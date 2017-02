Bătăi ca-n filme în discotecile clujene „After Eight”, NOA şi „Byblos”!

Discotecile clujene par a fi scăpate de către autorităţi de sub control în urma unui val de violenţe fără precedent ce s-a abătut în ultima perioadă, mai precis în weekend-ul trecut. Astfel, după cele două zile de odihnă nu mai puţin de trei clienţi ai unor localuri şi doi bodyguarzi s-au prezentat, bătuţi-măr, la I.M.L. Cluj! Cluburile din municipiul Cluj-Napoca unde s-au petrecut asemenea evenimente au fost: „After Eight”, „Byblos” şi NOA. La Huedin, însă, a avut loc un incident inedit: un om de ordine a încasat o bătaie chiar în faţa casei sale, după ce a fost urmărit de nişte tineri recalcitranţi care fuseseră daţi afară de el dintr-o discotecă din comuna Izvorul Crişului!

De groază: medicii, obligaţi să anunţe bătuţii, nu şi drogaţii….

Hotărât lucru, studiul unui portal imobiliar care statuează Clujul drept al treilea oraş din punctul de vedere al siguranţei din România – după Oradea şi Braşov – pare o un slogan creat doar pentru a se vinde mai bine locuinţele. Dimpotrivă, situaţia Clujului – din punctul de vedere al unui reporter „de teren” – văzută de la „firul ierbii”, nu de la „înălţimea” unor sondaje, se arată de-a dreptul înfricoşătoare şi dezolantă: a ieşi în miez de noapte, într-un club al „oraşului de 5 stele” reprezintă deja o adevărată aventură şi totodată un gest ce frizează inconştienţa. De pildă, sosirile, în serie, la U.P.U. Cluj-Napoca, ale tinerilor bătuţi prin cluburile de pe „Piezişă”, de la „Janis”, de la „Byblos” şi alte cluburi de „ţigănii” nu mai reprezintă o surpriză pentru medicii şi asistenţii de la Urgenţă… Doar întrebaţi-i şi-o să vă spună ei care e de fapt „faţa” reală a Clujului. Violenţă, droguri – şi tot restul, cât încape! Apropos! Ştiaţi că legea stipulează ca personalul de la urgenţă să anunţe imediat poliţia în momentul când apare un ins bătut la U.P.U. – şi-n schimb nu stipulează să o anunţe şi-n cazul celor aduşi sub influenţa drogurilor sau a unor substanţe halucinogene? Pe cine protejează statul român? Nu cumva chiar pe dealerii de droguri, camuflaţi în zonele „rarefiate” ale puterilor aşa-zis succesive? Asta în cazul în care nu vorbim de tâlhării sau agresiuni în plină zi, în chiar centrul oraşului – că de zonele periferice, ce să mai vorbim! Şi, e de notorietate pe reţelele de socializare cazul unei tinere, psiholog de profesie, din Alba Iulia care aflată în vizită în cartierul clujean Abator s-a trezit deposedată de tot ce avea asupra sa. Chiar ea mărturiseşte într-o postare păţania incredibilă prin care atrecut:

„Recent am trecut printr-o experienţă puţin plăcută. Cluj, zona aproape de piaţa Abator (spre Mărăşti), vreo cinci băieţi ( cam 20-30 de ani aveau) m-au jefuit şi mi-au furat de la laptop, telefon. etc (tot bagajul). S-a întâmplat totul rapid, aproape nu mi-am dat seama şi după, am rămas fără o grămadă de muncă, s-a dus naibii odată cu lucrurile mele.” Dar, nu-i nimic, conform unor cercetări neghioabe, ne autoamăgim pompos că, într-un clasament al siguranţei cetăţenilor, municipiul Cluj-Napoca se află pe locul trei în România.

Tânăr de 19 ani, stâlcit în bătaie la „After Eight”, de doi străini

Andrei este un tânăr înalt şi inteligent, student la o facultate clujeană de vârf. Povesteşte – însoţit fiind de tatăl său, pe coridoarele I.M.L. Cluj – că a făcut greşeala să frecventeze, împreună cu nişte prieteni, săptămâna trecută, în noaptea de vineri spre sâmbătă, barul „After Eight” de pe strada Brassai. A rămas de pe urma „vizitei” cu o echimoză de toată frumuseţea, la arcada dreaptă, „procurată” culmea, de la doi cetăţeni străini care l-au atacat sâmbătă dimineaţa, la „spartul târgului”, în exteriorul discotecii. Şi, totul după ce a avut cu ei o mică dispută verbală. „Când să plecăm acasă, pe la orele patru dimineaţa am mers la garderobă să ne luăm gecile. La un moment dat patru cetăţeni străini, tineri şi ei, au intrat peste rând iar noi i-am întrebat, în engleză, de ce fac lucrul acesta. La care au cam înţeles ce am vrut să le spunem, au cedat, după care ne-am luat fiecare hainele şi am ieşit din club. Însă chiar la intrare m-am trezit – eu și prietenul care ne însoţea – pur şi simplu atacat de către cei patru. Am avut noroc cu fetele din grupul nostru că au alertat bodyguarzii clubului, iar aceştia au anunţat la rândul lor poliţia. Din fericire oamenii de ordine au reuşit să-i imobilizeze pe cei patru până la venirea poliţiştilor. Acum m-am prezentat la I.M.L. pentru a fi consultat, fiindcă sunt nevoit să fac plângere penală împotriva celor doi care m-au atacat. Ochiul mi-este închis, pur şi simplu, am de citit pentru examene şi fac lucrul respectiv cu mare greutate – pe lângă suferinţele pe care le îndur. Şi, culmea, indivizii nu aveau nici măcar acte la ei, aşa că a fost nevoie să-i ducă poliţiştii la secţie – şi apoi acasă, ca să şi le găsească – fiindcă nu prea doreau să li se afle identitatea. Eu sper, oricum, să nu fie nişte turişti trecători doar prin oraş – căci trebuie neapărat să suporte consecinţele pentru fapta lor”, povesteşte tânărul. Andrei este poftit curând în cabinetul de consultaţii, de unde se întoarce cu un certificat în care i-au fost recomandate între 10 şi 12 zile de îngrijiri medicale.

“La nivelul Secţiei 1 Poliţie a fost depusă o plângere de către un tânăr prin care a reclamat faptul că, în data de 11 februarie a.c., în jurul orei 04:30, a fost agresat de doi bărbati în zona unui local public de pe strada Brassai Sámuel, din Cluj-Napoca. Cei doi au fost conduşi la sediul unităţii de poliţie de către agenţii de pază ai localului, fiind dispusă o sancţiune contravenţională. Cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe”, ne-a declarat, referindu-se la acest caz, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj.

„Byblos”, clubul de lăutari celebru prin bătăile sale

Despre bătăile de pomină din interiorul şi exteriorul clubului „Byblos”, de pe strada Petofi Sandor, autorul acestor rânduri a mai scris în câteva rânduri. Reiau un incident din luna octombrie a anului trecut, relatat în paginile publicaţiei noastre: „În dimineaţa zilei de 10 octombrie, în jurul orei 3.30, Joska, poreclit „Mengele”, posesorul unui autoturism BMW X5 i-a scos, din pumni, dinţii unui tânăr în vârstă de 25 de ani, la renumitul local de manele Byblos, situat în plin centrul municipiului. Motivul: lui „Mengele” pur şi simplu nu i-a plăcut faţa tânărului. Reamintim faptul că duminica trecută – în faţa aceluiaşi local – doi taximetrişti au fost bătuţi crunt, cu pumnii şi cu o crosă de golf tot de către posesorul unui autoturism BMW X5 şi un prieten al său, însă poliţia nu poate confirma deocamdată că unul dintre autori ar fi acelaşi “Mengele”. În ziua respectivă, cei doi inşi cu BMW-ul, recalcitranţi, blocaseră cu automobilul lor strada Petofi Sandor din Cluj Napoca şi se certau între ei în apropierea clubului de manele „Byblos”, astfel că se formase o coloană substanţială de maşini. Unul dintre taximetrişti – fost luptător de arte marţiale – care a intervenit politicos ca să-i roage pe cei doi să lase liberă strada a fost surprins de atacul pe la spate al unuia dintre cocalari, astfel că s-a trezit pur şi simplu cu buza rănită şi un dinte lipsă. Celălalt taximetrist – fost boxer la rândul său – a refuzat să facă uz de forţă, preferând să încaseze mai multe lovituri de crosă de golf, în zona picioarelor, din partea altui chefliu din gaşca de cocalari”. De această dată, victima din „Byblos” a fost Zoli, un clujean în vârstă de 23 de ani, care în dimineaţa zilei de duminică, 12 februarie a.c. se afla în local, unde participa la serbarea zilei de naştere a unei colege. Povesteşte acesta, marţi, 14 februarie, la I.M.L. Cluj: „Venisem doar pentru o jumătate de oră acolo şi mă aflam, practic pentru prima oară în „Byblos”. Şedeam la o masă de şase persoane şi la un moment dat am dat să ies ca să fumez, în stradă, o ţigară. Şi, în momentul când mă aflam chiar în uşă, m-am trezit făcut KO după un pumn încasat de la un necunoscut, care mi-l aplicase de la spate. Am aflat apoi că e vorba de un anume Marian, client fidel al localului, care are plăcerea nebună să lovească din senin oamenii, după ce a băut ceva. Apoi, văzând ce a făcut, a spălat rapid putina”. Arată că în continuare că la faţa locului şi-a făcut apariţia poliţia, el fiind fost transportat la U.P.U. unde medicii i-au acordat îngrijiri medicale. La I.M.L., după ce l-au consultat, legiştii i-au recomandat între opt şi nouă zile de îngrijiri medicale.

„Oricum, nu-l cruţ pe individ fiindcă am şi la această oră dureri mari şi pe deasupra mi-a distrus ochelarii de vedere, în valoare de 1.600 de lei. Nici nu ştiam de clubul ăsta am fost acolo pentru prima oară – şi de aceea probabil mi-am şi „furat-o”. Chiar în urmă cu câteva minute am vizionat şi filmarea de pe caseta camerei de supraveghere – şi totul s-a petrecut în faţa ei, apare limpede ce se petrece acolo – aşa că lucrurile vor fi extrem de clare şi pentru oamenii legii”, adaugă acesta, înainte de a părăsi sediul I.M.L. Cluj.

“La data de 13 februarie a.c., la nivelul Secţiei 2 Poliţie a fost depusă o plângere sub aspectul săvarşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, fapta prevăzută de Codul penal. Bărbatul reclamă faptul că, în noaptea de sâmbătă spre duminică, a fost agresat de o persoană, în faţa unui local public de pe strada Petofi Sandor, din municipiu. Poliţiştii continuă cercetările pentru lămurirea aspectelor sesizate şi luarea măsurilor legale”, a declarat purtătorul de cuvânt al I.P.J. Cluj.

NOA de pe Republicii – un adevărat „Cuib al îngerilor”

Bărbatul, însoţit de prietena lui intră în sediul I.M.L. Cluj pentru a fi consultat. Se mişcă greu, semn că a fost bine „atins”, fapt confirmat imediat de faptul că vorbeşte cu mare greutate, având fractură de maxilar. Are o ţinută impresionantă, de luptător, cu o figură destul de fioroasă. Nu reuşesc să-i aflu omului povestea deoarece – o fi un lucru trecut probabil pe fişa postului! – acesta păstrează cu cerbicie secretul locaţiei şi împrejurărilor în care s-a petrecut incidentul a cărei victimă a fost. Aflu doar că omul e bodyguard la un club clujean şi că lovitura a încasat-o în timpul serviciului, iar aceasta i-a produs multă suferinţă, fiind necesare zeci de zile de îngrijiri medicale de acum încolo. Apoi se retrage, la fel de tăcut cum a venit, sprijinit de iubita lui. Dar, incredibil, miercuri, la o zi după venirea sa la I.M.L. Cluj apare Paul, un tânăr client al discotecii NOA, uşor „şifonat” la faţă care, relatându-mi păţania sa devoalează şi povestea bodyguardului care se prezentase la I.M.L. în ziua precedentă. Povesteşte acesta: „Totul s-a întâmplat în dimineaţa zilei de duminică, după ce am intrat, împreună cu o prietenă să bem un „shot”. Era ora trei şi ne aflam în prima sală din club. Atunci au venit la noi nişte băieţi, luptători, din câte am înţeles, care mi-au zis să plec. Eu le-am spus doar că ne luăm o apă plată, după care ne retragem. Însă lucrul acesta nu le-a convenit deloc, aşa că unul dintre ei mi-a ars un pumn. Am tăcut, n-am ripostat şi am intrat împreună cu prietena în cea de-a treia sală a clubului, sperând să ies din raza lor vizuală. Din păcate, indivizii m-au urmărit din nou şi, curând, mi-am mai „furat” un pumn. Tot atunci, la câteva minute după mine – am aflat asta ceva mai târziu – că şi bodyguardul aflat la intrare a fost lovit rău de tot, prin surprindere, probabil tot de către cel care m-a lovit şi pe mine”. Paul este consultat curând de legiştii clujeni, care-i eliberează acestuia un certificat medico-legal cu patru zile de îngrijiri medicale. Mărturiseşte că va face imediat plângere penală împotriva făptaşului, la Secţia 6 de Poliţie. Cât despre bodyguard, până la închiderea ediţiei acesta n-a depus plângere la poliţie, preferând probabil o revanşă „privată” – pe care i-o va oferi făptaşului între patru ochi.

“La nivelul Secţiei 6 Poliţie a fost depusă o plângere penală prin care un tânăr a sesizat faptul că, în timp ce se afla într-un local public de pe strada Republicii, din Cluj-Napoca, în urma unei dispute verbale, a fost agresat fizic. În cauză s-a înregistrat dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, faptă prevazută de Codul penal”.

“I-am dat afară din discotecă, dar m-au urmărit şi m-au pocnit”!

Attila, un tânăr în vârstă de 27 de ani păşeşte, hotărât, în dimineaţa zilei de marţi,14 februarie, în incinta I.M.L. Cluj, pentru a fi examinat de către legişti. Are faţa tumefiată de la nişte lovituri – mărturiseşte el – încasate în dimineaţa zilei de duminică, din partea unor tineri, chiar în faţa casei sale din Huedin.

“Sâmbătă noapte am dat afară câţiva scandalagii din discoteca din localitatea Izvoru Crişului, acolo unde lucrez pe post de om de ordine. Însă, după ieşirea din tură am avut surpriza să mă trezesc cu ei în faţa casei mele, hotrâţi să se răzbune. Iar unul dintre ei – gardat îndeaproape de ceilalţi – mi-a ars pur şi simplu un pumn în faţă, ca răzbunare pentru că i-am dat afară din discotecă în seara precedentă”. Mărturiseşte în continuare că-i ştie bine pe tineri, iar aceştia i-au mai făcut probleme şi cu alte ocazii, aşa că nu-i va cruţa şi va depune plângere penală împoriva lor.

“La nivelul Poliţiei oraşului Huedin a fost depusă o plângere penală de către un bărbat care a reclamat faptul că, în timp ce se întorcea de la serviciu, a fost agresat de o persoană. Cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe”.