Bătaie în faţa staborului, într-un bar din Cluj-Napoca, declanşată de un bărbat nemulţumit de judecata ţigănească!

Gâlceavă neobişnuită în barul „La Neluţu” din zona Gării C.F. Cluj: un rrom de 43 de ani, care se lăudase peste tot că trăise cu o femeie măritată a iscat o bătaie, chiar în faţa “juraţilor ţigani” ai staborului, chemaţi să judece cazul. Acesta i-a rupt femeii hainele, de faţă cu toată lumea, şpreindu-l apoi pe socrul mare în ochi şi împărţind pumni în stânga şi-n dreapta. În schimb, în încleştare, s-a ales şi el cu mâna tăiată de la o cioburile unei sticle.

Mircea Rostaş, socrul femeii acuzate de adulter, este un rrom de modă veche, în vârstă de 70 de ani, din cartierul Dâmbu Rotund, care deplânge profund moravurile acestei lumi – dar şi cele la care au ajuns până rromii săi, altădată „puritani”. Ne salută cu familiaritate, deoarece îl mai întâlnisem pe coridoarele I.M.L. Cluj în urmă cu câteva luni, când fusese protagonistul unei întâmplări cu adevărat miraculoase: atunci pălăria lui ţeapănă, uriaşă, de fetru – caracteristică „gaborilor” – l-a salvat de la o moarte sigură după ce patronul unui magazin din cartier i-a trântit o casetă de bere în cap. Acum acesta s-a prezentat din nou la I.M.L., însoţit de soţie şi unul din băieţii săi, pentru a-şi scoate certificat medico-legal după ce fusese şpreiat în ochi într-un local din zona Gării C.F. La început, împrejurările în care a avut loc agresiunea m-au lăsat indiferent – astfel de incidente în lumea rromilor fiind deja un lucru banal – însă curiozitatea mi-a a fost stârnită în momentul când am auzit vorbindu-se că totul s-a petrecut în timpul unei „şedinţe de judecată” a staborului – renumita instanţă neoficială a rromilor, paralelă cu cea de stat. Oftând în răstimpuri, bărbatul arată că suferă profund din cauza vorbelor scoase fiului şi norei sale, de către un nepot – pe care l-a sprijinit în nenumărate rânduri şi din cauza căruia a încasat până şi lada aceea de bere în cap. Apoi descrie împrejurările în care s-a desfăşurat întreaga tărăşenie: “Liviu ăsta e orfan şi de mic s-a ocupat numai de furtişaguri şi de fărădelegi. L-am tot protejat, însă de la o vreme se lăuda prin ţigănime, în gura mare, ce-a făcut cu nora mea – femeie serioasă, cu doi copii. Eu l-am chemat şi i-am spus să-şi vadă de treabă, dar el insista că totul s-a petrecut aşa cum spune el. Aşa că am convocat staborul – compus din vreo 15 judecători din rândul etniei, bătrâni înţelepţi din Huedin, Turda, Gherla şi Cluj – ca să judece situaţia. Tot ei urmau să ia o decizie dacă să-l excludă sau nu pe Liviu din comunitate, mai ales că noră-mea se jura pe icoane că Liviu nici măcar n-a atins-o vreodată şi că e dispusă să-şi întărească jurământul şi în biserică”. Ca urmare, pe 16 noiembrie, staborul s-a întrunit într-un bar din proximitatea Gării C.F. unde au urmat discuţii furtunoase, cu toate părţile prezente la judecată. Adaugă Mircea Rostaş: “După ce l-au luat la întrebări pe Liviu şi pe noră-mea staborul şi-a dat seama că Liviu minte de îngheaţă apele, l-a certat cu asprime şi a dat verdictul în favoarea noastră. Nemulţumit de verdict, acesta a plecat şi ne-a aşteptat în stradă – iar când am ieşit ne-a atacat: pe noră a bătut-o şi dezbrăcat-o de la mijloc în sus, rupându-i hainele de pe ea, iar pe mine m-a şpreiat în ochi. Apoi, pentru că şi-a dat seama că a întins coarda şi că treaba e deja serioasă şi-a tăiat singur degetul cu o sticlă spartă de el, ca să declare la poliţie că noi l-am înjunghiat”.

Curând, după ce iese din cabinetul de consultaţii, arată că pentru spray-ul în ochi va apela zilele următoare şi la judecata oficială – cea de stat – şi-l va da în judecată pe nepotul nerecunoscător. Hotărât să apere în faţa tuturor onoarea fiului şi norei sale până la capăt, chiar dacă Liviu îi cere acum o despăgubire de 100.000 de euro, pe baza unui certificat medico-legal.