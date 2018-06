Agenția Brandion se lansează oficial și pe piața din România

Brandion, a venit in Romania dupa o lunga perioada in care s-a axatat doar pe piata din Statele Unite.

Brandion este o agentie de branding, marketing si design. Acest termen de branding se refera la capacitatea unui nume de a da o identitate solida unei companii, unui produs sau unui serviciu. Pentru a putea realiza un branding de success, este nevoie de o cercetare a pietei foarte amanuntita, pentru a descoperii nevoile clientilor. Pe langa aceasta actiune de cercetare, un alt proces important in impunerea unui brand de success pe piata este marketing-ul, probabil cel mai important pas si care necesita cea mai multa atentie. Nu in ultimul rand, pentru a creea un brand, este nevoie de o identitate vizuala, de ceva care sa atraga atentia intr-un mod placut si in acelasi timp sa transmita informatii legate de ceea ce reprezinta. Pentru a se realiza si acest pas, este nevoie de un process de design.

In gama de servicii oferite de Brandion se numara: Branding de companie, Branding de produs, Digital marketing (optimizare SEO, campanii adwords PPC, Influencer Marketing), Graphic Design si organizarea de evenimente corporate.

In momentul in care se realizeaza un branding de companie, acesta nu trebuie sa fie doar o imagine colorata, din contra, acesta trebuie sa reprezinte mult mai mult de atat. Logo-ul trebuie sa fie intermediarul legaturii dintre client si companie, astfel incat in momentul interactiunii, clientul sa simta ca este tratat ca atare, intr-un mod unic si placut. Brandion ajuta companiile sa inteleaga cum trebuie sa se prezinte eventualilor clienti, si care categorie de client este principala tinta, realizandu-se astfel o conexiune mai solida intre parti. De multe ori, calitatea unei companii este una ridicata, insa datorita faptului ca brand-ul nu este prezentat intr-un mod corespunzator, piata nu ii percepe adevarata valoare.

Asemanator se poate spune si despre branding-ul de produs. O unica diferenta, dar majora, ar fi faptul ca, branding-ul de produs reprezinta actul de identitate al produsului respectiv. De aceea acesta trebuie realizat cu atentie pana la cele mai mici detalii, si sa nu fie considerat doar un ambalaj al produsului respectiv. Prin brand-ul produsului, clientul are primul contact cu produsul, si intreaga conexiune pe care o poate lega compania cu respectivul client depinde de aceasta prima impresie lasata de ambalajul produsului.

Din aceasta cauza, produsul trebuie brand-uit cu atentie, creandu-se de fapt o imagine care este menita sa reprezinte nu doar caracteristicile produsului, ci si pe cele ale companiei de care este realizat.

Internetul a venit ca un val imens de informatie noua si posibilitati nelimitate, crescand intr-un mod haotic pana in punctul in care majoritatea actiunilor fizice au corespondent in online. Cu atat mai mult putem vorbi despre marketing, deoarece majoritatea populatiei petrece foarte mult timp in online, ceea ce face ca acest mediu sa fie propice pentru promovare. Insa o data cu dezvoltarea marketing-ului digital, tot conceptul de comunicare intre brand-uri si consumatori a avut parte de o schimbare radicala. Astfel incat, acum, consumatorii detin o mai mare putere de influenta, avand capacitatea de a-si lua o pozitie publica referitor la un brand, si mai ales dezvoltandu-se o interactiune mai puternica intre consumator si brand. Datorita acestor schimbari, un brand trebuie sa fie foarte bine gestionat in mediul online, astfel incat sa nu dispara, dar nici sa nu devina un invadator insistent al timpului consumatorului.

Pe langa cele trei servicii prezentate mai sus, Brandion pune la dispozitie si organizarea de evenimente corporate. Indiferent de natura evenimentului, aceasta companie ofera servicii de cea mai inalta calitate.

Toate aceste produse sunt oferite de Brandion in Romania prin intermediul unei echipe tinere, care este pusa la punct cu ultimele cerinte ale pietei, atat in online cat si in mediul fizic.

Pornind de la informatii generale despre companie, pana la instructajul angajatilor in tainele promovarii, Brandion se ocupa de tot procesul de nastere al brand-ului, dar si de mentinerea unei imagini impecabile al brand-ului dumneavoastra prin servicii de Reputation Management.