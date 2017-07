În arhiva SIPA a putut intra aproape oricine

Potrivit declarațiilor făcute de Ministrul Justiției, Tudorel toader, în arhiva SIPA au intrat și persoane care nu dețin certificate ORNISS, care fac posibil accesul la informații clasificate.

„Eu ştiu ca au fost vizitatori în arhiva SIPA care nu aveau certificate ORNISS. Nu pot da răspunsuri de la mine, am făcut adresa la ORNISS să îmi dea nume, prenume, CNP al vizitatorilor şi acum, ajungând în birou, o să întreb în ce stadiu este răspunsul. Atunci voi trimite la procuror datele şi voi face public”, a declarat luni, Tudorel Toader.

Solicitarea către conducerea ORNISS a fost trimisă de ministrul Justiţiei la jumătatea lunii iunie, însă, spune acesta, că aşteaptă un răspuns mai repede de 30 de zile. Cât priveşte componenţa comisiei şi participarea unui membru CSM, Tudore Toader a afirmat că „a doua zi când a fost adoptatată hotărârea de guvern spuneam că de principiu nu am nicio rezervă că un membru al Corpului Magistraţilor să facă parte din comisie. Erau cerinţe obligatorii, să aibă certificate ORNISS şi să fie detaşat timp de 3 ani la arhivă. Am făcut adresă către CSM prin care le-am solicitat să se consulte cu asociaţiile profesionale să caute pe cineva care să aibă certificat ORNISS să-şi dea acord să fie detaşat să facă parte din comisie. Scris nu am primit nimic, verbal mi-a spus că nu asta e dorinţa dânşilor de a detaşa la Ministerul Justiţiei, ci să se modifice hotărârea de guvern şi să se menţioneze ca ăun judecăror CSM face parte din comisie, care în fapt exprimă acelaşi lucru”.

Guvernul Grindeanu a emis o hotărâre de guvern prin care s-a stabilit desecretizarea arhivei SIPA şi a două rapoarte şi o anexă ale comisiilor anterioare.