Aiud Leaks: Deţinuţii îşi taie degetele pentru o ţigară primită de la gardieni

Gazeta de Cluj a formulat mai multe cereri către conducerea Penitenciarului Aiud pentru a realiza un interviu cu interlopul Ion Clămparu. De fiecare dată un răspuns standard şi fără bază reală a sosit din partea directorului Valentin Nazare, care susţine cu vehemenţă că nu are un spaţiu în care să se poate desfăşura întâlnirea cu deţinutul şi totodată că trebuie să aloce personal special pentru realizarea materialului, dat fiind că Ion Clămparu este considerat unul dintre cei mai periculoşi încarceraţi de la Aiud.

Însă, încercările noastre de a vorbi cu Clămparu nu s-au oprit la cererile în baza legii. În urmă cu ceva timp un deţinut a fost eliberat din Penitenciarul Aiud pentru că i s-a terminat perioada dată în sentinţa definitivă primită. După mai multe insistenţe, acesta a acceptat să vorbească despre condiţiile din interiorul închisorii, dar şi despre subiectul ce încă prezintă interes atât pentru Gazeta de Cluj cât şi pentru televiziunile naţionale. Cu toate acestea, bărbatul susţine că nu doreşte să îi fie dezvăluită identitatea, dat fiind faptul că pe lângă teroarea la care a fost supus în închisoare, a primit numeroase ameninţări ca în cazul în care va depune plângeri împotriva personalului viaţa lui va fi în pericol. Astfel, precum unei proceduri de protejare a unui denunţător(vezi cazul URSACHE de la DNA în dosarul Mită la CJ) îl vom ”boteza” pe fostul deţinut cu numele de Florescu.

Presaţi să se auto-mutileze

Unul dintre aspectele relatate de sursă prezintă comportamentul inuman al personalului din Penitenciarul Aiud. Florescu susţine că deţinuţii care au probleme mintale sunt jucăriile preferate ale gardienilor, care îi instigă la auto-mutilare.

„Deseori personalul din penitenciar căuta ”acţiune”. Una dintre metodele lor preferate era aceea de a-şi bate joc de deţinuţii cu probleme mentale sau care aveau vicii. Gardienii promiteau ţigări acestora în schimbul executării unor porunci date de ei. Unul dintre cazuri, bine-cunoscut la nivelul penitenciarului era cel al unui deţinut care avea probleme cu capul şi care era în stare să facă orice pentru a putea fuma o ţigară. Cazurile de acest gen sunt mană curată pentru personalul de acolo. Astfel, doi gardieni i-au promis acestuia că îi dau o ţigară dacă îşi taie singur un deget. L-au presat de mai multe ori şi i-au făcut în ciudă, chiar fumând de faţă cu el, până când omul a cedat nervos şi a ascultat porunca acestora. A fost un episod îngrozitor şi traumatizant pentru cei care eram în apropierea lui. Omul practic urla de durere ca din gură de şarpe.

Odată ce s-au convins cât de uşor îl pot manipula şi instiga să îşi facă rău, după un timp, gardienii respectivi l-au mai convins pe acesta să îşi taie încă un deget de la mână. Tot în schimbul unei ţigări.

Ţin minte că a doua oare gluma s-a îngroşat. Era sânge peste tot” povesteşte Florescu.

Nu este un caz singular

Gazeta de Cluj scria despre mărturia unui deţinut, fost coleg de celulă cu interlopul Ovidiu Roja, care a fost transferat de la Gherla la Aiud. Aflat în faţa judecătorului de la Tribunalul Cluj, pentru a da declaraţii cu privire la perioada în care a fost încarcerat. Vorbim de Androne Nicolae Marian care era încarcerat pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de furt.

Androne susţine că deşi le-a făcut pe plac gardienilor şi doamnei procuror semnând un denunţ gata formulat împotriva lui Roja, a fost mutat în penitenciarul Aiud, unde a fost bătut ajungând la spital în stare gravă şi având nevoie de intervenţii chirurgicale.

„Arăt că audierea mea făcută de acea doamnă procuror s-a desfăşurat astfel: dânsa a consemnat pe calculator ce a considerat de cuviinţă fără să mă întrebe nimic. Mai apoi mi-a dat declaraţia să o citesc probabil pentru a ştii ce să spun la judecător, după care am plecat. Ulterior, eu am fost dus la penitenciarul Aiud, unde am fost bătut de gardienii de acolo şi cred că acest lucru mi s-a întâmplat pentru ca ei să se asigure că voi declara cele consemnate de doamna procuror” , spune Androne.

Un alt fost deţinut în Penitenciarul Aiud este Lăcătuş Elisei, cel care a fost implicat împreună cu fratele său Dafinel Muncaciu în celebra bătaie din 2016 de la Târgul de Maşini din Gilău. La fel ca şi ceilalţi, Elisei a vorbit despre traumele suferite în perioada de arest preventiv.

Iată ce consemnează grefierul, în încheierea penală, după cele afirmate de Elisei Lăcătuş: „Inculpatul (n.red. Lăcătuş Elisei), având ultimul cuvânt, arată că în aceste patru lui în arest preventiv petrecute în Penitenciarul Aiud(…) au fost foarte grele pentru el, în primul rând pentru că este nevinovat pentru faptele din prezentul dosar. Mediul din aceste locuri de deţinere este toxic şi îi este greu să supravieţuiască FIZIC şi PSIHIC(…). Arată că în perioada de arest preventiv a suferit de diferite afecţiuni din cauza mediului insalubru de la locul de deţinere, i s-a lut din pachet şi a fost ameninţat, Oamenii care se află în penitenciare trebuie reabilitaţi, nu maltrataţi. Arată că este nevinovat şi adevărul va ieşi la iveală”.

Fricile directorului

Florescu a vorbit şi despre modul în care directorul Penitenciarului Aiud refuză să se supună transparenţei publice. Potrivit acestuia, au existat mai multe demersuri făcute de alţi deţinuţi care voiau să denunţe în presă abuzurile din interiorul penitenciarului, însă aceştia s-au lovit de refuzul inexplicabil dat de directorul Valentin Nazare.

„Nu ne lasă să vorbim despre ce se întâmplă acolo. Au ei oameni în presa locală la care le dau anumite informaţii ce sunt departe de realitate. La Clămparu din câte am auzit a încercat o televiziune naţionala foarte cunoscută să facă şi ei un interviu cu el. În prima fază directorul a spus că se mai gândeşte şi le-a cerut acestora o listă cu întrebările pe care i le vor pune lui Clămparu. Din câte ştiu, omul a scris o mulţime de foi prin care le răspundea celor de la TV însă acele răspunsuri nu au mai ajuns niciodată la reporteri. Le-au spus şi lor ca dumneavoastră că nu există spaţiu unde să se realizeze interviu ”, mai arată sursa.

Întrebat de ce crede că executivul Penitenciarului Aiud se fereşte de transparenţă publică, Florescu susţine că ”mulţi dintre cei care sunt acolo sunt torturaţi de-a binelea. Personalul este de nestăpânit. Bine, nu toţi, dar există câteva bisericuţe ce te tratează în aşa fel încât nu mai ieşi întreg de acolo. Cum ar fi să aibă acces presa la vorbitor? Cum ar fi să vadă că deţinutul ce se prezintă pentru a relata cum e viaţa în puşcăria de acolo vine plin de vânătăi pe corp şi faţă? Sunt gardieni care fac percheziţii abuzive în celulă şi îţi plantează elemente incriminatorii. Apoi vin procurorii şi jap colectează raportul ce îi ajută să convingă instanţa ca meriţi încă jumătate de an de preventiv?”.

Sunt o mulţime de semne de întrebare cu privire la managementul exercitat de directorul Penitenciarului Aiud, Valentin Nazare. Mai mult, în toamna anului trecut directorul instituţiei a fost subiectul unei anchete a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP) pentru nereguli în legătură cu derularea concursului pentru ocuparea a 8 posturi de agent în operativ.

Comisarul Şef Valentin Nazare, directorul penitenciarului şi preşedintele comisiei de concurs este suspectat de nereguli în legătură cu derularea concursului pentru ocuparea a 8 posturi de agent în operativ.

„Concret acesta, în calitatea de preşedinte al comisiei de concurs, a dispus repetarea unor etape din cadrul probei sportive şi descalificarea unor candidaţi, după ce aceştia fuseseră deja declaraţi admişi, în final rămânând în concurs, pentru restul de probe, un număr de candidate egal cu numărul posturilor disponibile.

Datele preliminare arată că acesta a încercat să intimideze candidatele descalificate obligându-le chiar să semneze o declaraţie prin care se angajează să nu conteste şi să nu facă plângere în legătură cu cele petrecute. În baza acestor declaraţii conducerea penitenciarului a dezinformat ANP şi publicul susţinând că repetarea probelor s-a făcut la iniţiativă candidaţilor deja admişi” afirmau cei de la ANP în 2016.

Luat în vizor de Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

„Opriţi-vă, domnule director Valentin NAZARE, coborâţi din caruselul aroganţei şi lăsaţi angajaţii Penitenciarului AIUD în pace!

Puşcăria nu e o mahala, ci este o instituţie a statului care se conduce după nişte reguli ce trebuie respectate. Modul soldăţesc, neîndemânatic şi lipsit de viziune cu care conduceţi Penitenciarul Aiud ne demonstrează că modelul de sistem penitenciar modern nu a ajuns în unitatea dumneavoastră.

Domnule Valentin NAZARE, mai sunteţi fiinţă umană, sau v-aţi spiritualizat de tot? Sper să mai fiţi ca să puteţi sa înţelegeţi ce scriem în prezentul articol.

Vă sugerăm să nu deveniţi soacra Penitenciarului Aiud în plin bufeu de menopauză, ori sperietoarea subalternilor şi bucuria celor după care plânge ospiciul. Suntem sătui de şefi torţionari. Vişinescu tocmai a fost condamnat. El este primul torţionar al deţinuţilor, dumneavoastră aţi fi primul torţionar al angajaţilor.

Lăsăm descrierile comportamentale ale domnului Valentin NAZARE şi sugestiile noastre şi semnalăm opiniei publice că domnul director al Penitenciarului Aiud a aplicat un adevărat cap în gură Regulamentului privind siguranţa locurilor de deţinere, deoarece organizarea şi executarea serviciului de pază, escortare, însoţire şi supraveghere a persoanelor private de libertate din Penitenciarul Aiud nu se efectuează în conformitate cu prevederile acestui Regulament.

Regulamentul privind siguranţa locurilor de deţinere obligă personalul din penitenciare să respecte întocmai prevederile acestuia, obligaţie ce incumbă inclusiv domnului Valentin NAZARE.

Vă semnalăm câteva disfuncţionalităţi identificate în executarea serviciului de pază, escortare, însoţire şi supraveghere a deţinuţilor din unitatea pe care o conduceţi:

deficienţe în planificarea personalului: în serviciul supraveghere, în serviciul de pază, în posturile de acces, în serviciul de escortare şi deficienţe în planificarea membrilor echipei operative speciale.

Vă atragem atenţia cu acel bun-simţ de care dumneavoastră aveţi nevoie în relaţia cu subordonaţii, domnule Valentin NAZARE, că legea, indiferent dacă este bună sau rea, trebuie respectată necondiţionat, respectarea acesteia nefiind facultativă.

Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (FSANP) vă atrage atenţia, domnule Valentin NAZARE, că nerezolvarea problemelor identificate şi semnalate de preşedintele Sindicatului Liber din Penitenciarul Aiud, Daniel PASC, va conduce inevitabil la ineficienţa tuturor activităţilor în unitatea pe care o conduceţi şi, inevitabil la acumulări de tensiuni în rândul angajaţilor”, semnau cei de la FSANP.

Tot Federaţia Sindicatelor îl acuzau pe Nazare şi de tratament discriminatoriu între angajaţi. Lucru care s-a moştenit mai departe, personalul aplicând metoda asupra deţinuţilor. Potrivit surselor, acel tratament discriminatoriu între angajaţi însemna că directorul închidea ochii la abuzurile comise de cei aflaţi în subordinea lui, ba mai mult, circulau zvonuri că unele dintre acestea erau de fapt ordine în aplicare date de el.