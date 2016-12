Americanii de la Bechtel puși să plătească 2,5 milioane de lei firmei clujene Pulp Fiction

Firma clujeană de transport Pulp Fiction a câștigat procesul cu Bechtel care trebuie să achite suma de aproape 2,5 milioane de lei. De-a lungul timpului, plângerile clujenilor de la Pulp Fiction au ajuns și în atenția Comisiei Europene. Firma Pulp Fiction a câștigat contractul de transport, în perioada 2004 – 2008, a angajaţilor Bechtel spre şi dinspre şantierele Autostrăzii Transilvania din judeţele Cluj şi Bihor. În cadrul acestui proces, Bechtel a fost reprezentat în instanță de Ana Diculescu Şova, mama vitregă a fostului ministrul al transporturilor Dan Şova.

Potrivit unei sentințe emise la sfârșitul lunii trecute, compania americană Bechtel a pierdut procesul cu transportatorul clujean SC Pulp Fiction, care în perioada 2004 – 2008 a asigurat transportul muncitorilor de la Bechtel spre și de la șantierele Autostrăzii Transilvania.

”Respinge recursul declarat de recurenta-pârâtă S.C. BECHTEL INTERNAŢIONAL INC S.R.L. RENO NEVADA SUA – SUCURSALA CLUJ-NAPOCA împotriva deciziei civile nr. 1260/2015 din 29 septembrie 2015, pronunţate de Curtea de Apel Cluj – Secţia a II-a Civilă, ca nefondat. Irevocabil. Admite în parte cererea formulată de reclamanta SC P F SRL în contradictoriu cu pârâta SC B I I SRL R N SUA S CJ-N şi în consecinţă: Obligă pârâta să-i achite reclamantei suma de 21.416,09 lei cu titlu de contravaloare servicii neachitate şi penalităţi de întârziere în cuantum de 0,2 % pe zi începând cu data de 29.11.2008 şi până la plata integrală a debitului. Respinge restul pretenţiilor formulate de reclamantă. Respinge cererea reconvenţională formulată, modificată şi precizată de pârâtă în contradictoriu cu reclamanta având ca obiect obligarea acestuia la plata sumei în cuantum de 2.483.207,65 lei reprezentând servicii suprafacturate şi dobândă legală. Admite în parte cererea de chemare în judecată introdusă de către reclamanta SC PF SRL împotriva pârâtei BII SRL RN USA Sucursala Cluj – Napoca România şi în consecinţă obligă pârâta la plata sumei de 283.891,15 lei şi a penalităţilor contractuale de întârziere începând de la data scadenţei facturilor neachitate şi până la data plăţii. Respinge excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a apelantei BIISRL RNU Sucursala Cluj-Napoca. Respinge ca neîntemeiat apelul declarat de pârâta reclamantă BIISRL RNU împotriva sentinţei nr. 2685/17.10.2013. Obligă apelanta BIISRL RNU la plata sumei de 18.500 lei cheltuieli de judecată în favoarea apelantei SC PF SRL”, arată o parte din sentințele favorabile clujenilor.

Pulp Fiction pe masa Comisiei Europene

În 2013, potrivit Ligii Întreprinzătorului Român (LIR) plângerile celor de la Pulp Fiction SRL au ajuns la Comisia Europeană. ”Avem pe rolul Tribunalului Comercial Cluj un proces prin care cer obligarea Bechtel să ne achite contravaloarea serviciilor prestate in ultimele şase luni de derulare a contractului. Este vorba de 1,7 milioane de lei. Aceşti bani ni se cuvin pentru ca noi i-am transportat pe cei 3.200 de angajaţi ai Bechtel la timp, fără nici un fel de incident. Noi am emis facturile corespunzătoare acestei sume, iar reprezentanţii Bechtel au acceptat, fără niciun fel de obiecţie aceste facturi. Ba chiar au făcut o plată parţială, în valoare de un milion de lei, din creanţa iniţială de 2,7 milioane de lei. Ulterior, reprezentanţii Bechtel au încercat să ne păcălească. Ei ne-au propus să acceptăm ca ei sa ne achite 30 la sută din restanţa din 1,7 milioane de lei şi noi să renunţăm la restul de plată. Nu am acceptat, pentru ca exista un contract valabil, iar serviciile au fost prestate de noi în condiţiile stabilite. Aşa că Bechtel a blocat plăţile, fără niciun motiv întemeiat”, arată un comunicat al Ligii. De asemenea, patronul Pulp Fiction declara la vremea respectivă că firma lui compania a fost singura care a putut să cheme Bechtel în faţa instanţelor clujene, pentru că, în celelalte contracte, Bechtel a impus o clauză prin care orice litigii între părţi trebuie soluţionate în faţa Curţii Internaţionale de Arbitraj de la Paris. El spune că „doar taxa de arbitraj este de minim 430.000 de euro, iar firmele care au prestat servicii pentru Bechtel, decapitalizate de criza economică şi de neplata facturilor emise către compania americană, nu îşi permit să achite aceşti bani”, declara Zoltan Egyed.

De 10 ani doar 50 de km de autostradă

Proiectul autostrăzii Braşov-Borş, denumit Autostrada Transilvania, a fost aprobat în 2003 şi început în 2004, în baza unui contract de 2,2 miliarde de euro încheiat cu Bechtel, care trebuia executat până cel târziu în 2012. Pe fondul disputelor politice iniţiate de partidele care s-au succedat la guvernare şi fără bani alocaţi de la buget, proiectul de 415 kilometri a fost derulat într-un ritm extrem de lent.

