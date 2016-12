Alte 10.000 de abonamente pentru fanii UNTOLD 2017

După ce prima rundă de abonamente pentru UNTOLD 2017 s-a vândut în mai puţin de 3 minute, organizatorii UNTOLD pun în vânzare, vineri, 9 decembrie, la ora 18.00, a doua tranşă de abonamente pentru ediţia a treia a festivalului.

Fanii vor putea achiziţiona, vineri, 9 decembrie, începând cu ora 18.00, unul din cele 10.000 de abonamente şi bilete care vor fi puse în vânzare la un preţ special.

Doar fanii înregistraţi pe www.untold.com vor avea ocazia să-şi achiziţioneze VINERI, 9 decembrie, ora 18.00, unul din cele 10.000 de abonamente la preţul special de 365 de lei plus taxe, sau unul din biletele de o zi, la preţul special de 200 de lei plus taxe. Abonamentele la preţul întreg de 550 de lei plus taxe şi biletele de o zi la preţul de 250 de lei plus taxe vor fi disponibile tuturor, doar din 2017. Tot vineri vor fi puse în vânzare şi abonamentele VIP, detalii pe www.untold.com. Fiecare fan care s-a înregistrat şi nu a cumpărat în prima rundă de vânzări, poate folosi link-ul unic primit pe mail, funcţional începând cu data de 9 decembrie, ora 18.00, putând achiziţiona maxim 4 abonamente, bilete de o zi sau abonamente VIP. Cei care nu s-au preînregistrat pot să mai facă acest lucru pe site-ul festivalului.

Pentru a uşura procesul de achiziţie, la această a doua rundă de vânzare, procedura se simplifică: la momentul activării linkul-ui, fanii vor putea rezerva abonamentele sau biletele, urmând a le plăti până marţi, 13 decembrie, ora 17.00. Plata se va putea face prin card bancar cât şi prin transfer bancar sau ordin de plată.

CAZĂRI UNTOLD 2017

Odată cu punerea în vânzare a biletelor şi abonamentelor, festivalierii pot să se informeze şi despre opţiunile de cazare, disponibile pentru rezervare din 2017. Mai multe detalii se găsesc pe www.untold.com/accommodation.

UNTOLD, BEST MAJOR FESTIVAL 2015 ȘI BRANDUL ANULUI ÎN ROMÂNIA

UNTOLD 2016 a avut loc în perioada 4-7 august şi a strâns în cele patru zile peste 300.000 de participanţi. Pe scenele festivalului au urcat peste 150 de artiști internaționali de renume, dintre care: DIMITRI VEGAS&LIKE MIKE, AFROJACK, ARMIN VAN BUUREN, HARDWELL, MARTIN GARRIX, TIESTO, FAITHLESS, PAROV STELAR, Ummet Ozcan, Chase and Status DJ Set, Dannic, Dubfire Live: Hybrid, Dub Fx, Ella Eyre, James Arthur, Jamie Jones, Jeru the Damaja, Kwabs, Lost Frequencies, Mazde, Nahko and Medicine for the People, Netsky DJ Set, Pendulum & Verse DJ Set, Route 94, Rudimental DJ, Sasha, Scooter, Sharam, The Asteroids Galaxy Tour, Y’akoto.

UNTOLD a fost desemnat BEST MAJOR FESTIVAL în cadrul European Festival Awards 2015, eveniment ce a avut loc în Groningen, Olanda. O altă recunoaștere a venit din partea celui mai de seamă reprezentant național al industriei de marketing și comunicare, International Advertising Association Romania (IAA) care a oferit festivalului titlul de Brandul Anului 2015.