Ana Maria Pătru cere DNA să spună dacă unitatea de elită „Haules” de la Ploiești a cooperat cu SRI în dosarul său

Ana Maria Pătru, fosta șefă AEP, cere DNA să spună dacă unitatea de elită „Haules” de la Ploiești a cooperat cu SRI în dosarul sau: „Să se precizeze dacă au fost realizate acte de urmărire penală în colaborare cu reprezentanții SRI”.Avocatii Cristi Ene si Eliza Ene Corbeanu demască martorii acoperiți: „Sa precizeze organele de urmarire penală dacă vreunul dintre martorii din dosar care au formulat declarații acuzatorii este colaborator al SRI”

Zi de foc vineri, 18 mai 2018, la Tribunalul Bucuresti, unde are loc un nou termen din dosarul in care fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente Ana Maria Patru a fost trimisa in judecata pentru un pretins trafic de influenta de procurorii Lucian Onea si Cerasela Raileanu de la unitatea de elita Haules DNA Ploiesti, printr-un rechizitoriu verificat de adjunctul sefului Sectiei I a DNA Danut Volintiru, potrivit luju.ro.

Doasr este la cel de-al zecelea termen de judecată

Aflat la al zecelea termen de judecata, dosarul nr. 47338/3/2016 poate lua o turnura neasteptata daca instanta va admite cererea de suplimentare a probelor formulata de aparatorii Anei Maria Patru, avocatii Cristian Ene si Eliza Ene Corbeanu, in care s-a solicitat instantei sa trimita la Directia Nationala Anticoruptie o adresa in care sa se precizeze daca in acesta cauza au fost realizate acte de urmarire penala in colaborare cu reprezentantii Serviciului Roman de Informatii.

In cazul in care raspunsul DNA va fi unul afirmativ, Cristian Ene si Eliza Ene Corbeanu cer sa se specifice in clar cum s-a realizat, in mod efectiv, colaborarea intre DNA si SRI.

In premiera intr-un dosar marca DNA, avocatii Cristian Ene si Eliza Ene Corbeanu au cerut Tribunalului Bucuresti sa solicite DNA sa precizeze daca in cazul Anei Maria Patru au existat martori care au fost si colaboratori ai Serviciului Roman de Informatii: „De asemenea, sa precizeze organele de urmarire penala, raportat la dispozitiile Protocolului incheiat la data de 04.02.2009, daca vreunul dintre martorii din dosar care au formulat declaratii acuzatorii in prezentul dosar, este colaborator al Serviciului Roman de Informatii”.

In justificarea acestei cererii, aparatorii Anei Maria Patru au aratat faptul ca din teza probatorie reiese ca actele de urmarire penala realizate in cauza au fost administrate cu incalcarea prevederilor Codului de procedura penala, „existand numeroase interese in fabricarea de probe si condamnarea subsemnatei”.

Amintim in acest sens ca la baza dosarului Anei Maria Patru au stat o serie de denunturi facute de fosta prietena a ex-sefei AEP, Irina Socol, patroana SIVECO, care a si beneficiat de o condamnare mai blanda intr-unul dintre dosarele sale, gratie faimosului art. 19, dupa ce a colaborat cu anchetatorii si a denuntat pretinse fapte penale comise de diverse persoane, potrivit jurnaliștilor de la Lumea Justitiei.

„In anul 2009 a si primit de la reprezentantii unei societati comerciale, suma de 210.000 euro reprezentand contravaloarea unui anumit imobil situat in mun. Bucuresti. In schimb, aceasta a promis ca va sustine derularea in bune conditii a unui contract incheiat de acea societate cu A.E.P., precum si ca va sustine societatea sa obtina si sa deruleze contracte viitoare”.

Iata cererea depusa suplimentare a probelor depusa la dosar de aparatorii Anei Maria Patru, avocatii Cristian Ene si Eliza Ene Corbeanu:

„Stimata Doamna Presedinte,

Subsemnata, Ana Maria Patru, fiica lui (…) nascuta la data (…) in (…), cu domiciliul in (…), avand calitatea de inculpata in dosarul amintit, reprezentata de Av. Cristian Ene si Eliza Ene Corbeanu,

In conformitate cu disp. art. 100 alin. (2) si (3) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedura Penala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si avand in vedere Declasificarea Protocolului incheiat la data de 04.02.2009 intre Serviciul Roman de Informatii si Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie, formulam prezenta:

CERERE DE SUPLIMENTARE A PROBELOR

Prin intermediul careia, va solicitam sa dispuneti urmatoarele:

– transmiterea unei adrese catre Directia Nationala Anticoruptie – Structura Teritoriala Ploiesti prin care sa se precizeze daca in prezenta cauza au fost realizate acte de urmarire penala in colaborare cu reprezentantii Serviciului Roman de Informatii. In situatia in care raspunsul va fi unul afirmativ atunci sa precizeze organele de urmarire penala cum s-a realizat, in mod efectiv, colaborarea intre cele doua institutii publice si care au fost actele de urmarire penala penala realizate in raport de disp. art. 3 lit. l-g), art. 12-18 din Protocol.

De asemenea, sa precizeze organele de urmarire penala, raportat la dispozitiile Protocolului incheiat la data de 04.02.2009, daca vreunul dintre martorii din dosar care au formulat declaratii acuzatorii in prezentul dosar, este colaborator al Serviciului Roman de Informatii.

Teza probatorie este reprezentata de faptul ca actele de urmarire penala realizate in prezenta cauza au fost administrate cu incalcarea disp. Legii nr. 135/2010 privind Codul de Procedura Penala, existand numeroase interese in fabricarea de probe si condamnarea subsemnatei.

Apreciem ca proba este legala, pertinenta, concludenta si utila cauzei, fiind in acord cu dispozitiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de Procedura Penala.

Anexam, prezentei cereri, in copie, Protocolul declasificat incheiat intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Serviciul Roman de Informatii la data de 04.02.2009 (18 file).

Cu deosebit respect,

Ana Maria Patru

Prin Av. Cristian Ene si Eliza Ene Corbeanu

Bucuresti,

24.04.2018″

ÎNTREG MATERIALUL poate fi citit pe Luju.ro!