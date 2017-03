Afacerile ilegale cu licențele de taxi la Cluj-Napoca se ridică la mii de euro

O autorizație de taxi poate ajunge la Cluj Napoca la 15.000 de euro. Afacerile cu licențele pentru mașinile de taxi sunt în floare la Cluj Napoca. Cu toate că oficialii de la Primăria Cluj-Napoca, care se ocupă de eliberarea autorizațiilor de taxi spun că cesionarea se face în concordanță cu legislația, această piață gri poate ajunge până la 5 milioane de euro anual. Pe site-urile de specialitate un Ford Focus din 2009, la pachet cu autorizația de taxi, se vinde la prețul de 20 de mii de euro. Printr-o simplă căutare a aceluiași model de mașină, însă fără autorizație, aflăm că diferența este de 15 mii de euro, deoarece fără aviz, Ford Focus se ridică la 5.000 de euro.

Primăria eliberează anual un număr foarte mic de licențe. Persoanele care doresc să își facă firmă de taximetrie au ca alternativă obținerea de pe piața neagră a mașinilor cu tot cu licență, însă la prețuri foarte mari. Însă este ilegal să vinzi o licență obținută de la primărie. Până în 2015 au existat aproximativ 2600 de licențe pentru taxi, însă în noiembrie 2014 și-au depus documentația pentru prelungirea perioadei de activare sub licență doar 2.400 de persoane. Gazeta de Cluj a efectuat o investigație cu privire la acest subiect pentru a afla care sunt condițiile în care un taximetrist își poate exercita meseria, de ce anume are nevoie și cât de benefic este să investești într-o astfel de afacere.

Numărul de taxiuri a scăzut cu 200 în 2015

Deși la Cluj-Napoca au crescut considerabil, statisticile cu privire la numărul de licențe arată opusul.

„Toate licențele eliberate din 2010 încoace au avut ca termen de expirare 31 martie 2015. Astfel că în perioada noiembrie-decembrie au avut posibilitatea de a-și prelungii perioada de desfășurare prin depunerea documentației. Din totalul de aproximativ 2600 de licențe de taximetrie eliberate și-au depus cererea de prelungire cu 200 de persoane mai puțin. Lucrăm la prelungirea acestora și sperăm ca până la sfârșitul lunii acesteia să putem trimite un comunicat pentru ca aceștia să vină să intre în posesia licențelor cu perioada prelungită pe următorii 5 ani. Persoanele care nu și-au depus documentația își vor pierde licența după luna martie a acestui an. Conform legislației, în vigoare poate avea loc cesionarea parțială sau totală a autorizațiilor de taxi ”, a declarat pentru Gazeta de Cluj Mirela Mărincean, şef Serviciu Direcţia Tehnică – Siguranţa Circulaţiei Rutiere.

Licențe de taxi pe piața neagră

Potrivit taximetriștilor, se vând mașini cu licențe la un preț foarte mare. De exemplu, un anunț cu privire la vânzarea unei autorizații Taxi PFA+ LOGAN 1.6 Benzina GAZ 121532 KM CLIMA ajunge la 18.000 de euro. Prețul este unul exorbitant deoarece o mașină Logan cu aceleași caracteristici dar fără autorizația de taxi ajunge la un preț de 3.500 de euro. Astfel că o autorizație de taxi ajunge la 14.500 de euro.

„Patronul la care lucrez eu colaborează cu o firmă de taxi cu dispecerat. Acesta și-a luat 3 mașini cu tot cu autorizație la prețul de peste 40 de mii de euro. Mașinile nu au voie să fie mai vechi de 10 ani, dar luate fără autorizație de taxi ar fi costat undeva la jumătate din preț. Am înțeles că autorizațiile se cumpăra de la 5.000 de euro până la 10.000 de euro. Nu mi se pare corect acest lucru , deoarece primăria le-a eliberat contravalorea unei sume modice”, ne-a declarat un taximetrist.

Un alt șofer de taxi ne-a spus că a încercat să își facă propria firmă de taxi, însă bugetul de pornire era prea mare și singur nu avea nici o șansă. Astfel că a optat pentru a se angaja direct la o firmă de taxi cu dispecerat.

„Ca să practici meseria cu mașina ta, ai nevoie într-adevăr de o licență. S-a ajuns la limita de licențe eliberate și primăria Cluj Napoca nu mai dă nimănui. Dar ar mai fi o variantă. Poți să cumperi licența de la particulari, doar că e scumpă. De exemplu, dacă vrei mașina aceasta (Renault Megane, n.r.), te costă 16 mii de euro. Eu m-am răzgândit să îmi fac firmă, exact din acest motiv. Costurile de pornire sunt prea mari. Așa că m-am angajat la o firmă existentă și lucrez la procent. Adică iau procent din încasări. Lucrez pe mașina firmei, iar eu iau 25 % în fiecare zi. În mod normal trebuie să ai atestat, dar eu de exemplu nu am. Sunt student și periodic execut această meserie. Am lucrat anul trecut trei-patru luni și acum iarăși am început. Dar îmi convine așa, fără să am mașina mea, pentru că eu predau seara din total încasări cu 25 % mai puțin. Nu am salariu, dar în fiecare zi după ce ies din tură îmi primesc plata”, ne-am mărturisit un tânăr șofer de taxi.

Milioane de euro din vânzările de taxi

La un simplu calcul, putem observa că această ”afacere” cu autorizațiile de taxi ajunge să valoreze milioane de euro. Dacă din 2015 vor funcționa 2.400 de mașini de taxi cu licență, în municipiul Cluj-Napoca, și se vând jumătate din ele în următorii 5 ani se pot obține sume foarte mari. Pentru 1.000 de licențe de taxi vândute la un preț mediu de 5.000 de euro se obține un câștig de 5 milioane de euro. Însă întrebarea este cine își permite să dea 5.000 de euro doar pentru o licență valabilă cinci ani cu posibilitate de prelungire? La această întrebare ne-a răspuns un șofer de taxi, trecut de vârsta a treia, ce are experiență de peste 10 ani în această profesie.

„Mari afaceri s-au făcut cu aceste licențe de taxi în ultimii ani. Ăștia ce au obținut avizele de la primărie le vând la prețuri foarte mari. Ca să nu ridice suspiciuni vând mașinile la pachet dar cu prețuri mult mai mari. Aproape că poți să iei două mașini normale la prețul uneia cu licență. Iar pentru cine nu are bani am observat că au mai multe posibilități. De exemplu, compania de taxi la care lucrez eu este una dintre cele mai noi din Cluj-Napoca. Acționarul majoritar al firmei a cumpărat mașini noi și a obținut la timp autorizații pe ele. Cine nu vrea să lucreze ca angajat ci ca și colaborator poate să cumpere de la șef mașina cu tot cu autorizație, dar în rate”, ne-a declarat taximetristul.

La o afacere de mii de euro, câștigurile sunt pe măsură

Un taximetrist se poate lăuda cu venituri de peste 500 de euro pe lună, dacă lucrează zilnic 8-10 ore. Din care un procent de 30% din această sumă se datorează bacșișului. Șoferii de taxi au ajuns la acest venit după majorarea tarifelor din 2014. Înainte de această perioadă, tariful standard la km era 1,69 de lei ziua și 1,89 pe timp de noapte. Însă după începutul anului trecut firmele de taxi din Cluj-Napoca au trecut pe tarife mai mari: 2,25 de lei/km ziua, respectiv 2,50 de lei/km pe timp de noapte.

„Într-o seară liniștită fac încasări de aproximativ patru sute de lei, din care 25% este procentajul meu, adică fac 100 de lei pe seară. În weekend e profitabil să lucrezi și ziua și noaptea pentru că lumea circulă mai mult cu taxi-ul. Noaptea tot tineretul e în cluburi și prin oraș, așa că avem multe comenzi și dacă nu merg pe comenzi, mă așez în standurile de taxi din apropierea localurilor populare. În weekend pe timp de zi e profitabil să stai la margini de oraș că vin mulți oameni de la satele din jur, de exemplu la sensul giratoriu de la Sigma se stă mai mult în weekend. Majoritatea ce coboară din autocar acolo și se urcă în taxi merg în cartiere îndepărtate și cursele sunt mai valoroase pentru mine. Nu e tot una că am o cursă de 13 lei de pe Republicii până pe Fagului, sau o cursă din Zorilor până la Ira, de exemplu, cursă ce trece de 25 de lei”, ne-a declarat taximetristul student.

Astfel că meseria de taximetrist la Cluj-Napoca este foarte bănoasă ca angajat însă, dacă plănuiește să faci o afacere pe termen lung în acest domeniu, o persoană are nevoie de un capital considerabil de mare.