Cionca a pus mâna pe cărămizile Cemacon

După cum preconizam încă din cursul anului trecut, Andrei Cionca a reuşit să deţină unul dintre pachetele importante de acţiuni din cadrul Cemacon, după ce fondul de investiţii KJK şi-a lichidat participarea la producătorul de cărămizi din Zalău. De asemenea, în cadrul acestei afaceri au intrat şi patronii de la Dedeman, Dragoş şi Adrian Pavăl, care au cumpărat aproape 30% din pachetul de acţiuni de la Cemacon. Şefii Casei de Insolvenţă Transilvania aşteaptă ca pe 22 februarie instanţa să se pronunţe în două dosare penale care le-ar putea încurca planurile de afaceri

În 7 februarie, fondul de investiţii KJK Cărămidă şi-a lichidat tot pachetul de acţiuni de la Cemacon prin vânzarea a 31.799.065 de acţiuni

În 8 februarie, Andrei Cionca a cumpărat mai multe pachete de acţiuni, astfel că a ajuns să deţină 30% din acţiunile fabricii de cărămidă. CIT Resources SA deţine 10,9%, SC Consultanţă Andrei&Andrei SRL are acum 15,4%, Cionca Andrei Valentin are 0,6%, Cionca Anghelof Andreea, deţine 2,6%, Godincă Herlea Teodora are 0,4%, iar Lotrean Radu Lucian are 3 acţiuni. În cadrul aceluiaşi pachet de tranzacţii cu acţiunile Cemacon, patronii de la Dedeman, Dragoş şi Damian Pavăl, au cumpărat 29,9% din acţiunile producătorului de cărămizi. Tot în aceeaşi zi, Broker Cluj a vândut tot pachetul de 14,6% din acţiunile Cemacon, iar BoF a mai cumpărat acţiuni şi acum are 32,9%, restul pachetului fiind deţinut de acţionarii minoritari.

Pe de altă parte, şefii Casei de Insolvenţă Transilvania au început să îşi împartă plângeri penale între ei. La Curtea de Apel Cluj există pe rol două dosare în care Andrei şi Andreea Cionca, LUCA OANA IONELA, GODINCA HERLEA VASILE, BRISC ION FLORIN, POPA SORIN ANTON şi POPA VASILE SORIN sunt intimaţi, iar Radu Lotrean are calitatea de petent. În ambele dosare, care, potrivit unor informaţii judiciare, sunt disjunse din dosarul de devalizare a unui combinat din Iaşi, instanţa va emite o hotărâre în data de 22 februarie. Pe rolul aceleiaşi instanţe, Andrei şi Andreea Cionca, LUCA OANA IONELA, GODINCA HERLEA VASILE, BRISC ION FLORIN, POPA SORIN ANTON şi POPA VASILE SORIN au deschis un proces împotriva unei soluţii de netrimitere în judecată, termenul fixat pentru următorul proces fiind la începutul lunii martie.

Băgaţi în devalizarea combinatului Fortus Iaşi

Potrivit unor informaţii judiciare, Radu Lotrean împreună cu Simona Silvana Sermer, reprezentant al Sigma IPURL, au fost în atenţia procurorilor DNA încă din 2012, când s-au ocupat de insolvenţa combinatului de utilaj greu Fortus Iaşi. La data respectivă, potrivit unui document adresat AVAS, procurorii făceau, la data respectivă, acuzaţii în care prejudiciul era estimat la aproximativ 2,3 milioane euro. Potrivit anchetatorilor, bunurile combinatului au fost subevaluate şi vândute, şefii companiei au încheiat contracte păguboase, au primit salarii mari şi au plătit sume nejustificate către evaluatori.

Din această schemă a făcut parte şi evaluatorul clujean Popa Anton Sorin, colaborator, la data respectivă, cu Casa de Insolvenţă Transilvania, administrator şi acţionar la CS Invest Consulting.

În 2012, reprezentanţii Casei de Insolvenţă Transilvania S.P.R.L. Cluj, Sigma I.P.U.R.L. Iaşi, şi fostul director general al SC Fortus SA, Marinela Cheluau fost în atenţia procurorilor. În această afacere a fost implicat şi Sorin Popa de la CS Invest Consulting.

Radu-Lucian Lotrean şi Simona-Silvana-Georgeta Sermer, în calitate de reprezentanţi ai Casei de insolvenţă Transilvania S.P.R.L. Cluj şi Sigma I.P.U.R.L. Iaşi, au fost acuzaţi de subevaluarea, cu intenţie a mijloacelor fixe ale combinatului ieşean care au fost vândute în 2010 la licitaţie. Cei doi au stabilit sume diminuate faţă de valoarea reală a bunurilor, în complicitate cu Anton-Sorin Popa, reprezentant al SC Invest Consulting SRL. El a realizat evaluarea respectivelor mijloace fixe, iar în urma licitaţiilor, Fortus SA a fost prejudiciată cu suma totală de peste 1,5 milioane de euro.

Administratorii judiciari au prejudiciat combinatul cu 150.000 euro, sumă rezultată de pe urmă unor plăţi pentru două rapoarte de evaluare. S-a dovedit însă că beneficiarul banilor, Anton-Sorin Popă, făcea parte din echipa Casei de Insolvenţă Transilvania şi nu trebuia să primească nimic pentru muncă prestată. Ulterior, Tribunalul Iaşi a stabilit ca onorariul lui să fie 0 lei, iar onorariul de succes de 5% din vânzarea bunurilor.

Popa spune că acum nu mai colaborează la fel de des ca înainte cu Casa de Insolvenţă Transilvania.

”Am făcut cererea pentru că aveam de luat de la ei (SVF Management Prod Serv, n.red.) foarte mulţi bani. Nu ştiu de ce au respins judecătorii cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă înaintată de noi, poate pentru că cei de la SVF au făcut-o primii. Noi nu aveam nici o legătură cu Casa de Insolvenţă Transilvania, înainte aveam mai multe colaborări, dar în ultimul timp nu prea mai aveam”, explică administratorul CS Invest Consulting.

CITR ţinta DIICOT

În acelaşi timp, DIICOT Structura Centrală are în lucru dosarul 348/D/P/2014 instrumentat de procurorul George Nica din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Structura centrală. Cercetările procurorului îi vizează pe şefii Casei de Insolvenţă Transilvania care sunt urmăriţi penal pentru ”infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat şi infracţiunea de delapidare în formă continuată, infracţiunea de spălare de bani în formă continuată, în modalitatea ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienţei, a dispoziţiei, a situării, a circulaţiei sau a proprietăţilor bunurilor ori a drepturilor acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni”. În cadrul acestui dosar, procurorul a emis o ordonanţă pe numele mai multor societăţi comerciale care au avut legături de afaceri cu Casa de Insolvenţă Transilvania. Reporterii Gazeta de Cluj au încercat să obţină un punct de vedere din partea lui Andrei Cionca, dar acesta nu a răspuns apelurilor telefonice.

”Examinând actele existente la dosarul penal cu numărul de mai sus, în care s-a început urmărirea penală faţă de suspecţii Cionca Andrei Valentin, Cionca Anghelof Andreea Lăcrămioara, Luca Oana Ionela, Lotrean Radu Lucian şi Godâncă Herlea Vasile, sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni: infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat şi infracţiunea de delapidare în formă continuată, infracţiunea de spălare de bani în formă continuată, în modalitatea ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienţei, a dispoziţiei, a situării, a circulaţiei sau a proprietăţilor bunurilor ori a drepturilor acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni, şi faţă de suspecţii Brisc Ioan Florin, Popa Sorin Anton şi Popa Vasile Sorin sub aspectul săvârşirii următoarelor infracţiuni: infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la infracţiunea de delapidare în formă continuată, infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată în modalitatea ascunderii ori disimulării adevăratei naturi a provenienţei, a dispoziţiei, a situării, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a dreptului asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni”, arată ordonanţa emisă de DIICOT.

Cum a intrat Cionca la Cemacon

Andrei Cionca a intra în acţionariatul Cemacon în 2011, când producătorul de blocuri ceramice avea probleme financiare. Una dintre gurile de aer pentru redresarea companiei a fost un credit de peste 33 de milioane de euro venit din partea BCR.

După acordarea acestui credit a început misiunea lui Cionca. Prin lobby-ul făcut el a reuşit ca cei de la Cemacon să returneze doar 18 milioane de euro, restul datoriei urmând să fie convertită în acţiuni administrate prin intermediul unui fond. Potrivit acordului de rambursare, 13 milioane de euro vor trebui plătite până în 2023, iar un credit secundar, de 5 milioane de euro, va trebui rambursat în cinci ani. Însă, cele cinci milioane vor trebui înapoiate de Cemacon Real Estate, o societate la care acţionar este Cemacon SA.

Însă, lobby-ul lui Cionca a constat în convertirea a 12 milioane de euro în acţiuni cedate în favoarea fondului Business Capital For Romania Opportunity Fund Cooperatief (BOF).

Sebastian Albescu