Adrian Ciprian Miron, noul şef al Poliţiei Cluj-Napoca a rămas fără nevastă şi conturi de sute de mii de dolari

Noul şef al Poliţiei Municipiului Cluj-Napoca, Adrian Ciprian Miron are un istoric destul de interesant. Pe lângă faptul că a traversat oceanul, lucrând în Statele Unite ale Americii, Miron a pierdut în câţiva ani de la întoarcerea sa în România, atât nevasta cât şi sutele de mii de dolari din conturi.

De la Câmpia Turzii la SUA

Actualul şef al Poliţiei Cluj-Napoca, Adrian Ciprian Miron este din Câmpia Turzii. Debutul în Poliţia Română şi l-a făcut la Alba, unde a lucrat la Criminalistică timp de 10 luni, în urmă cu 16 ani.

După cum spune şi CV-ul său, în perioada 2001-2006 a avansat în cariera ajungând şef al Poliţiei Alba Iulie şi participând la cursuri de instruire ale celor de la Serviciile Secrete.

De aici, Miron a plecat în Washington, DC pe funcţia de reprezentant al Ministerului român de Afaceri Interne, unde a rămas mai bine de cinci ani. Şi cum să nu rămână, atâta timp cât s-a împrietenit cu şeful poliţiei din New York, Brent Davison şi cu comandantul 19th Security Forces Squadron, Greg Bodenstein. Care nu s-au sfiit public să vorbească despre Miron doar lucruri demne de lăudat.

”Ciprian este foarte hotărât, inteligent şi expermentat în aplicarea legii şi securitatea profesională” spunea, Greg Bodenstenin despre colaborarea lui cu românul nostru.

Sute de mii de dolari strânse la ciorap de Ciprian Miron

Putem spune despre Miron că nu a fost omul proprietăţilor, sau cel puţin a dorit să nu aibă imobile sau terenuri pe numele său, dar în schimb a reuşit să adune în perioada cât era pelcat în State sute de mii de dolari, depozitaţi la bănci diferite.

Spre exemplu, dacă ne raportăm la declaraţia lui de avere din 2014, poliţistul Ciprian Miron deţinea un Mercedez modelul anului curent. La Citibanţ avea două conturi de peste 30.000 de dolari, la Reiffeisen încă trei conturi de peste 7.000 USD, celelalte un cumul de aproximativ 150.000 dolari. Nu punem la socoteală că la Federal Thrift Savings Plan, clujeanul nostru justiţiar avea un fond privat de peste 218 mii de dolari.

Cu toate astea, Miron pare să fi fost genul de om care ştia cel aşteaptă, dat fiind faptul că anumite sume din cele menţionate mai sus au fost plasate în conturi deschise încă din 1992, adică cu 8 ani înainte ca el să profeseze în judeţul Alba.

Americanii au avut încredere în stabilitatea lui financiară, astfel că i-au permis acestuia să obţină cinci carduri de credit, din care două cu plafon nelimitat. Toate în perioada 2010-2011.

Şi tot Ciprian Miron a luat împrumut de la două bănci din SUA frumoasa sumă de 100.000 de dolari.

Drumul înapoi la costat sute de mii de dolari şi căsnicia

Mitul că în America se trăieşte mai bine ca în România, rămâne în picioare având în vedere drumul croit de Ciprian Miron. În perioada în care s-a stabilit în State, s-a căsătorit cu o angajată a Departamentului Homeland Security, Nebrasca, Lesley Lenger-Kelley.

Ataşat de afaceri interne, Miron Ciprian câştiga anual doar 38 de mii de dolari şi 4,4 mii de lei. Iar când spunem doar atât, ne raportăm la faptul că soţia lui avea un venit anual apropiat de suma de 100.000 de dolari.

Însă, în 2015 situaţia lui Miron s-a schimbat total: a divorţat şi a rămas cu mai puţin de 50.000 de dolari în conturi.

S-a întors în România şi a fost repartizat la Poliţia Municipiului Cluj-Napoca, pe funcţia de şef al Secţiei 2 şi ulterior al Secţiei 1. În mai puţin de un an, a ajuns adjunct al şefului Poliţiei din Cluj-Napoca şi peste alte două luni a urcat pe funcţia de şef la aceeaşi instituţie.

Miron: „Conturile erau ale soţiei mele”

Contactat pentru a lămuri cele precizate în declaraţiile de avere din ultimii doi ani, şeful Poliţiei Municipale Cluj-Napoca, Adrian Miron susţine că acele contrui de sute de mii de dolari, cât şi maşina din 2014 erau ale fostei soţii.

„Acele conturi erau ale soţiei mele. Nu erau banii mei. De aste nu le-am mai trecut pentru că nu erau ale mele. Şi Mercedesul era al fostei mele soţii. Ea e cetăţean american. Suntem în procedură de divorţ. Acestea sunt explicaţii ce ar trebui să le dau celor de la Agenţia de Integritate, dacă va fi cazul, în rest sunt detalii ce ţin de viaţa mea personală. Cu toate acestea, declaraţiile de avere sunt publice, am explicat doar că să nu existe speculaţii.

M-am întors în ţară pentru că mandatul pe care l-am avut acolo era pe o perioadă de 4+1 ani. Sunt foarte pasionat de munca de poliţie, de asta am hotărât să mă întorc. M-am acomodat cu brio pe funcţia de la Poliţia Municipală Cluj-Napoca. Sunt clujean de origine, din Câmpia Turzii. Am fost repartizat la alba atunci când am terminat Academia de Poliţie. Pot spune că există o mare diferenţă între sistemul justiţiei din America şi cel de aici. Acolo vorbim de un sistem centralizat, iar aici de unul descentralizat. Oricum am avut 10 ani de experienţă în sistemul din România, iar acum nu mi-a fost greu să mă adaptez. E adevărat că am de-a face cu colegi noi, dar nu regret absolut deloc că m-am întors şi vreau să îmi termin cariera în Poliţia Română, chiar dacă vreodată o să mai am o misiune în străinătate. Nu exclud posibilitatea aceasta niciodată. În ceea ce priveşte acest lucru nimeni nu e obligat să o facă. Sunt joburi pentru care aplici. Se face o selecţie în momentul în care le scoate Ministerul Afacerilor externe la concurs, se organizează un interviu şi au loc mai multe etape pe care eu sau orice alt agent trebuie să le parcurgem în cazul aplicării pentru o misiune în afara ţării.

Relaţia cu Bonţindean

Recent, fostul şef al Poliţiei Municipale Cluj-Napoca, Marcel Bonţindean s-a pensionat şi a ajuns la Locală, în acelaşi oraş. A câştigat concursul pentru funcţia de director al Poliţiei Locale Cluj-Napoca.

”Începând de astăzi, 3 august 2016, domnul Marcel-Nicu Bonţidean este director general al Direcţiei Generale Poliţia Locală. Funcţia a fost ocupată în urma unui concurs de recrutare, care a avut loc în perioada 20 iulie – 2 august 2016 şi a constat în: selecţia dosarelor, probă scrisă şi interviu. Concursul s-a desfăşurat în conformitate cu H.G. nr. 611/2008”, precizează Biroul de Presă al Primăriei Cluj-Napoca.

Astfel că l-am întrebat pe Miron, cel care în prezent ocupă funcţia lăsată de Bonţidean, care este relaţia cu cel din urmă.

„Am avut o relaţie profesională cu domnul Bonţidean, pentru că el a fost şeful Poliţiei Municipiului Cluj-Napoca, iar eu eram adjunct. Dar pe dânsul l-am prins doar pentru o perioadă scurtă pentru că s-a pensionat. Nu îl cunosc pesonal, doar profesional. Am aflat ulterior că a devenit şef la Poliţia Locală Cluj-Napoca şi cu siguranţă vom colabora mai departe având în vedere parteneriatul dintre instituţia pe care o conduc eu şi cea condusă de el ” mai explică Miron.