Bătaie între o fată şi un băiat. Deşi băiatul a fost cel lovit, fata, într-o criză de isterie, a început să se autoflageleze!

Incident bizar, duminica trecută la Apahida! După un diminutiv deloc ofensator, legat de numele de familie al unei fetiţe de 11 ani, aruncat de un băiat mai mic cu un an decât ea, aceasta – practicantă de sporturi de contact – l-a atacat pur şi simplu pe băiat şi i-a administrat o „corecţie” serioasă, rănindu-l la cap cu telefonul mobil. Apoi – povestesc martorii scenei – atacatoarea, cuprinsă de o teribilă criză de isterie, a început să se dea cu capul de uşa unui bloc. La această oră poliţia din comună încearcă să descâlcească iţele incidentului.

Octavian este însoţit de părinţi la I.M.L. Cluj, având şi o mică rană în dreptul arcadei drepte. Este elev la o şcoală generală din comună, iar tatăl lui povesteşte că în ziua precedentă – duminică, 29 ianuarie – fiul lui se afla împreună cu nişte colegi pe strada Libertăţii, în faţa blocului acestora. Cu toţii o aşteptau pe mama colegilor pentru a se deplasa către Sala sporturilor din Cluj-Napoca, unde avea loc un concurs de KENDAMA , jocul japonez care constă în prinderea unei mingi de lemn în cavitatea unui corp lemnos – care face actualmente furori în rândul copiilor. Declară în continuare bărbatul :

„La un moment dat pe lângă ei a trecut Antonia, o fată mai mare decât ei – şi Octavian i-a adresat un diminutiv de dezmierdare, nicidecum de batjocură, legat de numele său de familie. La care – mi-au povestit colegii lui – aceasta, ca lovită de streche a sărit la el, l-a înghesuit într-o conductă de gaz – și înainte ca băiatul să se dezmeticească – i-a ars una cu telefonul mobil în cap, provocându-i o rană”.

Apoi, ca să aflu adevărul și din gura unei terţe persoane, formează numărul mamei colegilor lui Octavian, cei care au fost martori la eveniment. Cu amabilitate, d-na Ana Condurat continuă relatarea incidentului:

„Am coborât ca să-i duc pe copii la Cluj şi am aflat imediat de la copiii mei ce se întâmplase. Totodată mi-au mai spus că fata, cuprinsă de isterie – după ce l-a pocnit pe Octavian a început să dea cu capul în uşa blocului. Am întrebat-o pe elevă în ce clasă e, iar aceasta mi-a răspuns cu o obrăznicie rară: „Treaba mea în ce clasă sunt”.

Plângea de nervi şi-şi agita telefonul zicând că Octavian a bătut-o şi în secunda următoare m-a ameninţat că anunţă imediat poliţia. Eu, crezând că totul s-a încheiat, fiindcă întârziam la concurs am urcat în maşină şi cu am pornit toată trupa la Cluj. Dar nu au trecut douăzeci de minute şi am aflat că între timp fata alarmase poliţia, unde s-a prezentat cu vreo cinci copii, prieteni de-ai ei, dintre care niciunul nu fusese martor la incident. Asta în timp ce martorii reali, copiii mei, se aflau cu mine la Cluj.

De asemenea, am aflat că – în mod ciudat – părinţii ei au făcut plângere împotriva părinţilor lui Octavian. Eu cred că fata asta are probleme medicale, fiindcă aşa ceva n-am văzut în viaţa mea, atâta obrăznicie şi tupeu la un copil de 11 ani”!

Între timp, Octavian este poftit în cabinetul de consultaţii al I.M.L. Cluj, de unde se întoarce cu un certificat medico-legal în care i-au fost recomandate două zile de îngrijiri. Tatăl băiatului, un om cu un rar bun simţ, îmi spune că nu mai ştie, efectiv, ce să facă în continuare: să depună sau nu plângere la poliţie, însă până la urmă crede că e nevoit să acţioneze – deoarece ştie precis că tocmai părinţii fetei care a stârnit scandalul i-au reclamat deja. Apoi părăseşte sediul I.M.L.,împreună cu Octavian şi soţia lui, îndreptându-se spre U.P.U., menţionând, îngrijorat, că băiatul suferă de ameţeli puternice şi are nevoie de examinări suplimentare.

“La nivelul Secţiei 2 Poliţie Rurală Apahida au fost depuse două plângeri sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe de către părinţii a doi minori care, la data de 29.01.2017, aflându-se pe strada Libertăţii, din Apahida, s-ar fi lovit reciproc în urma unui conflict verbal. Cercetările sunt continuate de către poliţişti pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs incidentul şi luarea măsurilor legale”, a declarat pentru Gazeta de Cluj, Carmen Jucan, purtător de cuvânt al I.P.J. Cluj.