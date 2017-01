„Anul cântului popular la Şcoala de Arte Cluj”, deschis printr-un spectacol împreună cu Şcoala de Arte „Ion Românu”- Reşiţa

Şcoala Populară de Arte Cluj, instituţie subordonată Consiliului Judeţean Cluj a proclamat anul 2017 „Anului cântului popular la Şcoala de Arte Cluj”, prilej cu care evenimentele de gen din activitatea sa vor abunda pe tot parcursul anului. Aceste manifestări au debutat joi, 26 ianuarie 2017, într-un reuşit spectacol muzical-coregrafic – un adevărat dialog al artelor, prin cântec şi joc popular – realizat în colaborare cu Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Ion Românu” din Reşiţa. Evenimentul – inclus în ciclul de manifestări „Joia Artelor – stagiunea artistică a Şcolii de Arte Cluj” s-a desfăşurat în Sala „Şantier” ca de obicei, arhiplină la astfel de evenimente şi a fost prezentat de actorul Petre Băcioiu. Acesta, în frazele de deschidere, a evocat superba realizare a celor două şcoli de arte – din Cluj-Napoca şi Reşiţa – de la data de 16 mai 2016, spectacolul din sala Teatrului „Mihai Eminescu” din Oraviţa, judeţul Caraş-Severin, cel mai vechi teatru din România. Edificiu despre care se pot scrie tomuri, însă noi menţionăm cu acest prilej doar atât: a fost realizat după modelul Burgtheater-ului din Viena şi inaugurat în anul 1817, în prezenţa familiei imperiale, Francisc II şi a Carolinei Augusta, iar în anul 1868, aici a avut loc o etapă din turneul Societăţii Dramatice Bucureşti, cu Mihai Eminescu – pe post de sufleur şi secretar al directorului Mihail Pascaly.

Apoi, actorul a îndemnat artele să “intre” în elementul lor, venind rândul tarafului Şcolii Populare de Arte şi Meserii “Ion Românu” – coordonat de Mihai Nichita – cu o suită de orchestră, un potpuriu de melodii populare din Banatul de munte. După începutul în forţă al tarafului, a urmat un dans din Valea Timişului, interpretat de cursanţii şcolii reşiţene, coordonaţi de instructorul Olimpia Elena Moica şi coregraful Niţu Moica. În programul – divers şi de calitate, bine receptat de publicul prezent în Sala “Şantier” a Şcolii de Arte Cluj – au mai fost prezenţ soliştii vocali Elisabeta Bosioc – cu brâul “Cât mai am pe lume glas” – Valentin Vădrariu – cu brâurile “Mândră floare dac-ai fi” şi “Cinără eşti mândră floare”, solistul instrumentist Claudiu Sava – saxofon sopran, clasa prof. Lazăr Cega – cu “Brâul lui Luca” şi “Ardeleana lui Ciubaru”, din nou dansatorii, cu un joc din Câmpia Banatului; grupul instrumental “Strune Cărăşene” condus de profesor Ionel Bonţu (format din Sebasian Gherliţă – vioară, Eduard Şera – vioară, Iliuţă Străin – vioară, Zlata Luchici – vioară) care a interpretat o suită, “Hora de la Teregova”, “Hora de la Caransebeş”, “Joc de doi”; recitalul solistului Radu Ionuţ – clasa prof. Constantin Moise – cu melodiile din folclorul bănăţean “Omul bun şi pomul copt”, “Brâul lui Toma”; duetul Elisabeta Bosioc şi Valentin Vădrariu, cu doina “Deschide mândro fereastra”; iarăşi un dans din Valea Bistrei iar, în încheiere – aşa cum a început – taraful Şcolii de Arte şi Meserii “Ion Românu”, cu o suită de orchestră compusă dintr-un “Brâu şi joc de doi din Banatul de munte”. În concluzie, o evoluţie meritorie a instructorilor şi elevilor reşiţeni dovedind că muzica şi jocul popular se află pe mâini bune în această parte de ţară şi despre aceştia suntem siguri că vom mai auzi în anii viitori.

A urmat “replica” experţilor şi cursanţilor Şcolii de Arte Cluj, al cărui program artistic a debutat cu o suită de jocuri din Câmpia Transilvaniei în interpretarea, spectaculoasă şi plină de virtuozitate, a dansatorilor Ansamblului Folcloric “Vatră de Dor”, instruiţi de coregraful Viorel Dragomir. De altfel, pe parcursul spectacolului, înzestraţii dansatori ai Şcolii de Arte Cluj vor mai interveni cu o suită de jocuri din zona Huedin, a Codrului şi din Dealurile Clujului. La rândul lor soliştii vocali ai Şcolii de Arte Cluj au realizat un adevărat regal interpretativ, prin Simona Bădulescu, Denisa Şaban, Rareş Istici, Dana Secheli, Mădălina Maier – coordonator Claudiu Ciotleuş; Sebastian Roman, Arlesiana Agrijan, Bianca Moca, Florin Breje – coordonator Ana Strîmturean; Raluca Codori, Alexandra Vereş – coordonator Denisa Bonţe. Acompaniamentul muzical a fost asigurat, cu profesionalismul binecunoscut, de Taraful „Vatră de Dor”, coordonat de expert Iancu Pop. De asemenea, au delectat publicul soliştii instrumentişti ai clasei expertului Petrică Pleşca, laureaţi ai unor prestigioase concursuri naţionale şi internaţionale: Romică Lucian Mocan – taragot, Daniel Bogdan – saxofon alto, Răzvan Adrian Frâncu – saxofon alto.

La final, a sosit şi momentul speech-urilor. În cuvântul său, Mariana Dănescu, managerul Şcolii de Arte şi Meserii “Ion Românu” din Reşiţa a mărturisit, printre altele: “Suntem iarăşi împreună, la un început de an calendaristic, pe care ni-l dorim mai bun şi mai prosper. Pot spune că am încheiat împreună anul trecut, cel al instrumentelor populare, şi-l începem tot împreună pe cel dedicat cântului popular, iar în februarie vom fi din nou, noi reşiţenii, prezenţi la “Seara Artelor”. De asemenea vreau să le mulţumesc colegilor mei, elevilor noştri care sunt acum aici, Ansamblului Folcloric “Reşiţeana”, format din absolvenţi şi elevi ai şcolii, precum şi dumneavoastră că ne-ţi invitat la Cluj-Napoca”. În replică, dl. Marius Moldovan, directorul adjunct al Şcolii de Arte Cluj i-a oferit managerului prestigioasei instituţii reşiţene un înscris de onoare pentru participarea la deschiderea “Anului cântului popular la Şcoala de Arte Cluj”, mulţumind totodată publicului, care a urmărit cu sufletul la gură spectacolul-maraton – având o durată de peste două ore şi jumătate – dându-i întâlnire şi la “Seara Artelor”. Reamintim, “Seara Artelor” va constitui evenimentul major al Şcolii de Arte Cluj de la început de an – şi care se va bucura de prezenţa, pe 9 februarie, la Cluj-Napoca, a peste 20 de instituţii de cultură din întreaga ţară, constând în expoziţii, inaugurări de săli noi ale instituţiei, prezentări de reviste literare, Ziua Porţilor Deschise, etc.