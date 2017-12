Afaceristul Dorin Cocoș, în fața procurorilor anticorupție

Dorin Cocos a ajuns la Directia Nationala Anticoruptie in jurul orei 11. Cu putin inainte de 12 si jumatate, afaceristul – eliberat conditionat in luna octombrie, dupa ce a executat o parte din condamnarea dispusa de instanta in dosarul “Microsoft” – a urcat in masina cu care a plecat de la DNA.

Nici la sosire si nici la plecarea de la DNA, omul de afaceri nu a dorit sa dea declaratii in fata presei, astfel ca inca nu se stiu detalii cu privire la motivul pentru care a ajuns vineri in fata procurorilor.