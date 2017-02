Ambasadorul SUA în România a trecut pe la Boc

Ambasadorul SUA în România, Hans Klemm, a făcut o vizită, sâmbătă, la Cluj pentru a vedea o expoziţie de la Muzeul de Artă, însă înainte a avut câteva întâlniri cu tineri antreprenori şi cu primarul oraşului, Emil Boc. Klemm a afirmat că au fost discutate şi ultimele evenimente petrecute la Bucureşti, printre care ”nefericita hotărâre a Guvernului de a face paşi înapoi în privinţa unor prevederi referitoare la corupţie şi despre răspunsul extraordinar al românilor, care constituie o sursă de inspiraţie şi din fericire”. ”Am avut câteva întâlniri foarte bune, am fost la Universitatea Babeş-Bolyal unde am discutat despre evenimentele din România, despre nefericita hotărâre a Guvernului de a face paşi înapoi în privinţa unor prevederi referitoare la corupţie, despre răspunsul extraordinar al românilor, care constituie o sursă de inspiraţie şi din fericire, pentru decizia ulterioară a Guvernului de a retrage acea legislaţie”, a afirmat ambasadorul Hans Klemm. De asemenea, Klemm s-a întâlnit cu primarul Clujului, Emil Boc şi cu tineri antreprenori de la care a vrut să afle cum îi poate sprijini Ambasada. ”M-am întâlnit şi cu primarul Emil Boc de la care am aflat că în 2017 va fi un an important pentru Cluj. M-am întâlnit cu un tânăr antreprenor pentru a afla cum poate sprijini ambasada dezvoltarea de noi companii. Antreprenoriatul şi transferul de tehnologie pentru a susţine dezvoltarea sectorului IT din România”, a spus Klemm. Ambasadorul SUA a precizat că adevăratul motiv al vizitei sale l-a constituit o expoziţe la Muzeul de Artă din Cluj unde a stat de vorbă cu autoarea lucrărilor, Klemm afirmând că atât în ambasadă, cât şi în reşedinţa sa are câteva picturi ale ei.