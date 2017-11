Alin Tișe revoltat că Ciceo nu a venit la ședința: „Este inadmisibil! CA-ul este mai important decât AGA?”

În cursul zilei de astăzi, 30 octombrie au avut loc în același timp două ședințe importante: a Consiliului Județean și a Consiliului de Administrație a Aeroportului Avram Iancu din Cluj.

În momentul în care Tișe a întrebat daca este cineva prezent de la aeroport, la ședința CJ, acesta a rămas suprins de faptul că Ciceo nu a fost prezent , din motiv că ședința de la CA s-a suprapus cu cea a CJ.

„Domnul Ciceo de ce nu este? Cine a convocat CA-ul? Exact când se ține ședința Consiliului Județean, atunci țin și ei? De ce? Ca să nu poată veni directorul la ședință? CA este mai important decât AGA? Este inadmisibil! CA-ul este subordonat Consiliului Județean, că noi îl numim!”, a spus Tișe.

Consilierul Călin Tuluc a cerut ca cei de la aeroport să pună la dispoziție documente oficiale din cadrul instituției.

„Vă pun în vedere faptul că noi în calitate de reprezentanți ai acționarului nu intrăm sub incidența acelor informații care nu pot fi dezvăluite. Avem acces, conform legii la toate infoirmațiile de acolo. Așadar, va rog ca în termen de 10 zile maxim, să ne comunicați: o copie după ultima balanță a aeroportului, o grilă cu funcțiile și salariile aferente, o copie după ultimul stat de plată și situația deplasărilor în străinătate din ultimii doi ani, petru tot ce înseamnă personal de conducere din cadrul aeroportului. O să vă solicit de acum încolo la fiecare ședință informații suplimentare! ”, a spus Tuluc.

„Eu am cerut oficial o parte din aceste informații încă din data de 11 octombrie și nu am primit răspuns. În data de 23 octombrie am revenit cu aceeași cerință, dar nimic” ,a completat Tișe.