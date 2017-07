Basescu mai lanseaza un atac la adresa lui Kovesi

Traian Băsescu a făcut dezvăluiri incredibile despre situaţia creată de Laura Codruţa Kovesi în cadrul DNA după ce a fost numită prima dată în fruntea instituţiei. Fostul preşedinte susţine că procurori importanţi din cadrul DNA au fost împotriva numirii ei.

„Stiti ce mi se pare mie relevant? Codruta Kovesi a intrat, cand am numit-o eu, intr-o criza. (…) Au fost procurori importanti in DNA care au fost impotriva numirii ei. Stiu feedbackul din acea vreme. Spuneau ca nu stie carte. Asta era parerea procurorilor de elita DNA. Spuneau ca nu stie carte, ca e brutala. A gestionat aceasta criza de inceput venind cu un grup de procurori loiali ei in conducere. A gestionat-o in forta cu Iacob,cu toata echipa care face dosarele la ordin, iar acest lucru nu putea sa ramana la nesfarsit fara efecte. Bresa s-a creat cu DNA Ploiesti, care a pus reflectorul pe lucruri in neregula din interiorul DNA si atunci au prins curaj si cei de la Bucuresti. Oameni care s-au saturat sa execute. (…) Cred ca cel mai grav lucru care a starnit revolta procurorilor a fost faptul ca a primit o prelungire de mandat, toti se asteptau sa nu o primeasca, in conditiile in care toti am inteles ca actiunile sefei DNA erau pentru construirea propriului postament.”, a spus Traian Băsescu la ROMÂNIA TV.