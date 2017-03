Angajaţii unei firme din Cluj, exploataţi pe gratis şi lăsaţi cu ochii în soare. Povestirile clujenilor umiliţi de firma Hink HR

Mulţi studenţi clujeni afirmă că Hink HR, companie de recrutare în domeniul resurselor umane, angajează tineri pe o perioadă de o lună în care lucrează fără a fi plătiţi, ”perioada de probă”, aşa cum o numesc reprezentanţii firmei. După ce sunt daţi afară pe motiv că nu sunt potriviţi pentru job, compania caută din nou alţi oameni să le muncească gratis.

”Hink-ul există doar pentru asta, de a rula tineri care nu au mai lucrat şi se folosesc de ei, atât la Hink, cât şi la Edil Imobiliare şi Ziki Network. Tinerilor care ajung acolo li se cer tot mai multă dăruire pentru companie şi fără bani, iar pe lângă acest lucru ţi se cere să faci şi alte munci care nu sunt în aria job-ului tău”, spune unul dintre tinerii care au experimentat compania.

Compania Hink HR se ocupă de recrutare şi selecţie, dezvoltare şi formare atât personală cât şi profesională. Firma o are ca şi administrator pe Dana Mureşan şi ca asociaţi pe Vasile Miron şi Carmen Mihalea Miron.

Mulţi clujeni îşi povestesc experienţa cu Hink HR, precizând totodată că firma recrutează oameni pentru agenţia imobiliară Edil şi Ziki Network, firmă ce se ocupă de activităţi de realizare a soft-ului la comandă, ambele firme fiind administrate de Vasile Miron, menţionat mai sus.

”Ţeapa”, cum o numesc cei trecuţi prin experienţă, datează de câţiva ani. Compania Hink HR încă funcţionează, iar pe site-urile care îţi oferă locuri de muncă observăm că Hink HR caută constant oameni pentru posturile veşnic libere şi actualizate zilnic.

Din culisele Hink HR

Vă prezentăm câteva dintr-o poveştile celor care ”au căzut în capcana” Hink HR. Am stat de vorbă cu Andreea, care mi-a povestit experienţa neplăcută cu cei de la compania Hink HR, unde a lucrat timp de o lună fără a fi plătită, iar la sfârşitul lunii i-a comunicat că nu este potrivită pentru job.

”Experienţa mea cu Hink HR a fost una neaşteptată şi neplăcută din cauza faptului că mi-am irosit câteva săptămâni lucrând nouă ore pe zi, câteodată chiar şi mai mult. Am fost (semi)angajată pe postul de content writer, mi s-a spus că este o perioadă de practică cu posibilitate de angajare. Mi se spusese în interviu că sunt două săptămâni de probă, dar în contract erau trecute patru sau cinci, nu-mi amintesc exact.

Acest post avea ca şi responsabilităţi monitorizarea tuturor site-urilor de socializare, blog ş.a.m.d. Toate acestea le făceam cam în două ore maxim pe zi, iar în restul orelor traduceam texte biblice din română în engleză, pentru că aşa mă rugase domnul Miron. Ce legătură aveau acele texte biblice cu firma Ziki, numai dânsul ştia probabil, pentru că nimeni nu găsea vreun sens. Însă eu îmi făceam datoria şi mă simţeam bine la locul de muncă deoarece era un colectiv tânăr şi harnic şi se crea o atmosferă plăcută de lucru.

Salariul nu era mare, era 800 de lei, dar eu fiind la început eram mulţumită. Asta am făcut timp de o lună de zile, după care mi s-a spus că nu sunt potrivită pentru acest job, drept urmare nu am fost angajată. La câteva zile am aflat că şi o fată care era angajată de un an de zile au concediat-o fără preaviz, fără nimic.

Sunt convinsă ca domnul Miron şi soţia dânsului angajează pe bandă rulantă tineri cărora li se promite un loc de muncă, ca după o perioada scurta de timp să îi dea afară fără nicio atenţionare înainte”, ne-a povestit Andreea L.

Şi Liana a aplicat la Hink HR, însă până la urmă nu a acceptat niciunul dintre job-urile prezentate motivându-şi decizia prin faptul că nu sunt destul de transparenţi în ceea ce privesc detaliile ce ţin de contract.

”Am fost la un interviu la „vestita” firma de recrutare HINK. Am aplicat pentru jobul de asistent relaţii cu publicul. Am ajuns la interviu unde o domnişorică cu aere de om de recrutare se prezintă pe sine, firma Hink şi într-un final şi postul pentru care am aplicat. Am aflat ulterior că job-ul era pentru Edil Imobiliare, şi întrebând-o despre orele de lucru mi-a zis că sunt opt ore + o oră pauză de masă, deci nouă ore, nu cum a zis ea iniţial opt ore. Detalii despre cum v-a stipula în contractul individual de muncă, adică dacă vor fi trecute opt ore sau nu, nu mi-a putut da detalii. Despre salar, iar nu am aflat nimic pentru că acestea sunt confidenţiale. Pur şi simplu i-am spus că eu în aceste condiţii nu mi se oferă dreptul de a alege dacă doresc să vin şi la următoarea întâlnire sau nu pentru că nu cunosc nişte detalii esenţiale pentru un viitor angajat (salar, ore trecute în contract). Am refuzat din start oferta de lucru pentru jobul de asistent, iar ea mi-a zis că mai are un post de secretară şi dacă m-ar interesa. Am rugat-o să-mi povestească despre postul respectiv şi la final mi-a zis că din acest post se poate avansa la cel de asistent relaţii cu publicul, adică cel pe care în urmă cu cinci minute l-am refuzat. I-am zis că denumirea pe care o folosesc ei de asistent este de fapt agent imobiliar, iar ea s-a eschivat în a-mi răspunde… mi s-a zis că voi participa la un training de două săptămâni: o săptămână lucru de birou, o săptămână munca de teren însoţită de un agent de-al lor. Mie personal mi s-a părut o firmă de recrutare foarte slab pregătită, dar pretenţii de firmă internaţională. Detaliile ce ţin de contract le-aş fi aflat după a5a întâlnire, ceea ce mi se pare nu tocmai ok pentru mine ca şi viitor angajat al unei firme cu un aşa de mare renume cum spun ei. Cine nu are nimic de ascuns îţi dă aceste detalii cel puţin la al2lea interviu nicidecum la al5lea.

În final i-am zis că nu mă interesează nici unul dintre joburile prezentate, motivându-mi decizia prin faptul că nu sunt destul de transparenţi în ceea ce privesc detaliile ce ţin de contract”, povesteşte Liana.

Gogoşile vândute de companie

Persoanele trecute prin experienţa Hink HR nu recomandă nimănui această companie din motiv că ”te vrăjesc că sunt serioşi”, iar după mai multe etape ale interviului urmează o perioadă de probă, training neplătit timp de o lună.

”Acolo e un haos, au o grămadă de posturi gen: consultant resurse umane, secretară, recrutor, back office, front office, asistent relaţii cu publicul şi practic nu e nicio diferenţă între poziţiile astea, pentru că toată lumea face acelaşi lucru. De multe ori nu ajungi pe postul pentru car ai aplicat, îţi spun că profilul tău a fost analizat şi te redirecţionează către un alt job care, spun ei, ţi se potriveşte mai bine. Toată lumea postează anunţuri şi se zbate acolo pentru cât mai multe CV-uri, că doar trebuie să îţi atingi target-ul şi apoi să suni lumea şi să o vrăjeşti, cu hârtiuţa în faţă.

Îmi pare foarte rău de fetele care termină psihologia şi cred că acolo e un job în care te poţi dezvolta ca profesionist, poţi să ai studii liceale, să fii zidar, femeie de serviciu, pentru că natura muncii e la mintea cocoşului, o munca de rutină, super plictisitoare, un mediu stresant şi o muncă prost plătită, în cazul în care se şi plăteşte.

Eu am suportat doar o săptămână „training-ul”, care e de fapt munca propriu-zisă. După o săptămână mi-am dat seama cum merg lucrurile acolo şi cum se rulează oamenii. Ei tot au job-uri active şi încă de multă vreme. Oare nu au găsit încă oamenii potriviţi? Sau oamenii nu rămân prea mult… ”, încheie Cristina B.

Andrei: ”Toţi au lucrat gratis după care au fost lăsaţi cu ochii în soare”

”Am avut şi eu nişte întâlniri cu cei de la Hink HR. Mi-am început cariera în IT şi am avut parte de experienţe bune şi rele. Am aplicat la Hink HR pentru un post în suport IT şi am mers foarte bucuros la primul interviu unde mi s-a dat un test de sisteme de operare format din trei întrebări deschise extrem de stupide. Mi s-au acordat cinci minute după care a început o prelegere lungă despre cât de tari sunt ei.

M-au sunat să vin la al doilea interviu unde mi s-a propus un post mai „lejer” de spammer pe net pe care l-am refuzat. Am fost chemat din nou la interviu de o altă colegă care a vrut sa înceapă din nou acelaşi proces. I-am explicat ca am mai fost de două ori la Hink, am refuzat postul de „Operator date” care însemna să intru pe forumuri şi pe alte site-uri şi să fac reclame la Hink.

Pe urmă, am aplicat prin mail la un job de la Ziki cu CV-ul ataşat şi am primit un răspuns automat de la ziki.ro şi de la Hink prin care mi se cerea să intru la ei pe site ca să-mi completez CV-ul.

Acum ceva vreme mi-am luat un job part-time în imobiliare ca să fac un ban în plus şi acolo am întâlnit câţiva foşti angajaţi de la Edil/Hink. Mi-au spus că toţi au lucrat gratis în internship după care au fost lăsaţi cu ochii în soare. Ba mai mult, pe un coleg l-au ţinut două luni pentru că a reuşit să facă vânzări imobiliare. Aţi ghicit, pe gratis!”, povesteşte Andrei N.

Reporterul Gazeta de Cluj la interviul Hink HR

Accesând www.ejob.ro, am observat că firma de recrutare Hink îşi actualizează zilnic locurile de muncă pe care le oferă. Pentru a ”testa terenul” şi a verifica informaţiile oferite de tinerii clujeni, am decis să aplic pentru un job. Aşadar, luni, 19 septembrie 2016, mi-am depus CV-ul la Hink HR pentru postul ”Office jobs – Secretariat/ Administrativ”. Marţi, 20 septembrie, am fost sunată de către Laura Sturz cu care am stabilit de comun acord un interviu pentru miercuri, 21 septembrie la ora 11:00 pe strada Iuliu Maniu nr. 18, la sediul Hink HR. Am ajuns la interviu – neprecizând-mi actualul job de reporter la Gazeta de Cluj – unde domnişoara Viktoria Vereş, ce lucrează la Hink pe departamentul HR m-a întâmpinat. S-a prezentat pe sine, firma Hink şi într-un final postul pentru care am aplicat. Într-adevăr, cum au mai spus şi alţii, jobul era la Edil Imobiliare, firmă administrată de Vasile Miron.

Apoi mi-a oferit informaţii despre compania Edil, ”o firmă de imobiliare pe piaţa muncii de 25 de ani, fiind cunoscuţi unul dintre cele mai vechi şi mai cunoscute agenţii de imobiliare din Cluj-Napoca care se ocupă de intermedierea tranzacţiilor imobiliare”. Mi-a explicat că postul de secretară este, atenţie, în mare parte muncă de birou, cu o mică parte de teren. Mi-a explicat şi cum sunt împărţite atribuţiile pe partea de birou (gestionarea bazei de date, introducerea anumitor informaţii noi, promovarea anunţurilor etc), pe urmă mi-a explicat celelalte atribuţii ale secretarei, şi anume, invocându-mi motivul că acum e o perioadă aglomerată, agenţii imobiliari probabil vor fi plecaţi pe teren, iar secretarele sunt nevoite să meargă şi ele pe teren, ”doar să prezinte un apartament, nu e vorba de vânzare sau cumpărare, e vorba de chirie, mai prezinţi un apartament, asculţi clientul ce îşi doreşte”. Pe scurt, faci treaba unui agent imobiliar, diferenţa e că nu eşti remunerat pentru munca aceasta, nu ţi se cuvine comisionul unei eventuale închirieri. Când am întrebat de salariu, domnişoara Viktoria Vereş a hotărât sa-mi răspundă prin a-mi prezenta orarul agenţiei.

În final, mi-a precizat că acesta este doar primul interviu şi că voi fi contactată în zilele următoare, însă nu am plecat înainte de a-i pune şi eu domnişoarei câteva întrebări. Am început prin a-i zice că sunt o mulţime de review-uri proaste, prezentându-i întâmplările relatate mai sus de câţiva dintre tinerii care au experimentat Hink HR.

După ce a înghiţit în sec, Viktoria Vereș mi-a explicat: ”Problema cu internetul e ca şi cum te doare ceva, cauţi pe internet şi te vindeci singură. Eu zic că trebuie văzut cu ochii tai. Despre perioada de training vă spun exact cum îi, şi aceste lucruri le spun oricărei persoane, nu numai dumneavoastră: două zile după ce aţi acceptat oferta, veţi avea training de la 11:00 la 14:00-16:00, maxim. După training-ul teoretic, se va da o testare, iar după începe perioada de practică ce durează două săptămâni cel mult şi după se face angajarea propriu-zisă”.

Pe urmă, am întrebat-o dacă perioada de probă va fi plătită. (n.r. – Specific că ”perioada de probă se stabileşte la încheierea contractului individual de muncă, iar pe durata perioadei de probă, salariatul beneficiază de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii”, se arată în Codul Muncii). Răspunsul a fost negativ şi explicat motivându-mi că unele persoane au nevoie de mai mult timp să înveţe, deci nu ar fi fair-play faţă de celelalte persoane.

I-am amintit de cazul Andreei, care a lucrat o lună în probă, deşi iniţial i s-a spus că va lucra doar două săptămâni, la sfârşit fiindu-i plătită munca cu mulţumiri pentru colaborare.

”Eu nu ştiu când s-a întâmplat asta, eu de jumătate de an lucrez la firmă şi până acum nu am întâmpinat aşa ceva. Trebuie să te uiţi şi cât de corecte sunt acele informaţii”, m-a sfătuit angajata Hink HR.

Viktoria Vereș, angajata companiei Hink HR

Ce zic reprezentanţii Hink HR?

Am contactat-o telefonic pe Dana Mureşan, administrator Hink HR SRL și i-am făcut cunoscute afirmaţiile tinerilor care susţin că au fost înşelaţi de companie, spunându-i de asemenea că m-am prezentat personal şi la un interviu la Hink HR în data de 21 septembrie.

Dana Mureșan, administratorul firmei Hink HR

Doamna Mureşan m-a asigurat că Hink HR recrutează oameni pentru alte companii şi ce se întâmplă de-acolo nu e responsabilitatea Hink HR. I-am amintit că tinerii au fost recrutaţi pentru Edil Imobiliare sau Ziki, deci pentru domnul Vasile Miron care administrează aceste firme, acelaşi Vasile Miron care este asociat la Hink HR. Doamna Dana Mureşan a specificat că nu se recrutează numai pentru domnul Miron, ci şi pentru alte firme. I-am cerut dânsei să-mi exemplifice alte firme în afară de cele administrate de Vasile Miron. Nu am primit niciun răspuns. De asemenea, i-am cerut politicos, doamnei Mureşan numărul de telefon al domnului Vasile Miron. Aceasta m-a asigurat că va lua legătura cu el, iar în cazul în care dânsul va fi de acord să vorbească cu mine, îmi va transmite numărul printr-un mesaj, lucru ce nu s-a întâmplat. Prin urmare, înţelegem că domnul Miron nu doreşte să ne dea un punct de vedere.

Vasile Miron, administratorul firmelor Edil Imobiliare și Ziki Network și totodată asociat la Hink HR

Carmen Miron, soția lui Vasile Miron, administrator și asociat la SC Ziki Network SRL și asociat la Hink HR