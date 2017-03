Angajat la Cadastru judecat pentru fals pedepsit cu suspendare

Liviu Știrb, unul dintre angajații de la Oficiul de Cadastru din Sălaj, judecat pentru fals în acte a fost condamnat de magistrații clujeni la o pedeapsă cu suspendare.

”Admite apelul declarat de inculpatul Știrb Liviu împotriva sentinţei penale nr. 218 din data de 4 noiembrie 2016 a Judecătoriei Zalău pe care o desfiinţează în latură penală în ce priveşte greşita încadrare juridică dată infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale şi în ce priveşte modalitatea de individualizare a pedepsei şi, pronunţând o nouă hotărâre în aceste limite: În baza art. 386 Cod procedură penală dispune schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale prev. de art. 320 alin. 1,2 Cod penal în infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale prev. de art. 320 alin. 1 Cod penal. În baza art. 83 Cod penal stabileşte pentru inculpatul Știrb Liviu pentru săvârşirea infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale prev. de art. 320 alin. 1 Cod penal pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual prev. de art. 321 Cod penal pedeapsa de 1 an închisoare şi pentru săvârşirea infracţiunii de uz de fals prev. de art. 323 Cod penal pedeapsa de 3 luni închisoare. În baza art. 38 Cod penal contopeşte cele trei pedepse aplicate inculpatului, alege pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare pe care o sporeşte cu 3 luni reprezentând 1/3 din totalul celorlaltor pedepse, astfel că în final aplică inculpatului pedeapsa rezultantă de 1 an şi 3 luni închisoare. În temeiul art. 83 şi 84 din Codul penal dispune amânarea aplicării pedepsei de 1 an şi 3 luni închisoare pe durata termenului de supraveghere de 2 ani. În temeiul art. 84 alin. 2 din Codul penal şi al art. 85 alin. 1 din Codul penal inculpata este obligată ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: 1. să se prezinte la Serviciul de probaţiune de pe lângă Tribunalul Sălaj la datele fixate de acesta; 2. să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; 3. să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; 4. să comunice schimbarea locului de muncă; 5. să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă În temeiul art. 404 alin. 3 din Codul de procedură penală raportat la art. 88 alin. 1 şi 3 din Codul penal pune în vedere inculpatului care sunt consecinţele nerespectării măsurilor prevăzute la art. 85 alin. 1 din Codul penal şi/sau ale săvârşirii de noi infracţiuni, respectiv revocarea amânării, aplicarea şi executarea pedepsei închisorii. In temeiul art. 85 alin. 2 lit. b C.penal obligă inculpatul să presteze o muncă neremunerată in folosul comunităţii pe o perioada de 30 de zile în cadrul Primăriei municipiului Zalău sau în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău. In baza art. 86 alin. 1 C.penal pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute de art. 85 alin. 1 si alin. 2 C.penal, se comunică Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Zalău. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale atacate. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Definitivă”, arată soluția pe scurt a instanței.

Știrb Liviu a fost trimis în judecată pentru că în calitate de funcționar public al OCPI Sălaj, cu prilejul întocmirii adresei cu numărul 6243 din 30.10. 2015, privind veniturile nete pe care acesta le realizează, a atestat împrejurări necorespunzătoare adevărului în cuprinsul înscrisului, respectiv a contrafăcut semnătura directorului instituției și a depus acel înscris la un dosar aflat pe rolul Judecătoriei Zalău, în vederea producerii de consecințe juridice, respectiv stabilirea unui cuantum mai mic al pensiei de întreținere, conform unui comunicat de presă a Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău.