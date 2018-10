Apahida. Copil lovit în cap, cu sapa, de vecinul pe care-l ajuta la tăiat tulpini: „Dacă te lovesc, eu voi chema salvarea”!

Un băiat în vârstă de nouă ani a scăpat ca prin minune cu viaţă, la Apahida, după ce un vecin băut l-a lovit accidental, cu sapa, în cap! Totul, în timp ce micuţul ţinea tulpinile de porumb pentru ca „gospodarul” să le taie cu sapa. Bărbatul – care-l plătise pe copil cu suma de zece lei – îi spusese iniţial acestuia că, dacă-l va lovi, tot el va fi şi cel care va chema ambulanţa. N-a durat mult şi „profeţia” i s-a împlinit: după două-trei lovituri reuşite în „tulei” l-a nimerit pe copil în cap! Apoi a fost nevoit să se ţină de cuvânt: a anunţat ambulanţa să vină să-l salveze pe băiat! Acum părinţii copilului sunt hotărâţi să meargă până-n pânzele albe împotriva vecinului indolent!

Micuţul Andrei este adus, ţinut protector de mânuţă de către părinţi, la I.M.L.Cluj. Are un bandaj în jurul capului, semn că a suferit o agresiune aşa că îl abordez pe tatăl copilului. Acesta – fără şovăire – îmi dă, indignat la culme, detalii despre incidentul care-i putea curma viaţa fiului său în vârstă de nouă ani! Mărturiseşte bărbatul: „Vinerea trecută, pe la ora amieziei, vecinul Petru Moldovan – zis „Picu” l-a chemat pe copil să-l ajute şi să ţină tuleiul, iar el să îl taie cu sapa! Auziţi, ce aiureală! Tuleiul nu poate fi tăiat cu sapa, ci doar cu o secere, dar lucrul se explică prin faptul că vecinul era băut. Mi-a spus copilul mai târziu, la spital, că „Picu” i-a zis că dacă-l loveşte tot el va chema salvarea, aşa că să nu-şi facă griji. Plus că l-am văzut chiar eu, cu ceva timp înainte de a-l chema pe copil, cum îşi ascute sapa”! Intervine în discuţie şi micuţul Andrei care adaugă: „N-a dat decât de vreo două-trei ori şi m-a şi lovit în cap cu sapa. Am căzut, n-am mai ştiut de mine şi m-am trezit în salvare, în drum spre spital”. Explică mai departe tatăl copilului: „Copilul a fost tăiat destul de tare la cap, medicii i-au pus vreo şase copci, iar în timp ce noi ne aflam la U.P.U. a venit poliţia la noi acasă şi a vorbit cu soţia mea şi cu vecinul. Acum, n-avem ce face, vom face plângere la poliţie împotriva lui ca să plătească, fiindcă – pe lângă suferinţă şi faptul că putea să moară – copilul e de-a dreptul înfricoşat de el, e de ajuns doar să-l vadă pe vecin. Până şi felul cum l-a pus la muncă a fost dubios: i-a dat cu o zi înainte zece lei iar a doua zi l-a obligat să muncească pentru banii ăia, indiferent de gradul de periculozitate la care l-a expus”! Nu-şi încheie bine, bărbatul, fraza, şi Andrei este poftit în cabinetul de consultaţii. Se întoarce, curând, cu un certificat în care legiştii i-au recomandat două săptămâni de îngrijiri – după care părăseşte împreună cu tatăl lui instituţia medicală clujeană…

“La nivelul Postului de Poliție Comunal Apahida a fost înregistrat un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Polițiștii fac cercetări pentru stabilirea circumstanțelor exacte în care minorul a suferit leziuni”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.