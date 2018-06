Alina Bica a fost bătută la Londra

A suferit (n.red- Alina Bica) un accident. A fost bătută, o spun fără acordul ei. A fost bătută și de aceea îi este frică să se întoarcă în țară. A fost bătută în timp ce se afla pe teritoriul altei țări și de aceea îi este frică să se întoarcă în România”, a spus avocata Laura Vicol vineri la Antena 3.

Fosta șefă DIICOT Alina Bica ar fi fost victima unui accident ciudat la Londra și s-ar afla în Costa Rica pentru tratament, era informația care circula în media acum cîteva luni.

Într-o intervenție ulterioară la B1, Vicol a spus că incidentul ar fi avut loc la Londra.

A fost bătută într-o parcare, a spus ea.

„Dumneavoastră, ca jurnalist (n.red-i se adresa lui Victor Ciutacu), puteți cere informații pentru a vedea dacă este doar un zvon sau este adevărat. Merită a fi tratat cu toată seriozitatea. Surse din sistemul judiciar, așadar credibile, au lansat aceste informații, respectiv că doamna Bica, atunci când a depus la Înalta Curte de Casație acele înscrisuri medicale, din care reiese că este în imposibilitate de a se deplasa cel puțin pentru opt săptămâni, chiar prezenta o situație reală. Iar din informațiile – luați-le sub formă de zvon -, așa am înțeles, că dânsa a fost implicată într-un accident de circulație care nu semăna a accident de circulație, în urma căruia a suferit traumatisme grave la coloană. Din câte știu eu, evenimentul a avut loc în Londra. (…) E de văzut ce mesaje a primit cu ocazia acelui accident sau eveniment rutier, să-i spunem așa. Să nu uităm că a instrumentat dosare importante”, a declarat la aceea vreme la România TV avocatul Maria Vasii.

Apoi Alina Bica s-ar fi dus pentru tratament medical în Costa Rica, mai susțineau sursele.

„Nu doresc sa devin patetica, urmare a celor declarate in fata judecatorului de drepturi si libertati, sper sa nu am situatia detinutului Crivat de la Penitenciarul Codlea, care, arestat fiind, si-a gasit inexplicabil sfarsitul la 32 de ani, doar pentru ca a vorbit de SRI”, a declarat Alina Bica in fata instantei în 2015 când a fost arestată.

Fosta şefa a DIICOT Alina Bica a fost achitată vineri de ÎCCJ în dosarul ANRP.