Artist plastic, bătut de proprietarul galeriei Librăriei Humanitas, după încheierea expoziţiei „Second Story” a U.A.D. Cluj!

Bătaie ca-n “Şapte păcate”, duminică 8 iulie, între proprietarul spaţiului şi un artist plastic, expozant la galeria de artă din incinta Librăriei “Humanitas”, cu prilejul absolvirii unei noi promoţii de artişti plastici și masteranzi ai Academiei de Arte şi Design din Cluj! Conform declarațiilor victimei, Ștefan Szabo, aceasta a vrut să-şi ia lucrările după închiderea expoziţiei dar proprietarul a dorit să le mai ţină o săptămână. Iar ambiţia şi refuzul lui Szabo, om punctual şi exact precum un metronom, au dus la criza de nervi a proprietarului, care l-a făcut una cu pământul. La rândul lui, agresorul declară că artistul era beat turtă şi l-a provocat, îmbrâncindu-l şi vorbindu-i urât!

Expoziţia „Second Story” de la Humanitas a avut a doua poveste!

Ştefan Szabo e un artist clujean cu un destin destul de atipic pentru lumea culturală clujeană: ins tomnatic pentru un student – a împlinit deja 48 de ani! – a absolvit cu mulţi ani în urmă Liceul de Arte din Cluj-Napoca, după care a lucrat ca decorator în ceramică ani la rândul în Italia, la Perugia. S-a reîntors de câțiva ani acasă şi a decis să urmeze Universitatea de Artă şi Design, din Cluj-Napoca, pe care a absolvit-o în acest an, cu media generală 9,43, absolvire încununată de o expoziţie la subsolul librăriei “Humanitas”– alături de alţi colegi de promoţie sau masteranzi. Bărbatul, bine “atins” în zona frunţii povesteşte, în sala de aşteptare a I.M.L.Cluj, că totul s-a petrecut la finalul expoziţiei “Second Story”, atunci când a început să-şi strângă exponatele, împreună cu un coleg al său şi fratele acestuia, veniţi special să-l ajute. Explică Szabo, în continuare: “Fusesem de serviciu în sală, la supravegherea lucrărilor, aşa cum se obişnuieşte, iar eu am picat în ultima zi a expoziţiei. Am stat acolo timp de şase ore, aşa că la ora 16.00, când s-a încheiat totul am început să-mi strâng lucrările. Nu fusesem înştiinţat că ar fi vorba de o prelungire a expoziţiei. Numa` m-am trezit cu dl. Vasile Cloşca, proprietarul spaţiului, care mi-a zis că lucrările nu pleacă din expoziţie. Eu i-am replicat că pentru mine expoziţia s-a încheiat – pentru că pe afiş scrie clar că se încheie duminică, 8 iulie, la ora 16.00. La care proprietarul mi-a zis că până și eu o să ies doar când vrea el, fiindcă el este cel ce decide în locul respectiv şi m-a asigurat, de asemenea, că nu voi mai expune vreodată în spaţiul său”. Între timp, ignorând ordinele proprietarului, Szabo apucase să scoată lucrările în stradă – şi de acolo să le încarce în maşina personală. Iar coflictul s-a declanşat în faţa librăriei din buricul târgului, unde dl. Cloşca îl aştepta pe artist, după ce omul și-a dus lucrările. “A continuat cu injurii de mamă, ironii, făcându-mă gras, “micul Picasso” şi ameninţându-mă că mă aranjează, fiindcă nu ştiu cu cine stau de vorbă. I-am spus, sincer că într-adevăr, nu ştiu cu cine, deoarece până în acel moment n-am avut plăcerea să ne cunoaștem. Nu schimbasem împreună, efectiv, două vorbe, până în acel moment şi l-am rugat să nu mă mai injure de mamă fiindcă mi-am pierdut-o în urmă cu cinci ani şi amintirea ei e sfântă pentru mine. Dar, în tot acest timp nu l-am înjurat cu o virgulă, dar el se ambala pentru că nu-l băgam în seamă”… Arată apoi că geanta lui se afla la subsol, în sala de expoziții, dar proprietarul spațiului i-a interzis să și-o ia și-l tot zorea să plece, zicându-i că lui îi aparține până și trotuarul din fața librăriei. “I-am zis că plec dar trebuie să mă duc neapărat după geantă, pentru că în ea am banii, actele și cheile de la mașină și casă. Îmi tot spunea că-s beat – dar cum să fiu beat, când eram cu mașina! Îmi tot zicea că nu merg nicăieri, iar eu insistam că am nevoie de geantă. Atunci am făcut un pas ca să cobor la subsol, iar el m-a prins de tricou și mi l-a lărgit serios, la gât. I-am zis din nou să se liniștească dar el, în schimb mi-a ars un pumn în maxilarul stâng și apoi altul în cel drept și altă serie în ochi și-n gură, inclusiv două-trei picioare în burtă. Atunci – după ce coborâsem câteva trepte – am căzut în genunchi, iar el a luat un obiect contondent, un fier de circa treizeci-patruzeci de centimetri, cu care m-a lovit în cap, provocându-mi hemoragie mare”, explică artistul în continuare. Aflat într-un hal fără de hal, Szabo a chemat poliția și salvarea astfel că la fața locului și-au făcut rapid apariția polițiștii și o ambulanță. Victima arată că medicul i-a oferit primul ajutor în ambulanță – atât de profesionist, încât a socotit că nu mai are rost să se prezinte la U.P.U., așa că a rămas cu polițiștii și le-a dat acestora o declarație despre ce se întâmplase. Adaugă artistul: “Totul a durat circa trei ore, iar polițiștii m-au sfătuit să mă prezint la I.M.L., ceea ce am și făcut. Acum îmi scot certificat medico-legal și aștept ca legea să decidă, dar între timp am angajat deja un avocat. Oricum, vă asigur că lucrurile nu vor rămâne așa, mai ales că individul le-a spus polițiștilor că m-am lovit singur”! Bărbatul este poftit în cabinetul de consultații, de unde se întoarce cu un certificat în care medicii i-au recomandat între opt și nouă zile de îngrijiri.

Punctul de vedere al agresorului: “Era beat-turtă și m-a provocat”!

Părăsesc, la rândul meu, sediul I.M.L.Cluj și mă îndrept spre centrul Clujului, unde se află librăria “Humanitas”. Ajuns acolo dau chiar de proprietar, care supraveghează modul în care expozanții își scot lucrările din spațiu după încheierea evenimentului. Îi cer punctul de vedere legat de incidentele de duminică și dau să scot carnețelul, dar acesta – secondat de soție, colegă de facultate cu Szabo – îmi interzice să-l scot “dacă vreți să discutăm ca oamenii”. I-am explicat, cu tot respectul, că trebuie să-mi notez punctul său de vedere, deoarece nu m-am prezentat la el în vizită de curtoazie, ci cu treabă. Îmi interzice în continuare să notez ceva și-mi spune că le-a închiriat spațiul, gratuit, absolvenților și masteranzilor de la U.A.D., iar Szabo fusese beat, l-a îmbrâncit pe spațiul lui și a procedat astfel după ce respectivul i s-a adresat cu aroganţă. Considerând că am primit un răspuns, m-am retras mulțumind – deși fusesem primit cu ostilitate – însă m-am trezit urmărit pe stradă, circa o sută de metri, de soția agresorului, care-mi asculta convorbirea cu Szabo. Cei doi îl sunaseră între timp pe acesta, îl amenințaseră cu consecințe teribile și acesta mă întrebase, timorat, dacă va fi pedepsit la facultate – a se citi, dacă i se va mai elibera diploma – de pe urma bătăii încasate și a interviului pe care mi-l acordase. I-am spus că într-o asemenea situație vom reveni, cu un nou articol, dar nu consider că e cazul, Universitatea de Arte și Design nefiind implicată în scandal. În consecință, am refuzat orice contact suplimentar cu doamna, ofensat de tratamentul la care fusesem supus cu un minut mai inainte, așa că i-am întors spatele și am sfătuit-o să citească materialul pe care-l voi publica foarte curând în publicația Gazeta de Cluj.