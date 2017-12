Autorul accidentului mortal ar fi șeful SRI Prahova

O femeie a fost ucisa, luni seara 18 decembrie 2017, dupa ce un sofer care se urcase baut la volan a dat cu masina peste ea. Autorul accidentului ar fi colonelul Silviu Deatcu, seful SRI Prahova, scrie Lumea Justiției.

Silviu Deatcu și-ar fi dat demisia din funcție, anunță Antena 3.

Aseara, seful SRI Prahova a accidentat mortal o tanara, care traversa regulamentar. Seful SRI Prahova era sub influenta alcoolului. Nicio stire nu spune numele soferului, nici nu difuzeaza vreo imagine cu chipul lui, daca vorbea coerent, daca putea merge drept, cum sufla in etilotest samd. Niciun ziarist nu a apucat sa-l intrebe daca ii pare rau sau daca e vinovat, conform „uzantelor”. Sa inteleg ca in cazul lui se respecta Directiva prezumtiei de nevinovatie, inainte de a fi transpusa in legea romana? Sau doar sefii SRI beneficiaza de dreptul la imagine? Nu va e, ma, rusine?, a comentat pe facebook jurnalista Narcisa Iorga.

Seful SRI Prahova a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicand o alcoolemie de 0,43 la mie in aerul expirat. Deatcu se deplasa dispre Ploiesti spre Bucuresti, iar, potrivit surselor Lumeajustitiei.ro, colonelul SRI conducea un autoturism ce ar apartine Serviciului si s-ar fi intors de la un chef din Ploiesti.

In urma accidentului, Parchetul Militar a deschis dosar de ucidere din culpa, dar ofiterul SRI a fost lasat in libertate, desi in alte cazul de acest gen, cu soferi bauti la volan care au omorat oameni, procurorii nu au ezitat sa dispuna masura retinerii. Evident, atunci nu era vorba despre inalti ofiteri SRI.

