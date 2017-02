Bărbat de 68 de ani, „răspândac” în satul Gheorghieni – distrus în bătaie de un nepot pentru vorbele sale!

Czako Ştefan este un şofer pensionat de la Fabrica de Tricotaje „Someşul” care trăieşte în localitatea clujeană Gheorghieni, comuna Feleacu. Şade, privind în gol, pe o banchetă din faţa cabinetului de consultaţii al I.M.L. Cluj. Are capul prins într-un guler cervical şi, întrebat, se întoarce cu întreg trupul ca să-mi vorbească. Mărturiseşte, într-o limbă română aproximativă, că – locuind lângă casa unui nepot cu care se află în duşmănie – a surprins discuţii aprinse din casă, pe care le-a „difuzat” apoi în sat. Iar rezultatul n-a întârziat să apară: sâmbăta trecută, nepotul, supărat şi beat l-a făcut KO în faţa crâşmei din localitate, dintr-un singur pumn.

Czako mărturiseşte că în casa respectivă se petrec tot felul de lucruri ciudate, pe care s-a grăbit să le facă „publice” prin sat. Poveştile bărbatului, ajunse la urechile nepotului său Martin l-au supărat, se pare atât de tare pe acesta încât nepotul l-a pândit, sâmbătă seară, pe când bătrânul ieşea din crâşmă. Acolo i-a ars un pumn în plină figură – iar omul s-a prăbuşit la pământ şi s-a lovit cu ceafa de caldarâm. „După ce-am căzut a venit la faţa locului poliţia şi salvarea şi am fost transportat la Urgenţă, la Cluj, iar medicii m-au reţinut acolo până a doua zi fiindcă mă simţeam foarte rău. Şi acum mă simt la fel, am ameţeli şi mă doare ceafa până şi când mănânc. Omul e tânăr, are 120 de kile, vă daţi seama ce putere are – iar lovitura lui m-a făcut praf”. Curând bătrânul este poftit în cabinetul de consultaţii al I.M.L. Cluj însă pentru că medicii de la U.P.U. nu pomeniseră decât de „suspiciune de leziune cervicală”, aceştia l-au trimis pe bătrân la un medic specialist, care să certifice cu exactitate ceea ce pentru cei de la U.P.U. era doar o „suspiciune”.

Intrigaţi, dăm o fugă până-n satul Gheorghieni, comuna Feleacu, la o aruncătură de băţ de Cluj-Napoca, pentru a afla mobilul agresiunii la adresa bătrânului. La barul din centru, gurile sunt pecetluite: nimeni n-a văzut nimic, fiindcă incidentul a avut loc noaptea, în afara localului. Dl. Martin, presupusul agresor, apare şi el la poartă, fluierând vesel şi jurându-se că nici nu l-a atins pe bătrân, ba, dimpotrivă, afirmă că respectivul – beat mort fiind – a căzut şi s-a lovit la ceafă. Recunoaşte, totuşi, că l-a ameninţat în numeroase rânduri cu bătaia dar încă n-a făcut-o, deşi bătrânul guraliv merita acest lucru.

Cât despre Czako Ştefan, în dimineaţa zilei de joi, 23 februarie acesta se afla în propria locuinţă din Gheorghieni, aşteptându-i pe poliţişti să-l viziteze. Iar oamenii legii, deşi s-au sesizat din oficiu îl aşteptau totuşi pe bătrânel să se prezinte la Postul de Poliţie Feleacu pentru a depune plângere penală împotriva nepotului agresiv dar, se pare, din cauza sănătăţii sale precare Czako n-a făcut-o deocamdată.

Toth Martin

“Poliţiştii s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, faptă prevăzută de Codul penal. În fapt, un bărbat, de 68 de ani, din localitatea Gheorghieni, ar fi fost agresat un alt bărbat, în urma unei dispute verbale. Cercetările continuă pentru lămurirea tuturor aspectelor şi luarea măsurilor legale”, a declarat pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj.