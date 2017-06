Bătaie generală şi acuze de tentative de viol între două familii din localitatea clujeană Feldioara

Cabinetul de consultaţii al I.M.L. Cluj a fost asaltat săptămâna trecută, de membrii a două familii rivale, înrudite – Szekely şi Burean – din localitatea Feldioara, comuna Cătina. A fostvorba de o dispută încâlcită şi veche pentru nişte terenuri pe care pasc oile celor două familii, dar şi de o bătaie cu furci şi bâte care a izbucnit între aceştia, joi, 15 iunie, în plin câmp. Însă acuzele dintre ei se referă şi la o tentativă de viol a lui Gyuri Burean – 60 de ani,asupra Rozaliei Szekely dar şi a fiului acestuia, Balas – 27,asupra fiicei de 15 ani a Rozaliei, Erika.

Cele două tabere rivale evită cu dibăcie întâlnirea la cabinetul de consultaţii al I.M.L.Cluj, aşa că familia Szekely, masată în curtea instituţiei aşteaptă ca Burean Gyuri şi Burean Balas să-şi termine treaba. Sunt abordat, pentru început, de Szekely Janos, un bărbat în vârstă de 44 de ani, cu faţa „ciupită” – nu de vărsat, ci de înţepături de furcă. Mărturiseşte acesta: „Joi, patru persoane din familia Bărean au intrat pe terenurile noastre. Noi le-am zis să plece, erau cu oile şi ne distrugeau păşunea. Erau pregătiţi de bătaie şi cu ceva timp în urmă au atacat-o pe Erika, de 15 ani şi pe mama ei, Rozalia ca să le batjocorească. Apoi, când am intervenit să le salvăm am încasat o bătaie cu bâte şi furci, după cum vedeţi şi pe faţa mea”. Următoarele „interviuri” le iau în continuare celor din tabăra adversă, Bărean – tatăl şi fiul.Mărturiseşte Gyuri Burean: „Mi-o furat 650 de oi, şi acolo, la faţa locului o fost Szekely Francisc, apoi fratele lui, proaspăt scăpat din puşcărie, soţia lui Rozalia şi feciorul Imre. Am ajuns pe locul nostru şi ei ne-or atacat şi ne-or luat oile, ca să le vândă”. Intervine fiul lui Balas, mult mai coerent decât tatăl său, arătându-mi mâna umflată de la o înţepătură de furcă: „Au venit cu furci pe proprietatea noastră – şi cu oile alături – apoi le-au amestecat cu ale noastre şi le-au dus. Săptămâna trecută făcuseră la fel, le-am recuperat de la ei doar sâmbătă, însă sterpe fiindcă nu le-au muls între timp şi cu 26 mai puţine la număr”. Referindu-se la incidentul de joi, arată că e liniştit fiindcă deţine doi martori independenţi de familie care au văzut cum s-a desfăşurat întreaga tărăşenie. „De altfel, în bătaia care s-a pornit între noi, eu am fost înţepat cel mai grav şi se poate verifica faptul că a venit ambulanţa chiar acolo, pe câmp şi m-a dus la spital, în timp ce ei au avut doar răni uşoare”, adaugă tânărul. Cât despre mult trâmbiţatul viol, ei spun că e o fantasmă a familiei Szekely. Ies în curte şi o abordez pe Erika, fata de 15 ani a familiei, care mărturiseşte, fără să clipească, sub privirile membrilor familiei: „Eram cu oile, singură, pe câmp şi mama şi unchiul la vreo 500 de metri de mine. A venit Balas şi a sărit pe mine – era cu bătrânul alături – m-a pus la pământ şi mi-a rupt tricoul, lăsându-mă doar în sutien, gata-gata să mă batjocorească. Din fericire a venit mama să mă salveze, dar pe ea a sărit bătrânul şi a pus-o jos, s-o violeze, aşa cum a vrut fiu-său să facă cu mine. Norocul meu a fost că a venit între timp tata, fratele şi unchiul şi ne-a salvat, dar a ieşit bătaia care ne-a adus aici”. Adaugă mama fetei: „Eu am leşinat când a sărit bătrânul pe mine, şocată, mai ales că mi-e cumnat. Dar, dacă cei doi care ne-au atacat au urme pe corp şi noi avem patru oameni răniţi. Aşa că am venit să ne scoatem certificat medico-legal, iar apoi să mergem la lege”.

„La data de 15 iunie a.c., Secţia 7 Poliţie Rurală Gherla a fost sesizată cu privire la faptul că, pe păşunea din localitatea Feldioara, are loc un conflict între mai multe persoane.Poliţiştii au intervenit pentru aplanarea conflictului, stabilind că între două familii a izbucnit un scandal pe fondul unor neînţelegeri privind păşunatul ovinelor, cei în cauză agresându-se reciproc. În urma incidentului, un bărbat a fost transportat la unitatea medicală pentru acordarea îngrijirilor medicale.În cauză a fost deschis un dosar penal pentru continuarea cercetărilor, stabilirea exactă a stării de fapt şi luarea măsurilor legale”, a declarat pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj.