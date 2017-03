Avocata Laura Vicol dezvăluie drama unui deținut împins la sinucidere

Avocata Laura Vicol face dezvăluiri cutremurătoare despre efectele abuzurilor din sistemul penitenciar: un deținut condamnat pentru tâlhărie, care mai avea de ispășit doar 7 luni din pedeapsă, și-a pus ștreangul de gât după ce nu a fost lăsat sa meargă la înmormântarea soției și a copilului, și ulterior la înmormântarea fratelui. Vicol a povestit, pe pagina sa de Facebook, cum a ajuns să se sinucidă un deținut de 36 de ani căruia i s-a respins o permisie de 24 de ore după ce și-a pierdut familia într-un accident auto.

Povestea este cu adevarat cutremurătoare, iar întreaga drama s-a petrecut fix în zilele în care zeci de mii de oameni își strigau ura față de oamenii din penitenciare, în contextul protestelor legate de legea grațierii. Evident însă că nimeni nu va ieși în strada pentru a-și arăta revolta față de autoritățile care au făcut posibila o asemenea dramă, scrie luju.ro.

Pe de altă parte, trebuie spus că potrivit Legii 254/2013 privind executarea pedepselor, permisiunea de a ieși din penitenciar poate fi acordată, printre altele, pentru ”participarea persoanei condamnate la înhumarea soțului sau soției, unui copil, părinte, frate sau soră ori bunic sau bunică”.

Iată postarea avocatei Laura Vicol:

”Pentru toti deontologii, pentru toti tinerii frumosi si liberi si in general pentru toti astia care latrati ca puscariasii nu sunt oameni privati doar de dreptul la libertate ci ar trebui omorati cu pietre in piata publica, va spun ce s-a intamplat intr-un penitenciar din Romania in 2017.

Il chema Bujor si avea 36 de ani. Condamnat pentru talharie, executase 7 ani si mai avea 7 luni de detentie, de 4 ori refuzat in comisia de liberare conditionata. Acum 3 saptamani i-au murit sotia si copilul in accident ingrozitor de masina, mutilati, au fost dusi la groapa fara sa i se permita sa asiste la inmormantare. La o saptamana dupa i-a murit si fratele, i s-a refuzat o permisie de 24h sa planga la 3 cruci.

Joi s-a spanzurat, a crezut ca asta e singura varianta in care poate sa-i mai intalneasca.

Cu siguranta voi o veti duce mai bine, facturile vi se vor plati singure si vara va veni mai repede pentru voi.

Sunteti toti niste morti vii, fara pic de umanitate, fara suflet…

As mai scrie, dar ma duc sa-mi tin copiii in brate si sa ma rog la Dumnezeu sa va lumineze mintea!”.

REACŢIA ANP

Oficiali din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP) au declarat, pentru Evenimentul zilei, că, la Penitenciarul Rahova se ştia doar despre decesul fratelui deţinutului care s-a spânzurat, însă nu a putut fi eliberat condiţionat deoarece nu a prezentat dovada că acesta este mort, adică un certificat de deces. „Nu suntem inumani, însă, în lipsa unui act doveditor, comisia nu poate aproba niciunui deţinut eliberarea condiţionată”, au precizat aceleaşi surse.