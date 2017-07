Augustin Lazăr solicitat pentru dizolvarea PSD-ului (Document)

Convinsă că PSD a acţionat şi acţionează împotriva statului de drept şi a intereselor românilor, Monica Constantin, una dintre protestatarele #rezist din Piaţa Victoriei, i-a solicitat oficial procurorului general Augustin Lazăr să înceapă procedurile pentru dizolvarea partidului condus de Liviu Dragnea, arată cei de la Epoch Times.

În sprijinul solicitări sale, protestatara invocă articolul 44 din Constituţie care, la aliniatul 2 prevede că „partidele sau organizaţiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranităţii, a integrităţii sau a independenţei României sunt neconstituţionale.” Ori, potrivit protestatarei, exact în această situaţie se găseşte PSD care are drept prioritate schimbarea legislaţiei, pentru a dezincrimina abuzul în serviciu şi pentru a-şi graţia corupţii, demersuri ce contravin principiilor statului de drept.

De asemenea, protestatara invocă şi legea partidelor care prevede că „dacă un partid sau o organizaţie militează împotriva principiilor statului de drept el poate fi dizolvat pe cale judecătorească.”

Nu în ultimul rând, Monica Constantin reaminteşte că PSD una a promis în campania electorală, şi alta a făcut odată alegerile câstigate. Mai exact, a dat OUG 13 şi a acţionat constant în direcţia dezincriminării abuzului în serviciu.

Cererea Monicăi Constantin a fost depusă în data de 21. 06. 2017 la Parchetul General, care şi-a declinat competenţa în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

De ce acest demers?

Întrebată ce a determinat-o să se adreseze procurorului general, Monica răspunde:

Monica Constantin (Facebook)

„Încă de la începutul protestelor prilejuite de OUG 13 ies aproape zilnic în Piaţa Victoriei pentru a apăra statul de drept şi valorile morale, aflate într-un pericol fără precedent. Problema este că au trecut mai multe luni de proteste fără ca cineva dintre specialiştii în drept constituţional şi administrativ să se autosesizeze vis-a-vis de derapajele puterii.

În ultima vreme am avut de rezolvat diverse speţe cu instituţiile statului şi am realizat din nou că, din cauza sistemului ticăloşit, se ajunge invariabil la situaţia în care cetăţeanul trebuie să insiste ca funcţionarul (plătit chiar din taxele lui) să îşi facă treaba, ba, mai mult, să îi explice şi cum să o facă. Aşa mi-a venit ideea să fac această sesizare adresată procurorului general, să îi amintesc (cât m-am priceput eu de punctual) că are în mâna sabia legii, că poate face ceva foarte corect pentru această ţară.

Refuz să accept că gaşca aceasta de infractori a acaparat absolut toate instituţiile şi a corupt toate persoanele. Am încredere în procurorul general şi în şefa DNA. Se pare că, totuşi, demersul meu trebuia îndreptat către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Încă nu am reuşit să iau legătura cu cei de acolo, dar sunt optimistă. Cred că mai există români corecţi, inclusiv în instituţiile statului, chiar dacă sunt minoritari. Şi sper să reuşească să facă ceva pe cale legală, până nu se schimbă legislaţia…„, a declarat Monica Constantin pentru Epoch Times.

Scrisoarea adresată de Monica Constantin lui Augustin Lazăr (Epoch Times)