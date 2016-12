Avocatul clujean, Radu Chiriță despre doctoratul șefei DNA: ”Doamna Kovesi nu a adus nimic original”

Povestea presupusului plagiat comis de Laura Codruţa Kovesi s-a sfârşit joi, 8 decembrie, cu verdictul dat de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU): 20 de pagini cu probleme, din cele 444 ale tezei, însă titlul de doctor nu trebuie retras. Pentru că decizia a stârnit nedumerire, iar raportul oficial va fi publicat abia zilele următoare, stiripesurse.ro a solicitat lămuriri avocatului Radu Chiriţă, doctor în drept, conferenţiar universitar la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.

Radu Chiriţă este unul dintre cei experţi care au analizat teza Laurei Codruţa Kovesi şi au formulat recomandarea de menţinere a titlului de doctor, coform stiripesurse.ro . Alături de acesta, din comisie au mai făcut parte prof. univ. dr. Vlad Constantinesco, de la Facultatea de Drept a Universităţii „Robert Schumann” din Strasbourg (Franţa) şi prof. univ. dr. Claudia Ghica-Lemarchad, de la Facultatea de Drept a Universităţii din Rennes 1 (Franţa).

Deşi consideră că ar fi incorect să se retragă titlul pentru paragrafele copiate în introduceri şi expuneri teoretice, Radu Chiriţă nu o menajează deloc pe şefa DNA. El susţine că teza este una foarte slabă, iar pentru acest lucru ar trebui sancţionaţi membrii comisiei care au acordat titlul de doctor. Pentru neregulile în redactarea tezei, Laura Codruţa Kovesi a fost totuşi sancţionată. Raportul experţilor va fi ataşat tezei de doctorat la Biblioteca Naţională, iar lucrarea nu va putea fi publicată. Toate aceste chestiuni se regăsesc, potrivit avocatului Chiriţă, în raportul oficial care urmează să fie făcut public de CNATDCU.

Reporter: – După aflarea verdictului, au apărut reacţii diverse. Unii o apără că doamna Kovesi, unii se miră de acest concept de mini-plagiat care totuşi e ok.

Radu Chiriţă: – Nu e ok. Când o să vedeţi raportul, o să constataţi. Cel puţin din punctul meu de vedere, raportul e relativ dur. Cu siguranţă, nu va fi plăcut pentru autorul tezei. Între altele, am propus ca raportul întocmit să fie ataşat la teza de la Biblioteca Naţională, pentru ca cine citeşte să citească şi raportul. Ideea e una relativ simplă: sunt pasaje care, din punctul nostru de vedere, au fost plagiate. Însă pasajele respective sunt lipsite de importanţă în contextul tezei respective. Sunt introduceri şi nişte lucruri generale. Să încerc să explic într-o formă mai puţin ştiinţifică. Plagiatul e o formă de a fura ideile altuia, de a ţi le însuşi, dar nu tot ce spunem noi sau scriem noi sunt ideile noastre. Sincer, nu înţeleg de ce nu a citat acolo unde a luat. Nu afecta cu nimic teza. Din contră, o îmbogăţea la capitolul bibliografie. Analiza pe care am făcut-o nu a fost atât cantitativă, deşi văd că se insistă pe cantitate, cât calitativă. Ne-am uitat ce s-a luat. Ştiţi cum e? Una e să scrii o carte şi să prezinţi teoria relativităţii fără să-l citezi pe Einstein, alta e să copiezi o introducere. Introducerea e o barbologie de asta generală. E exagerat să vii să spui că lucrarea e plagiat. Concluzia la care am ajuns este că, dacă am cataloga-o ca fiind plagiat şi am propune retragerea titlului de doctor pentru că s-au copiat nişte pasaje absolut irelevante din punct de vedere ştiinţific, ar fi o sancţiune exagerată. O sancţiune proporţională ar fi mai degrabă publicarea raportului pe care l-am făcut şi ataşarea raportului la lucrare acolo unde este disponibilă. Am mai propus interzicerea publicării tezei în forma în care este acum. Am considerat că aceste sancţiuni sunt mai apropiate de ceea ce s-a întâmplat, de nerespectarea standarelor academice în redactarea tezei.

Reporter: – Deci teza nu mai poate fi publicată de acum înainte?

Radu Chiriţă: – Noi am propus. Nu e o măsură prevăzută de lege. E mai degrabă o recomandare sau o atenţionare publică. Până la urmă, nimeni nu poate interzice unei edituri să publice o carte dacă vrea să o publice.

Reporter: – Reformulând, ceea ce spuneţi este că partea de cercetare ştiinţifică, esenţa lucrării este originală, dar în anumite părţi introductive, necesare dar nu esenţiale, au existat probleme?

Radu Chiriţă: – Cam asta a fost concluzia. În sesizare au existat şi multe elemente care nu erau plagiat. Texte de lege şi altele. Au rămas pasajele în care s-a constatat existenţa plagiatului, dar am considerat că nu afectează originalitatea de ansamblu a tezei.

Reporter: – Am înţeles de la alte persoane, specialişti ca să spun aşa, că dreptul este totuşi un domeniu limitat din punct de vedere al inovaţiei ştiinţifice. Adică se interpretează nişte legi, câte lucruri noi se pot spune?

Radu Chiriţă: – Poţi să aduci unele inovaţii. Doamna Kovesi nu a adus nimic original. Când veţi citi raportul, veţi vedea că atât eu, cât şi colegii din comisie am constat că lucrarea este foarte slabă din punct de vedere calitativ. Doar că asta nu se sancţionează. Sau o astfel de sancţiune ar trebui acordată comisiei care a acordat titlul de doctor. Simplul fapt că teza e subţire din punct de vedere ştiinţific, pe legislaţia pe care o avem acum, nu poate să conducă la retragerea titlului. Şi, până la urmă, este o părere subiectivă dacă teza e subţine sau nu. Mie mi s-a părut foarte subţire. Poate altora li se pare genială. Suntem oameni şi privim lucrurile diferit. Din punct de vedere al copiatului sau al însuşirii de idei de la alţii, repet: s-a întâmplat în anumite pasaje, dar nu erau din nucleul tezei sau din partea centrală. Erau nişte chestii de introduceri şi prezentări foarte teoretice care puteau şi să lipsească fără să afecteze. Eu, sincer să fiu, nu reuşesc să găsesc un mobil pentru care a făcut chestia asta. Dacă era vorba de o idee originală, pot să înţeleg un mobil pentru care o furi. Dar când furi ceva în introducere, nu pot să înţeleg de ce.

