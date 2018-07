Apel către Iohannis, Toader și Hellvig!

La nicio zi de la revocarea lui Kovesi, iată că se deschide o nouă Cutie a Pandorei privind protocoalele secrete.

Mai exact, deputatul PSD Cătălin Rădulescu îi cere ministrului Justiţiei, Tudorel Toader şi directorului SRI, Eduard Hellvig, să facă publice echipele de procurori şi judecători care au colaborat cu SRI.

„Prin revocarea doamnei Kovesi nu înseamnă că am făcut ceva, nu am făcut absolut nimic, pentru că va fi înlocuită o persoană cu altă persoană, sistemul este acelaşi. Pentru că în aceşti ani de zile am văzut abuzuri extraordinar de mari şi neconstituţionale, am fcut nişte cereri.

În primul rând îi cer preşedintelui României să denunţe public protocoalele şi să se dezică de aceste protocoale, încheiate între SRI şi toate instituţiile cu care au fot încheiate, să denunţe public toate interceptările ilegale de siguranţa naţională şi să denunţe public echipele mixte care au participat cu judecătorii la judecarea, anchetarea şi condamnarea oamenilor nevinovaţi. În caz contrat, dacă dânsul nu face acest lucru, înseamnă că acceptă statul paralel, înseamnă că continuă cu ceea ce a făcut până acum, să nu respecte Constituţia şi atunci le cer colegilor mei şi coaliţiei ca să continuăm cu cererea de suspendare”, a afirmat, marţi, deputatul Cătălin Rădulescu.

Cine sunt procurorii și judecătorii care au colaborat cu SRI?

De asemenea, deputatul PSD le cere ministrului Justiţiei şi directorului SRI, Eduard Hellvig, să le ceară instituţiilor să facă publică lista procurorilor şi judecătorilor care au colaborat cu SRI. O altă solicitare care va fi depusă marţi de Cătălin Rădulescu este adresată DIICOT-ului, prin care instituţiei să se dezică de procurorul Horodniceanu.

„Al doilea lucru cer ministrului Justiţiei, la rândul lui să ceară tuturor forţelor şi instituţiilor pe care le cunoaşte ca să facă public echipele de procurori şi judecători care au colaborat cu SRI. În acelaşi timp domnului Hellvig îi fac aceeaşi cerere oficială. În al patrulea rând, cer procurorilor, că sunt mulţi oneşti, ca să se dezică de toţi procurorii care au făcut astfel de abuzuri, să îi facă publici dacă îi cunosc, iar cei din DIICOT să se dezică de procurorul Horodniceanu, care, prin ceea ce face nu face altceva decât un abuz de putere”, a mai susţinut Cătălin Rădulescu, citat de mediafax.ro.