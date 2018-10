Arestarea lui Udrea, operațiune 100% a SUA

Astfel ca acum, ignorand chibitii care se arunca pe ”fentele” unele de-a dreptul grosolane a ”legendarii” arestarii Elenei Udrea de catre cine stie ce lideri politici sau servicii secrete romanesti, aceasta operatiune este una 100% americana! Dupa cum o stiu de altfel foarte bine si prietenii din sistem, care nu comenteaza nimic tocmai pentru ca nu au ce adauga, chiar si ei fiind luati prin surprindere. Ca si ministrul Justitiei de altfel, Tudorel Toader fiind barem ceva mai franc, recunoscand public ca ”nu trebuie sa facem din arestarea Elenei Udrea un subiect national”. Si asta pur si simplu pentru ca ”stoarcerea” informatica a fostei blonde de la Cotroceni, tocmai pe cale sa ajunga ”lamaia” din care se va face ”limonada” cu care se vor ineca atatia tine mai degraba de ”agenda internationala” a influentelor agentii guvernamentale americane. Iar ancheta republicanilor impotriva imixtiunilor nepermis de profunde ale fostei administratii democrate in ”campuri tactice” precum cel din Romania statului paralel se anunta, iata, mult mai serioasa decat se asteptau unii. Realizandu-se astfel, totodata si ”curatenia” necesara facuta in propria ograda inainte de sosirea trimisului lui Donald Truimp la post la Ambasada SUA de la Bucuresti. Insa daca, femeie unsa cu toate alifiile vietii si politicii deopotriva, Elena Udrea stie ca mai are ceva sanse de a-si duce fetita linistita in prima zi de scoala daca isi joaca bine cartea ”spovedaniei” in engleza, cu totul altfel stau lucrurile pentru fostele eminente cenusii ale regimului Basescu. Mai ales ca acestia stiu foarte bine ca ”roata istoriei” s-a intors mai repede decat se asteptau si initiatii sistemului dau deja pronosticuri sumbre, cum ar fi depasirea pragului psihologic de 20 de ani de condamnare pentru fapte de coruptie pentru capul de afis al viitorului ”lot Blejnar”. Ca sa nu mai vorbim ca iminenta redeschidere din mers a multora dintre dosarele ”inghetate” ale anchetei ANRP explica si ”extragerea” Alinei Bica de catre americani, la pachet cu Elena Udrea…

Au vrut-o, au luat-o!

Cat s-ar mai fi strofocat autoritatile romane sa puna mana pe Elena Udrea, asta si daca ar fi intentionat cu adevarat acest lucru! Pentru ca, sa nu uitam, daca pana acum aceasta nu a facut pe blonda si chiar si-a respectat promisiunile, dovedindu-se mai ”barbata” decat toti ministrii si afaceristii lui Basescu la un loc, eventuala fortare a acesteia de a sparge omerta ar fi reprezentat o ”cutie a Pandorei” a carei deschidere nu prea ar fi incantat cu adevarat pe nimeni de la varful politicii si al combinatiilor din Romania. Dar uite ca altfel au stat lucrurile pentru americani, care au vrut-o pe Udrea si au luat-o! Socul arestarii acesteia fiind unul urias deopotriva si pentru dusmanii, dar si pentru aliatii Elenei Udrea din sistem. Asta ca sa nu mai vorbim de stupefactia ”ramasitelor” fostei administratii Obama aflate inca pe functii sau la butoanele a diverse combinatii in Romania. Si care acum chiar ca au de ce sa fie cuprinse de frisoane, dupa ce Elena Udrea nu a ajuns barem in mainile autoritatilor de la Bucuresti, ci a ”falangei” republicane din agentiile guvernamentale americane. Care vor afla astfel adevarul despre ”capetele de pod” pastrate de democrati atat in sistem, cat si in clasa politica romaneasca, indiferent ca se afla acum la Putere sau in Opozitie. Pentru ca Traian Basescu ar fi fost imposibil de facut sa vorbeasca, mai ales ca simbolul unui fost sef de stat aliat este totusi respectat cu sfintenie de americani. Dar cum Elena Udrea stie cam tot ce stia si Basescu, preluarea acesteia in ”custodie informativa” tocmai in Costa Rica, atat de departe de jocurile si interesele obscure ale ”fratiilor” transpartinice din sistemul romanesc a fost, iata, solutia cea mai la indemana. Asa ca, daca tot ne intrebam de ce au inhatat-o americanii pe Elena Udrea, raspunsul cel mai franc este ”pentru ca au putut”! Si nu aveau cum sa rateze o asemenea sansa, mai ales ca la Belgrad fesebistii s-au putut misca mai in voie decat ei si au ajuns primii la un alt ”refugiat” ravnit de multi, Sebastian Ghita. iar faptul ca Elena Udrea stie cu cine s-a pus este dovedit si d eprimele doua decizii luate din inchisoare de aceasta : cea de a nu contesta decizia instantei de arestare preventiva pentru doua luni de zile si mai ales de a nu cere consultanta Ambasadei Romaniei in Mexic, care ”acopera” si Costa Rica. Dovezi indubitabile pentru initaitii sistemului ca Udrea a ales deja sa colaboreze ”sincer”, daca nu neaparat dezintersat, doar cu partea americana…

Stranuta blonda, raceste Blejnar!

Indiferent de ce ”fite” de ”rezervist” mai face el, Traian Basescu nu mai reprezinta de mult o miza pentru adevaratii jucatori din ”liga mare”. Astfel ca niciun corb contrainformativ nu se va repezi sa-i ciugoale ochii ”cadavrului politic” al lui Basescu. Drept urmare, nici Elena Udrea nu a fost arestata ca sa-l ”stropeasca” pe Basescu. Si daca americanii isi vor face oricum singuri curatenie, la noi extensiile ”prelucrarii informative” a Elenei Udrea duc la doua noi ”loturi” care tocmai ce se formeaza. Si care, stranie ironie a sortii, sunt formate din lideri care dupa ce au preferat sa intre ”in adormire” la apogeul ”binomului”, tocmai scosesera acum capetele ”ca ghioceii”, convinsi ca pericolul a trecut. Si ca se vor putea infrupta, in sfarsit, fara sa se mai uite speriati in spate, din ”borcanele” cu bunatati asezate pe rafturile ”camarilor” reprezentate de imperiile financiare create pe numele altora… Dar uite ca nici nu va apuca bine sa bata primele ”matanii” primite drept ”canoane” de la americani Elena Udrea, ca se spune deja ca in Justitia romaneasca se vor depasi noi recorduri privind condamnarile date in dosare a caror judecare trena de multa vreme, vorbindu-se chiar de o condamnare de peste 20 de ani! Iar pe langa lotul in care vor fi prinsi de-a valma ”finantistii” guvernarii portocalii, un alt front de lucru va fi redeschis si pe ”linia ANRP”, acolo unde misterul despagubirilor de miliarde de euro este inca departe de a fi dezlegat. Iar aici, pe langa ce amanunte ”de alcov” mai stie si Elena Udrea, anchetatorii care vor prelua fraiele acestor dosare se bazeaza inca d epe acum si pe ”consultanta” tehnica asigurata de Alina Bica. Cea care trebuie sa ”onoroeze” si ea masa cu ceva, daca spera ca structurile abilitate sa nu se miste si in cazul extradarii sale la fel de ”naucitor” cum au facut-o cele ale INTERPOL la retinerea sa.