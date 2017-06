Judecatorii si Asociatia Magistratilor din Romania au facut plangere pentru arhiva SIPA

Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR) si Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) au transmis pe data de 12 iunie 2017 o plangere prealabila Premierului Sorin Grindeanu prin care i-au solicitat revocarea in parte a Hotararii de Guvern 410/2017, privind “unele masuri referitoare la arhiva fostei Directii Generale de Protectie si Anticoruptie”, avand in vedere faptul ca Hotararea a fost adoptata prin incalcarea legii.Cele două asociații anunță că după această plângere va urma chemarea în judecată a Guvernului României.”Astfel, Hotararea adoptata de Guvern a incalcat normele ce reglementeaza transparenta decizionala cuprinse in Legea 52/2003, republicata, in conditiile in care continutul acestei Hotarari, ce difera in mod fundamental de proiectul de hotarare din 2016, nu a fost adus la cunostinta publicului.Legea 52/2003 prevede ca autoritatea ce elaboreaza actele normative, in cazul de fata Ministerul Justitiei, avea obligatia de a supune spre dezbatere publica si avizare “textul complet al proiectului actului respectiv“, lucru pe care ministrul justitiei Tudorel Toader nu l-a facut.

Proiectul de act normativ privind arhiva SIPA din 2016, initiat de ministrul justitiei de la aceea vreme Raluca Pruna, “are un continut fundamental diferit de cel al Hotararii de Guvern 410/2017, a carui revocare in parte o cerem, astfel incat nu se poate sustine ca dezbaterea publica a unui proiect de hotarare din 2016 ar avea efecte asupra unei Hotarari de Guvern adoptate la aproape un an de la proiectul initial si cu un continut fundamental diferit”, s-a aratat in plangere.

De asemenea, aceasta Hotarare de Guvern nu are avizul Consiliului Superior al Magistraturii si al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, avize necesare pentru adoptarea unui astfel de act normativ ce priveste independenta justitiei, pe de-o parte, si produsul activitatii unui serviciu secret ce a facut parte din securitatea nationala, pe de alta parte.

Mai mult, in plangerea prealabila s-a mai aratat ca Hotararea in cauza a fost emisa de Guvernul Grindeanu prin “exces de putere”.

Hotararea de Guvern 410/2017 incalca dreptul la viata privata al cetatenilor urmariti de fostul serviciu secret, nu are o expunere de motive clara fata de situatia inventarierilor anterioare si este lipsita de claritate, nefiind prevazute, printre altele, limitele in care functioneaza comisia de reinventariere a arhivei SIPA, garantiile oferite etc.

Faptul ca adoptarea acestei Hotarari vine inainte de a se fi stabilit ce au facut comisiile anterioare de inventariere va impiedica anchetarea ilegalitatilor comise cu privire la arhiva SIPA, relevate de rapoartele declasificate, se mai arata in plangere.

Nu in ultimul rand, faptul ca din comisia de inventariere nu vor face parte magistrati constituie un motiv just pentru “ca opinia publica sa speculeze ca in cele 5 luni in care doar reprezentanti ai puterii executive vor avea acces la dosarele respective, acestia le pot «peria», ii pot proteja pe unii magistrati sau pot selecta unele dosare ce vor putea fi folosite impotriva altor magistrati”.

“La modul cum este conceputa aceasta Hotarare de Guvern, initiata de ministrul justitiei Tudorel Toader si adoptata de Guvernul Grindeanu, magistratii si opinia publica nu doar ca nu vor afla informatorii SIPA din randul magistratilor, dar se vor naste noi suspiciuni ca liderii actualei majoritati parlamentare doresc folosirea arhivei SIPA in interese personale“, a spus judecator Dana Girbovan, presedinte UNJR.

Amintim ca din comisia de reinventariere a arhivei SIPA vor face parte doua persoane de la Secretariatul General al Guvernului, doua de la Ministerul Justitei si una de la Administratia Nationala a Penitenciarelor, insa nici un magistrat.

Plangerea prealabila este un pas procedural premergator chemarii in judecata a Guvernului Romaniei.”, anunță cele două asociații ale magistraților.