarta un iz de neconstitutionalitate de te izbeste in plex. Abia acum imi dau seama ca statul acesta de drept a uitat nu numai importanta puterii judecatoresti, ci pana si capacitatea ei de a reactiona impotriva abuzurilor, indiferent din partea cui vin…

Daca nu as sti ce statut am si ce putere imi ofera legea, as fugi la capatul acelei ordonante si as accepta cuminte ca un avocat sa ma traga de urechi si sa imi spuna: ‘Doamna Judecator, nu va mira coincidenta?’ Nu va mira cum prin OUG institutii de forta devin organe special abilitate?

Eu cred ca e un exercitiu de democratie in care tacerea fiecaruia dintre noi echivaleaza cu lasatul armelor jos. Metodele sunt mult prea transparente si prea pe fata incat sa nu isi imagineze nimeni ca gata, suntem la adapostul legii.

Eu nu ma ascund dupa o lege inventata pe genunchi. Am ales meseria, profesia asta si am ramas in ea pentru ca am datoria sa apar, asa cum am jurat si cand am intrat in profesie, respectarea drepturilor cetatenilor acestei tari.

Pe mine nu ma mira de cand am aflat de ‘campul tactic’. Pare un razboi din start pierdut, insa nu trebuie sa uitam ca pana la urma pana si CCR, stangaci, a pus tot in mainile noastre, inclusiv decizia lor.

Prin urmare, decizia ne apartine noua! Pentru ca suntem ultimul bastion”.

Sursă: Luju.ro