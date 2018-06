Adolescentă bătută cu crengi, de două fete de etnie romă în plină stradă, pe B-dul Muncii din Cluj-Napoca!

Gabriela este o tânără sensibilă şi cuminte, în vârstă de 14 ani, care locuieşte împreună cu familia într-un bloc situat pe B-dul Muncii, vizavi de Parcul Sinterom. Aceasta e însoţită la I.M.L.Cluj de tatăl ei, roşu de furie. Bărbatul relatează că incidentul care i-a adus la instituţia medicală clujeană a avut loc duminică, 24 iunie, exact în faţa blocului unde aceştia locuiesc, fata lui şi alte câteva colege de vârsta ei fiind atacate de nişte tinere de etnie romă….

„Fata se afla acolo, aşezată pescările blocului, împreună cu câţiva copii de vârsta ei, când au apărut două fete de romi, care locuiesc într-o casă aflată în vecini. Când au ajuns în dreptul lor acestea au luat nişte crengi aflate pe jos şi au început să le croiască pe fete, la întâmplare, cu ele”, mărturiseşte bărbatul. Făcându-şi curaj, Gabriela îmi povesteşte în continuare ce a urmat după aceea: „Celelate fete s-au ferit – dar pe mine au apucat să mă lovească serios, în cap şi în zona gâtului. Apoi, văzând cât sunt de bătută tata a chemat ambulanţa şi poliţia – sunând la numărul 112 – după care am fost transportată la U.P.U. Acolo, mi-au făcut antitetanos şi o radiografie” . Adaugă tatăl, îngrijorat, încă un element care i se pare relevant: „La plecare, medicii m-au sfătuit că trebuie neapărat s-o trezesc pe fată, de vreo două-trei ori pe noapte, deoarece o doare rău coloana şi dacă ea îmi spune că durerea persistă să ne prezentăm de urgenţă pentru examene complexe. Oricum, de data asta una din fetele de romi, din vecini, cea care a dat mai tare a exagerat rău de tot fiindcă a mai lovit-o pe fiică-mea şi anul trecut. Atunci am zis să nu depunem plângere şi s-o iertăm, însă acum, dată fiind gravitatea bătăii încasate de Gabriela n-o mai lăsăm, în ruptul capului. Dar, problema e serioasă şi-n anasmblu fiindcă, de la o vreme, de teama romilor niciun copil nu mai are curajul să se joace în parc decât însoţit de părinţi”! Fetiţa este poftită în cabinetul de consultaţii şi se întoarce după circa zece minute cu un certificat în care i-au fost recomandate între opt şi nouă zile de îngrijiri medicale. Şi, înainte de a părăsi împreună cu fiica lui, încăperea, tatăl adaugă: „Mi se pare aberant să mă las păgubaş în această chestiune, asta când ei îşi plimbă caii pe acolo pe bulevard ca pe câmp, iar copiii noştri deja nu mai pot intra în parc de frica lor! De aceea v-am şi relatat ce i s-a întâmplat fetei mele, fiindcă nu e primul caz de acest gen petrecut în zonă, dar toată lumea se fereşte să vorbească, din motive pe care nu le înţeleg. Poate dacă vom începe cu toţii să spunem ce ni se întâmplă vor veni şi autorităţile să ia măsuri, cel puţin eu asta sper”!

„A fost deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violenţe într-un caz petrecut pe Bulevardul Muncii, în care autoarea identificată este o minoră în vârstă de 11 ani”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj