Apocalipsa pentru procurorii securiști

A fost război pe față în Consiliul Superior al Magistraturii, după ce Procurorul General al României, Augustin Lazăr, a propus limitarea controlului Inspecției Judiciare, fiind nemulțumit, potrivit declarațiilor vicepreședintelui CSM, procurorul Codruț Olaru, că inspectorii judiciari le cer șefilor de parchete din România să le comunice numele procurorilor care au lucrat cu SRI în baza protocolului din 2009 semnat de Laura Kovesi în calitate de Procuror General și șefii SRI George Maior și Florian Coldea, dar și în baza celor anterioare. În ședința Plenului din 4 iulie 2018 au fost demascate încercările disperate ale Procurorului General Augustin Lazăr, dar și ale unor alți membri ai CSM de a limita controlul Inspecției, printr-o Hotărâre a Plenului CSM, Lazăr reclamând că CSM este cel stabilește obiectul și limitele controlului și nu Inspecția Judiciară, scrie luju.ro.

Nemulțumit că Inspecția Judiciară a avut tupeul să ceară nu doar numele procurorilor colaboratori ai SRI, ci și mandatele de siguranță națională care s-ar afla la PÎCCJ, Augustin Lazăr a trimis o adresă în care solicită membrilor CSM să blocheze din verificările Inspecției, solicitare care însă, după zeci de minute de dezbatere, a fost respinsă de Plenul CSM. La limită însă, căci de partea celor cinci procurori din CSM și a lui Augustin Lazăr au mai votat pentru admiterea cererii și doi dintre judecătorii cunoscuți că votează cot la cot cu aceștia.

Solutia CSM de a respinge cererea lui Lazar si de a permite astfel Inspectiei sa isi continue controlul tematic pentru a demasca procurorii din echipele mixte cu SRI este extrem de importanta si va avea consecinte dintre cele mai nefaste pentru cei care se stiu ca au colaborat cu ofiterii de informatii pe dosarele penale, acestia urmand sa fie, cel mai probabil, exclusi din magistratura, in baza art. 7 din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor care interzice colaborarea magistratilor cu serviciile de informatii.

Ancheta Inspectiei Judiciare vine in contextul in care Lumeajustitiei.ro a formulat o sesizare la CSM in care am cerut sa se constate incalcarea independentei justitiei prin protocoalele cu SRI si luarea de masuri pentru identificarea magistratilor care au lucrat in echipe mixte pe protocol, pentru eliminarea lor din sistem. (Click aici pentru a citi)

Lumeajustitiei.ro a atras atentia ca in CSM se va incerca musamalizarea efectului protocoalelor incheiate cu SRI de catre procurori din Sectia de procurori, dintre care unii deja s-au exprimat public ca ei au lucrat pe protocoale si totul a fost foarte bine in mintea lor. Iar ce s-a intamplat la CSM in sedinta din 4 iulie 2018 dovedeste ca Lumeajustitiei.ro a avut dreptate.

Iata ce prevede art. 7 din Legea 303/2004:

“(1) Judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti, personalul de specialitate juridica asimilat acestora si personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si parchetelor nu pot fi lucratori operativi, inclusiv acoperiti, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informatii.

(2) Persoanele prevazute la alin. (1) completeaza, anual, o declaratie autentica, pe propria raspundere potrivit legii penale, din care sa rezulte ca nu sunt lucratori operativi, inclusiv acoperiti, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informatii.

(3) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii verifica, din oficiu sau la sesizarea Consiliului Superior al Magistraturii ori a ministrului justitiei, realitatea declaratiilor prevazute la alin. (2).

(4) Incalcarea dispozitiilor alin. (1) conduce la eliberarea din functia detinuta, inclusiv cea de judecator sau procuror.”

Iata cum au decurs discutiile din CSM pe tema limitarii controlului Inspectiei Judiciare pe protocolul PICCJ-SRI si care au fost pozitiile membrilor Consiliului:

Simona Marcu: Mai avem alte solicitari?

Codrut Olaru: Da, doamna presedinte, am eu o solicitare. Practic este o solicitare a Parchetului General, a domnului Procuror General, sosita ieri, 3.07, la noi la Consiliu. Aceasta solicitare este practic urmare a Hotararii din 19 aprilie pe care Plenul CSM a adoptat-o in raport cu demarare de catre Inspectia Judiciara a unui control la nivelul intregului Minister Public pe modul de aplicabilitate a protocolului incheiat in anul 2009. Observatiile pe care Parchetul General le face si la care, cel putin noi procurorii din sectie, subscriem, impun cred, maniera in care se realizeaza acest control, o serie de clarificari, din perspectiva noastra a celor care am dispus un astfel de control. Cu titlu de exemplu, desi stim cu toti ca protocolul a fost incheiat in 2009, perioada decontrolizata incepe din 2005, practic retractiveaza cu 5 ani de zile, se solicita de catre Inspectia Judiciara nominal numele, prenumele procurorilor care au lucrat, profesional vorbind, pe baza acestor dispozitii, si nu in ultimul rand, o a treia observatie vizeaza partea de punere la dispozitie de catre Ministerul Public a mandatelor de siguranta nationala. Stim cu toti ca nu este de resortul Ministerul Public sa aiba o astfel de situatie, nu interfereaza decat in mod partial cu aceasta problematica. Pe cale de consecinta, va adresez rugamintea sa suplimentam ordinea de zi si sa incercam sa punctam limitele controlului pe care l-am dispus impreuna in data de 19 aprilie.

Victor Alistar: Doamna presedinta, strict pe aceasta procedura, va solicit sa nu suplimentam ordinea de zi, avand in vedere ca ar insemna, pe de o parte sa facem o revizuire a hotararii plenului, in conditiile in care aceasta adresa ne-a ajuns abia ieri, deci nu a fost timpul necesar pentru studiu si analiza. Pe de alta parte, ar implica sa interferam cu o investigatie care este deja pornita si este independenta a Inspectiei Judiciare, motiv pentru ca va solicit sa puneti in discutie si sa nu suplimentam ordinea de zi cu acest punct pentru a nu incalca independenta Inspectiei Judiciare si, doi, pentru ca nu am avut timpul necesar sa aprofundam motivele si ratiunile de capacitate organizationala, de resurse ale Ministerului Public cu privire la raspuns. Cred ca justitiabilul are nevoie de un raspuns complet, si nu partial, si nu trebuie sa ajustam nimic din ceea ce acest Consiliu a stabilit ca trebuie lamurit. (…) Imaginati-va ca ar trebui sa ii spunem, in timpul efectuarii expertizei unui expert ca ar trebui sa isi diminueze obiectivele dispuse de instanta.

Augustin Lazar: Sau sa le precizeze! Doamna presedinta, va rog sa imi permiteti! Aceasta solicitare nu vine de la mine personal, sa zic ca mi-a venit mie aceasta ideea sa facem ceva sa incurcam, Doamne fereste, activitatea Inspectiei Judiciare. Nici nu ne-am gandit. A fost o intalnire cu colegii procurori generali de curti de apel care au ridicat o multitudine de probleme la care eu nu am stiut sa le dau raspunsuri. De unde pana unde, cum sa le raspunda. Unii dintre colegi au discuta cu Inspectia Judiciara si s-au convins ca nici ei nu stiau… Au discutat pe direct sa vada cum ar trebui sa raspunda la anumite lucruri… Avand in vedere generalitatea acestei solicitari care s-a facut catre Inspectia Judiciara… Exista un termen foarte strans pana la care noi trebuie sa comunicam niste lucruri. (…) Daca lucrurile nu vor fi lamurite, noi nu vrem sa incurcam nimic, noi vrem sa ne lamurim ce avem de facut pana la termenul care este stabilit, ca altfel nu vom putea raspunde la aceste lucruri.

Evelina Oprina: Domnul procuror general, dar cei de la Inspectia Judiciara nu v-au comunicat in clar ce anume, pe ce perioada?

Augustin Lazar: Nu sunt clare lucrurile pe care le-am primit. (…)

Victor Alistar: Avem nevoie de o lamurire cuprinzatoare. Nu putem reduce nevoia de a afla adevarul! (…) Cererile trebuie sa ramana cuprinzatoare, iar termenele rezonabile!

Florin Deac: In primul rand, aceasta chestiune s-a discutat in Comisia 2 de astazi, noi este ceea ce ne-am dorit de la Inspectie sa inteleaga si Inspectia si colegii procurori din tara. Fiindca am trimis o adresa, am vorbit de un protocol incheiat din 2009, iar acolo li se solicita date din 2005. Pe urma, nu vad ce relevanta ar avea pentru noi numele procurorilor care au facut anchete in anumite cauze. Noi sa jalonam liniile Inspectiei Judiciare pana unde poate sa mearga.

Romeu Cheliaru: Constatam ca acest control tematic este in plina desfasurare. Tematica a fost adusa la cunostinta celor controlati din timp. Nimeni nu a facut nicio obiectiune scrisa, oficiala, pentru a se schimba tematica. Nu aceste discutii pe telefonul scurt sau pe nu stiu ce intelegeri amicale. Nimeni nu a facut nicio obiectiune. Toti inteleg sa mearga pe elementele Inspectiei!

Augustin Lazar: Aceasta este o obiectiune! (…)

Gabriela Baltag: In prima parte a zilei a avut loc Comisia nr.2 si am discutat acest subiect. Am incercat sa obtinem informatii, sa intelegem ce anume nu se intelege din acest control aflat in plina derulare. Ce am putut primi noi ca informatii este faptul ca adresa noastra nu a fost suficient de clara si cumva ca control s-a extins mai departe de perioada 2009, de fapt a coborat in 2005. colegii procurori s-au intrebat de ce s-a intamplat acest lucru. Integem ca exista o explicatie, am vazut-o prin documentele Comisiei 2. Se dorea o comparatie intre perioada 2005, cand nu exista protocolul din 2009 si 2009, cand a functionat sub protocolul desecretizat. O parte din judectori ne-am exprimat. O parte din multumiri au venit din partea parchetelor curtilor, in sensul ca nu au inteles ce sa comunice, au dat interpretari diferite. Important este sa intrebam Inspectia Judiciara daca putem sa facem acest lucru. Nu trebuie sa uitam ca sunt niste prevevederi legale care nu stiu daca ne permit sa intram peste un control in plina desfasurare. Vorbim despre o Inspectia Judiciara independenta, asa imi place sa cred, ca nu ii dam indicatii sau o cenzuram. Cred ca nu trebuie sa raspundem imediat la solicitarea celor controalti, cat cei care efectueaza controlul sa ne lamureasca ce anume doreste. Consider ca o adresa de cateva zile la Inspectia Judiciara nu este un lucru deloc neglijabil. Nu putem sa ascultam numai o parte. Inteleg ca dvs ati primit informati, foarte bine, le-ati consemnat, dar cred ca trebuie sa ascultam si pozitia Inspectiei Judiciare. Eu ca judecator nu pot sa ascult o singura parte. Si mai mult decat atat trebuie sa ma uit in dispozitiile legale sa vad daca acestea imi permit in acest stadiu sa intrervin peste Inspectia Judiciara. (…)

Augustin Lazar: Eu cred ca vrem sa clarificam cat mai iute niste lucruri in care nu avem nimic de ascuns.

Evelina Oprina: Eu cred ca trebuie ca institutia pe care noi am mandatat-o sa faca verificari sa ne explice care sunt ratiunile pe care le-a avut in vedere in momentul in care a procedat la modul de desfasurare a verificarilor in aceasta maniera. Din punctul meu de vedere nu ar fi nelamuriri, dar pot aparea interpretari. Cred ca Inspectia Judiciara ar trebui sa explice. Apropo de problema cat si cum ar trebui sa intervenim, avem art. 69 alin. 2 din legea 317 (…) la care trebuie sa reflectam si este incident. Chiar daca intr-un final am constata ca exista o depasire a ceea ce noi am stabilit, putem sa cenzuram in final.

Augustin Lazar: Cred ca nu am fost bine inteles. (…) Ni se cere noua sa verificam aspecte privind mandatele de siguranta nationala, care nu se afla la noi si nu avem nicio evidenta cu privire la ele. Este doar un singur exemplu. Le-am comunicat. CSM este cel care da obiectul si limitele controlului. Nu ne spune IJ limitele controlului si pana unde si ce. Vom avea incredere ca lucrurile sunt in regula cand dvs dati un obiect foarte clar pentru controlul care se face. Am vazut ca acolo lucrurile sunt asa, ca unii dintre inspectori spun unele si unii inspectori spun altele. Adica s-a lasat la latitudinea Inspectiei sa aprecieze ce s-ar putea controla, iar aici s-a si vazut ca mandatele de siguranta nationala sunt la noi. (…)

Gabriela Baltag: Noi nu putem interfera peste Inspectia Judiciara, dar putem cere ca au avut nedumeriri sa ne explice ratiunile. Nu putem sa modificam obiectul. (…)

Augustin Lazar: Pentru mine e foarte clar. Mandatele de siguranta nationala sunt altceva decat protocoalele si daca vor sa le controaleze sa le controleze acolo unde se tin evidentele, nu la noi. Pai ne cere noua sa sa ne adresam altora, sa ne comunice noua sa le raportam lor. Asa ceva…

Gabriela Baltag: Daca intra in competenta dvs, cred ca stiti foarte bine ce raspuns sa dati. (…)

Romeu Chelariu: Am in fata protocolul incheiat in februarie 2009 intre PICCJ si SRI. Iata ce spune la capitolul 9, dispozitii finale. Art. 64: Cu aceasta data isi inceteaza aplicabilitatea un protocol incheiat intre SRI si DNA in 2003. Apoi un protocol de cooperare inregistrat la SRI in iunie 2015 si la PICCJ in iunie 2006. Iarasi un protocol de cooperare incheiat in 2007. Cu alte cuvinte, au fost intamplari si situatii si inainte de februarie 2009. Iata de ce perioada supusa controlului este din 2005.

Cristina Tarcea: Problema este alta. Inteleg ca CSM a dispus controlul incepand cu 2009, iar Inspectia Judiciara a extins. Nu ne putem pronunta asupra acestui lucru.

Iata ce prevede Ordinul inspectorului sef judecatorul Lucian Netejoru prin care a fost dispusa efectuarea unui control tematic, avand la baza Hotararea CSM din 19 aprilie 2018 privind verificarile ce urmeaza a fi efectuate de Inspectie in parchete, pe baza protocolului incheiat in 2009 intre PICCJ si SRI:

